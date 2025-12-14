12.12.2025, 20:14 65486
Историю становления дипломатии независимого Казахстана представили школьникам из Косшы
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии Дня Независимости Республики Казахстан учащиеся школы № 4 города Косшы посетили Министерство иностранных дел РК, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе экскурсии по Музею казахстанской дипломатии ребята познакомились с историей развития отечественной дипломатической школы - от истоков степной дипломатии до современного этапа", - проинформировали в МИД.
Как рассказали в пресс-службе, школьникам была представлена уникальная экспозиция музея, включающая архивные документы, редкие материалы и экспонаты, отражающие ключевые этапы формирования внешней политики независимого Казахстана. Особый интерес вызвали разделы, посвященные первым международным признаниям нашей страны, установлению дипломатических отношений и вступлению Казахстана в ведущие международные организации.
Мероприятие было направлено на расширение знаний подрастающего поколения о становлении суверенного Казахстана и роли дипломатической службы в продвижении национальных интересов и укреплении международного авторитета страны.
Сотрудники министерства рассказали учащимся о том, как фундаментальные принципы внешней политики, заложенные в годы независимости, способствовали превращению Казахстана в уважаемого и активного участника глобальных процессов. Особое внимание было уделено вкладу отечественной дипломатии в продвижение миротворческих инициатив, укрепление региональной безопасности, а также защиту политических и экономических интересов государства", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что визит в Министерство иностранных дел способствовал формированию у школьников гражданской ответственности, патриотизма и понимания важности дипломатии как ключевого инструмента обеспечения устойчивого развития и продвижения национальных целей на международной арене.
новости по теме
11.12.2025, 20:57 127496
Ашимбаев передал папе римскому послание президента Казахстана
Фото: Сенат РК
Рассказать друзьям
Ватикан. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Спикер сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев передал папе римскому Льву XIV специальное послание президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщили в пресс-службе сената.
Глава государства направил понтифику теплые приветствия и официально пригласил Его Святейшество совершить Апостольский визит в нашу страну", - говорится в сообщении.
Во время аудиенции Маулен Ашимбаев отметил неизменную поддержку Святого Престола в продвижении мира и межрелигиозного диалога в Казахстане, а также рассказал о работе по реализации Астанинской декларации мира - от инициатив по климату до разработки Этического кодекса развития искусственного интеллекта.
Понтифик высоко оценил вклад Казахстана в укрепление согласия между представителями разных религий и подтвердил готовность Святого Престола продолжать сотрудничество.
10.12.2025, 17:37 245236
Имитация индустриализации - депутат обвинил местные компании в фиктивном производстве медизделий
Рассказать друзьям
Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Константин Авершин заявил, что под видом отечественной продукции в систему госзакупок массово поступают импортные медицинские изделия, которые лишь упаковываются в Казахстане. Он назвал это "имитацией индустриализации" и потребовал провести тотальный аудит долгосрочных контрактов с ТОО "СК-Фармация".
В сфере здравоохранения фактически сложилась устойчивая схема фиктивного отечественного производства. Под видом локальной продукции в систему государственных закупок массово поступают готовые импортные изделия, которые лишь упаковываются на территории страны. Это не поддержка промышленности. Это имитация индустриализации", - заявил депутат в своем запросе.
При этом, подчеркнул он, такие компании получают долгосрочные контракты, субсидии, получают гарантированный госзаказ, пользуются налоговыми и таможенными льготами.
По словам депутата, государственные средства направляются не в производство, а в посреднические схемы. Сертификаты СТ-KZ выдаются без реальной проверки заводов, оборудования, персонала, сырья и технологических цепочек. Высшая аудиторская палата уже выявила факты поставок импортной продукции под видом отечественной, при этом такие контракты продолжают действовать.
Лжепроизводители консервируют полную импортозависимость страны в критически важной сфере - лекарственных средств и медицинских изделий. А это уже не просто экономика. Это прямая угроза национальной безопасности. Любой внешний шок приводит к дефицитам, скачкам цен, провалам в обеспечении препаратами", - подчеркнул Авершин.
В связи с вышеизложенным депутат предложил провести тотальный аудит всех долгосрочных контрактов отечественных товаропроизводителей с ТОО "СК-Фармация" с обязательным выездом на производственные площадки.
Кроме того, он потребовал ввести обязательную цифровую прослеживаемость: UDI-маркировку, Track & Trace, Origin Compliance Pack, создать публичный реестр отечественных товаропроизводителей с обязательной верификацией.
Также он считает необходимым приостановить заключение новых долгосрочных контрактов до завершения полной проверки.
Напомним, что в Казахстане импортируемое сырье для лекарств освободят от НДС.
10.12.2025, 16:52 251816
Токаев ратифицировал протокол по проблемам воды и здоровья
Присоединение к протоколу позволит Казахстану усилить защиту и рациональное использование водных ресурсов, обеспечить население безопасной питьевой водой
Рассказать друзьям
Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О ратификации протокола по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 1992 года", сообщает Акорда.
Документ был принят 17 июня 1999 года в Лондоне и стал первым и единственным в мире договором, направленным на обеспечение водоснабжения, санитарии, гигиены и охраны здоровья.
Цель протокола - устойчивое управление водными ресурсами, предотвращение распространения заболеваний, связанных с водой, а также защита здоровья и благополучия населения.
Основные обязательства стран-участниц:
- установление конкретных и измеримых целевых показателей в области водоснабжения, санитарии, гигиены и здравоохранения;
- мониторинг и профилактика заболеваний, связанных с водой;
- разработка плана действий на случай чрезвычайных ситуаций с обеспечением необходимых ресурсов;
- укрепление межведомственного взаимодействия для обеспечения населения водой, соответствующей санитарно-гигиеническим требованиям;
- вовлечение общества в процесс принятия решений на всех этапах водохозяйственной деятельности и повышение информированности граждан;
- развитие международного сотрудничества в сфере охраны и рационального использования водных ресурсов, санитарии и здравоохранения.
Присоединение к протоколу позволит Казахстану усилить защиту и рациональное использование водных ресурсов, обеспечить население безопасной питьевой водой, внедрить практику повторного использования сточных вод, а также оперативно принимать решения по соблюдению санитарно-гигиенических норм на всех этапах водопользования.
10.12.2025, 16:00 254796
Депутат потребовал раскрыть цепочки иностранного финансирования и ужесточить контроль
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Магеррам Магеррамов призвал существенно расширить раскрытие данных о получателях иностранного финансирования, заявив, что действующий реестр не обеспечивает прозрачности потоков зарубежных средств и оставляет вне поля зрения конечных бенефициаров.
Недавно КГД опубликовал реестр получателей иностранного финансирования за первое полугодие 2025 года. Данные этого документа вызывают глубочайшую тревогу за информационный суверенитет нашей Родины, за нашу национальную безопасность. Согласно данным, 186 физических и юридических лиц, включая общественных активистов, правозащитные организации, медиаструктуры и дочерние представительства иностранных НПО, регулярно получают денежные средства из-за рубежа", - заявил депутат в своем запросе.
Он отметил, что, по оценкам некоторых СМИ, это огромные деньги - порядка 60 миллионов долларов в год. Известно, что только USAID за 10 лет перечислил более 150 миллионов долларов грантов в Казахстан.
Магеррамов подчеркнул, что существующий реестр выполняет лишь функцию констатации факта, но не раскрывает источники финансирования, данные о полученных суммах в разбивке по получателям и проектам, цели, на которые выделено финансирование, и др.
Это не инструмент открытости, а его бутафория. Однако подлинный ужас кроется глубже. В реестр попадают лишь первые звенья цепочки. А что дальше? Деньги из-за рубежа приходят в филиалы иностранных организаций, а оттуда - потоками растекаются по стране в виде вторичных грантов. Конечные получатели - те, кто непосредственно работает с нашим обществом, исчезают из поля зрения. Этот законодательный пробел создает гигантскую "серую зону", настоящую питательную среду для скрытых операций" - считает мажилисмен.
По его мнению, "подобная схема может использоваться как для поддержки объективно значимых социальных инициатив, например, в сфере здравоохранения или образования. Но она же может вестись и для деструктивного воздействия на умы наших граждан".
На эти средства могут финансировать насаждение идеологии, глубоко чуждой и враждебной священным для нас традициям, семье и духовным устоям казахстанского народа. Разжигание социального пожара, искусственное стравливание граждан, нагнетание ненависти и розни там, где веками царили согласие и взаимопонимание. Подрыв нашего единства через деятельность, которая маскируется под защиту прав, а по сути является тотальной культурной агрессией, направленной на подрыв наших нравственных основ. Получается чудовищный парадокс и вопиющее лицемерие: когда активист, получающий деньги из-за рубежа, требует прозрачности от государства, в то время как его собственное финансирование окутано тайной. Это самая настоящая информационная война, где наше право на суверенное развитие пытаются купить за иностранные гранты. И насадить нам чуждые устои, идеологию, таким образом вмешиваясь в наши внутренние дела", - высказался депутат.
Магеррам Магеррамов потребовал в кратчайшие сроки разработать необходимые изменения в законодательство Республики Казахстан, направленные на кардинальное расширение перечня информации, подлежащей обязательному раскрытию в реестре иностранного финансирования.
Он считает, что раскрытию должны подлежать данные о донорах, предоставляющих финансирование, о суммах полученных средств в разрезе каждого получателя и каждого соглашения, детальные цели, задачи и ожидаемые результаты проектов, на которые выделены средства.
Также он предлагает ужесточить ответственность за сокрытие или предоставление заведомо ложной информации о полученном иностранном финансировании и его использовании.
Напомним, что на "борьбу с дезинформацией" в Казахстане США потратили $4,5 млн. Депутаты мажилиса парламента РК предложили ввести закон об иноагентах и потребовали раскрыть подробности программ "помощи", оказываемой USAID и другими иностранными спонсорами.
10.12.2025, 15:44 257996
Токаев назначил экс-главу Казпочты заместителем руководителя администрации президента
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Асел Жанасову заместителем руководителя администрации президента Республики Казахстан, сообщает Акорда.
Указом главы государства Жанасова Асел Жубанышевна назначена заместителем руководителя администрации президента Республики Казахстан, она освобождена от ранее занимаемой должности", - сказано в сообщении пресс-службы президента.
Напомним, в июне текущего года Токаев назначил Жанасову свои советником, освободив от должности председателя правления АО "Казпочта".
10.12.2025, 11:05 276611
Господдержка для коммунальных энергопроизводящих организаций освобождается от налогообложения
Государственная помощь не будет рассматриваться в качестве дохода для коммунальных энергопроизводящих организаций
Рассказать друзьям
Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис принял в первом и втором чтениях закон с изменениями и дополнениями в действующий Налоговый кодекс по вопросам налогообложения энергопроизводящих организаций, находящихся в коммунальной собственности.
Инициированные депутатами парламента поправки разработаны в целях недопущения сокращения объема выделенных государственных субсидий (грантов и другой безвозмездной помощи) в налоговых целях для энергопроизводящих организаций, находящихся в коммунальной собственности и осуществляющих одновременно деятельность по производству электрической энергии, воды (дистиллята) и тепловой энергии.
Законом предусматривается, что государственная помощь (в том числе субсидии из резерва правительства и местных исполнительных органов, гранты) не будет рассматриваться в качестве дохода для энергопроизводящих организаций, 100% акций (долей участия в уставном капитале) которых находятся в государственной собственности. А затраты, покрытые за счет такой помощи, не подлежат вычету при налогообложении.
Ожидается, что поправки повысят эффективность использования выделяемых государством средств.
10.12.2025, 10:57 277986
В Казахстане усиливают контроль за владельцами оружия
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис принял во втором чтении закон по вопросам охранной деятельности, усиливающий государственный контроль за частными охранными организациями и владельцами оружия. Документ был инициирован депутатами мажилиса по поручению главы государства, сообщили в мажилисе.
Согласно закону, владельцы гражданского и служебного нарезного оружия обязаны предоставлять его для проведения контрольного отстрела. В случае несвоевременного прохождения процедуры МВД будет приостанавливать разрешения первой и второй категорий.
Для юридических лиц, владеющих оружием, вводится требование сдавать его и патроны на хранение в органы внутренних дел в течение 10 рабочих дней при приостановлении своей деятельности.
Закон также устанавливает новые обязанности для субъектов охранной деятельности: предоставление обязательной отчетности в уполномоченный орган, уведомление о приостановлении или возобновлении деятельности в течение 5 рабочих дней. Вводятся обязательные требования к руководителям филиалов и представительств частных охранных организаций, а также к рядовым сотрудникам охраны.
Вводится понятие "военизированная железнодорожная охрана" - структура, контрольный пакет акций которой принадлежит национальному холдингу или железнодорожной компании. Ее задачей будет обеспечение непрерывной охраны грузов и объектов на транзитных железнодорожных маршрутах.
Поправки также уточняют порядок государственного контроля за формированием государственной пулегильзотеки, включая оружие, находящееся на вооружении силовых структур.
09.12.2025, 21:22 260206
Айбек Смадияров покинул пост официального представителя МИД Казахстана
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров заявил о своем уходе с должности на брифинге в ведомстве, передает корреспондент агентства.
Это не внезапное решение - это было мое личное решение. Восемь лет стою за этой трибуной. За эти годы наша страна прошла много этапов во внешней политике, много вопросов было. И только благодаря вам весь мир знал о Казахстане. Вы оказывали мощнейшую поддержку Министерству иностранных дел", - обратился Смадияров к журналистам.
Айбек Смадияров родился 7 июля 1983 года в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана в 2004 году.
Свою трудовую деятельность начал в 2005 году в качестве специалиста административного департамента АО "Банк Китая в Казахстане". Работал специалистом департамента консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан, третьим секретарем посольства РК в Венгрии, заместителем председателя Комитета международной информации - пресс-секретарем МИД РК. До назначения председателем Комитета международной информации МИД РК с июня 2023 года был директором департамента коммуникаций - официальным представителем МИД РК.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
13.12.2025, 10:28Крупный химический комплекс по производству минеральных удобрений построят в Казахстане 13.12.2025, 11:5837336Новую часть "Доспехов Бога" с Джеки Чаном будут снимать в Мангистау 13.12.2025, 10:0520091Два человека погибли, 11 пострадали в результате взрыва в кафе в Карагандинской области 13.12.2025, 10:5419346В Алматы с начала 2025 года выявлено около 600 наркопреступлений 13.12.2025, 20:2915351Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе закроют на два дня 08.12.2025, 19:17530216В Казахстане начал работу первый центр тестирования по русскому языку как иностранному 07.12.2025, 18:28528841В школах Астаны продолжат усиливать меры по профилактике ОРВИ и гриппа 08.12.2025, 10:10512571Когда завершится реконструкция высокогорного комплекса "Медеу" 08.12.2025, 09:06Казахстанцев ждет дополнительный выходной на следующей неделе в связи с празднованием Дня независимости511891Казахстанцев ждет дополнительный выходной на следующей неделе в связи с празднованием Дня независимости 08.12.2025, 16:15504826Алматинцев предупредили о резком похолодании 05.12.2025, 14:50826821В этом году ВВП впервые превысит $300 млрд - Токаев 05.12.2025, 15:32Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки823736Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки 05.12.2025, 16:16753556Олжаса Сулейменова выдвинули на Нобелевскую премию мира 05.12.2025, 13:19750361Строительство второй АЭС в Казахстане: в селе Улькен прошли публичные слушания 05.12.2025, 14:25746991В Казахстане примут программу поддержки малого бизнеса
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?