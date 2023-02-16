Казахстан направит 55 тонн гуманитарной помощи в Турцию

Иск не касается непосредственно работы Jusan Bank и никак не ограничивает его текущую хозяйственную деятельность, а также взаимодействие с клиентами и деловыми партнерами банка

Фото: yandex maps

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Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Генеральную прокуратуру поступило заявление о принятии мер прокурорского реагирования по факту противоправных действий ряда субъектов, в результате которых группа Jusan перешла под контроль граждан иностранных государств. Об этом - В Генеральную прокуратуру поступило заявление о принятии мер прокурорского реагирования по факту противоправных действий ряда субъектов, в результате которых группа Jusan перешла под контроль граждан иностранных государств. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.





Бостандыкский районный суд Алматы возбудил гражданское дело по иску прокурора города Алматы о признании недействительной сделки между ТОО "Pioneer Capital Invest" и Jusan Technologies Ltd, направленной на передачу контроля и вывод активов АО "First Heartland Jusan Bank", а также связанных с ним организаций в иностранные юрисдикции, сообщили в пресс-службе ведомства.





В ходе анализа банковского сектора на предмет выявления признаков хищений и вывода капиталов была выявлена непрозрачная схема по изменению структуры владения активами группы "Jusan". Реализация этой схемы привела к безвозмездной передаче контроля над группой в зарегистрированные за рубежом организации, пояснили в Генпрокуратуре.





В частности, 27 апреля 2020 года общее собрание участников ТОО "Pioneer Capital Invest", владельца группы "Jusan", приняло решение об одобрении передачи имущества Pioneer в акционерный капитал зарегистрированной за рубежом Jusan Technologies Ltd. Данные действия создали угрозу общественным интересам, в том числе интересам десятков тысяч казахстанских студентов и школьников "Назарбаев Университета" и "Назарбаев интеллектуальных школ", одним из источников финансирования которых являются дивиденды по акциям, облигациям и вкладам группы "Jusan", - рассказали в пресс-службе.





Кроме того, 3 февраля 2023 года в Генеральную прокуратуру поступило заявление "Назарбаев фонда" о принятии мер прокурорского реагирования по факту противоправных действий ряда субъектов, в результате которых группа "Jusan" перешла под контроль граждан иностранных государств.





Таким образом, целью органов прокуратуры является исключительно восстановление справедливости и возвращение в юрисдикцию Казахстана контроля над активами группы "Jusan".





При этом иск не касается непосредственно работы Jusan Bank и никак не ограничивает его текущую хозяйственную деятельность, а также взаимодействие с клиентами и деловыми партнерами банка. Независимо от исхода дела Jusan Bank будет продолжать работать в обычном режиме", - добавили в Генпрокуратуре.





Дополнено 16.02.2023, 10.00

Позже в пресс-службе Jusan Bank сообщили, что банк продолжает работу в штатном режиме, все обязательства перед клиентами исполняются.

«В ответ на множество обсуждений, часто некорректных комментариев и домыслов на тему возврата активов в Республику Казахстан, стоит отметить, что они не касаются непосредственно самого банка. Банк и все связанные с ним активы находятся в Казахстане, работают и оперируют на благо экономики РК», - заверили в банке.



