Исследовательский центр энергетического перехода создают Минэнерго РК и PowerChina

Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов провел встречу с представителями международной компании PowerChina Chengdu. Стороны обсудили перспективы углубления сотрудничества в сфере цифровизации, "умного" строительства и развития возобновляемых источников энергии, сообщили в пресс-службе Минэнерго.





В ходе встречи китайская сторона представила цифровые решения PowerChina в области ВИЭ и энергетического строительства, включая: платформу энергетического планирования объектов ВИЭ, цифровую систему мониторинга проектирования и строительства с применением технологий ИИ. Цифровые решения предназначены для комплексной цифровой трансформации с внедрением решений ИИ для повышения эффективности энергетической инфраструктуры на основе анализа больших данных, прогнозирования спроса и оптимизации операций.





Представленные решения формируют цифровую экосистему управления полным циклом - от проектирования и строительства до эксплуатации объектов ВИЭ. Эти технологии уже успешно внедрены на сотнях проектов ВИЭ как в Китае, так и за рубежом.





В июне 2025 года PowerChina и Министерство энергетики РК заключили меморандум о сотрудничестве, охватывающий широкий спектр направлений. В рамках документа стороны продвигают создание совместного исследовательского центра в области энергетического перехода.





Министр энергетики отметил высокий потенциал представленных цифровых инструментов для решения актуальных задач.





Возможности технологий действительно широкие - они позволяют ускорять процессы, повышать точность и качество принимаемых решений. Подобные подходы находят применение не только в энергетике, но и в других отраслях. Глава государства придает большое значение внедрению и развитию искусственного интеллекта, и мы со своей стороны готовы всесторонне поддерживать такие инициативы", - подчеркнул Ерлан Аккенженов.





Стороны договорились продолжить работу по совместным инициативам и активизировать взаимодействие в целях внедрения передовых цифровых технологий в энергетическую отрасль Казахстана.