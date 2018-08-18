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Глава государства поздравил жителей Карагандинской области с 350-летием Бухара жырау Калкаманулы18.08.2018
Государство  12:57

Караганда. 18 августа. Kazakhstan Today - Глава государства поздравил жителей Карагандинской области с 350-летием Бухара жырау Калкаманулы, передает Kazakhstan Today.

В Бухаржырауском районе сегодня начались празднования, организованные в честь 350-летия великого мыслителя Бухара жырау Калкаманулы. С этим юбилеем жителей Карагандинской области поздравил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Поздравление от имени президента в ходе юбилейного торжества со сцены зачитала государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова, которая стала почетным гостем празднования.

В своем поздравлении глава государства отметил, что Бухар жырау в трудные времена своих песнях-толгау поднимал самые актуальные вопросы, а также говорил о том, что его мечтой было единство казахского народа, которое должно сохраниться на долгие века.

Президент подчеркнул, что эту мечту наши современники смогли воплотить в реальность. Единство народа, о котором говорил великий сказитель, всегда будет являться главной ценностью.

Творчество великого жырау очень дорого для наших современников и будущего молодого поколения, сказал Нурсултан Назарбаев. Он поздравил всех с юбилеем великого мыслителя, пожелав процветания нашему независимому государству, о котором мечтал великий жырау.

Бухар жырау был величайшим акыном и бием своего времени, оставившим в истории Казахстана неизгладимый след, оратором и первым советником Абылай-хана.

Юбилей Бухара жырау Калкаманулы отмечается в Карагандинской области на протяжении всего года. В регионе уже прошли выставки, конкурсы, концерты, фестиваль жырши-жырау, научные конференции, посвященные жизни и творчеству великого мыслителя.

Основные торжества проходят сегодня, 18 августа, в Бухаржырауском районе. В честь празднования близ села Ботакара был сооружен юрточный городок, здесь организованы народные гуляния. Гости праздника увидят театрализованное представление и концертную программу с участием известным казахстанских и зарубежных звезд, а также творческих коллективов областного концертного объединения имени К. Байжанова. Также сегодня проводятся многочисленные состязания по национальным играм и видам спорта.
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