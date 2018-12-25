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Казахстан ратифицировал дополнительный протокол по соглашению с Россией о разграничении дна северной части Каспия25.12.2018
Государство  18:55
Астана. 25 ноября. Kazakhstan Today - Казахстан ратифицировал дополнительный протокол по соглашению с Россией о разграничении дна северной части Каспийского моря, передает Kazakhstan Today.

Глава государства подписал закон Республики Казахстан "О ратификации Дополнительного протокола к Протоколу к Соглашению между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование от 6 июля 1998 года". Текст закона публикуется в печати, сообщили в пресс-службе Акорды.

Как ранее сообщала пресс-служба сената, документ предоставляет совместному предприятию дополнительный период разведки сроком на шесть лет на всей контрактной территории с возможностью последующего продления на 4 года. Также предусматривается расширение контрактной территории, предусмотренной Соглашением о разделе продукции от 6 июля 2005 года. Принятие данного документа позволит уполномоченным организациям продолжить дальнейшую разведку на контрактной территории структуры Курмангазы (Кулалинская).
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