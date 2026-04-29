Границы Актау планируют расширить за счет присоединения части Каспийского моря

Фото: Акорда

Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Перспективы создания суперкомпьютерной инфраструктуры обсудил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с вице-президентом по глобальному развитию ИИ-инфраструктуры NVIDIA Николо Мартином Капрезой и сооснователями компании Firebird AI Размигом Бергом Овакимяном и Александром Есаяном, сообщили в Акорде.





В ходе беседы были обсуждены перспективы сотрудничества в сфере проектирования, строительства и эксплуатации ИИ-инфраструктуры", - говорится в сообщении.





Глава государства отметил, что Казахстан стремится стать полностью цифровой страной в течение ближайших трех лет. По его словам, запуск суперкомпьютерных кластеров на базе технологии NVIDIA стал серьезным шагом к достижению этой цели и укреплению технологического суверенитета страны.





Также Касым-Жомарт Токаев рассказал о планах по реализации стратегического проекта "Долина ЦОДов" в городе Экибастузе, направленного на создание вычислительной инфраструктуры с обеспечением доступной электроэнергии, телекоммуникаций и налоговых преференций для инвесторов.





Представители NVIDIA и Firebird AI в свою очередь проинформировали об осуществлении аналогичного проекта в Армении.





По итогам встречи достигнута договоренность изучить возможности совместной деятельности в сфере развития ИИ-экосистемы.





Ранее президент Казахстана анонсировал знаковое международное событие - Astana AI Film Festival, который пройдет осенью в Астане.





Проведение фестиваля имеет большое значение с точки зрения продвижения нашей страны на международной арене как одного из центров инноваций и созидательных инициатив", - подчеркнул президент.