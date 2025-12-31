Глава комитета по возврату активов освобожден от должности

Рассказать друзьям

Алматы. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты маслихата Алматы одобрили однократное продление договора с компанией "Көркем Телеком" по обслуживанию аппаратно-программных комплексов "Сергек" до конца 2026 года. В рамках продления планируется установка 350 дополнительных камер, при этом тариф на услуги останется прежним, передает корреспондент агентства.





На заседании маслихата Алматы исполняющий обязанности руководителя управления цифровизации Мейрам Дюсюков рассказал, что первоначальный договор ГЧП предусматривал создание 766 комплексов "Сергек" на общую сумму государственных обязательств около 9,98 млрд тенге.





По его словам, с 2021 года сеть расширили, и сейчас в Алматы функционирует уже 1641 аппаратно-программный комплекс. Он отметил, что срок действия текущего договора истекает 31 декабря 2025 года.





По поручению акима была создана рабочая группа с участием профильных управлений, полиции и представителей экономики, которая рассмотрела предложения четырех компаний и действующего партнера "Көркем Телеком". Для оценки технологий и соответствия требованиям компании заполняли опросные листы, после чего было предложено продлить договор с действующей компанией на один год с соблюдением всех нормативных требований.





Как сообщил Мейрам Дюсюков, в рамках продления контракта компания увеличит инвестиции и установит 350 дополнительных комплексов. Тариф на услуги при этом останется на уровне 2021 года.





Всего за 5 лет срока действия договора при гособязательствах в 14 млрд тенге взысканных штрафов у нас порядка 94 млрд тенге при наложенных 156 млрд тенге. Все взыскания идут в бюджет Алматы", - проинформировал спикер.