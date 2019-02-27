Астана. 5 ноября. Kazakhstan Today - Казахстан ратифицировал Конвенцию о борьбе с незаконными актами в отношении международной гражданской авиации, передает Kazakhstan Today.





Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Конвенции о борьбе с незаконными актами в отношении международной гражданской авиации". Текст закона публикуется в печати, сообщила пресс-служба Акорды.





Напомним, законом устанавливается уголовно наказуемая ответственность в отношении лиц, совершивших незаконные акты в области гражданской авиации: это насилие в отношении лиц, находящихся на борту воздушного судна и в аэропорту; помещение на борт самолета устройств и веществ, которые могут вывести его из строя; перевозка и выбрасывание из воздушного судна взрывчатых, радиоактивных, отравляющих, биологических, химических материалов и веществ; разрушение воздушного судна в полете или разрушение оборудования в аэропорту.





Также такими актами считаются сообщения заведомо ложных сведений, создающих угрозу безопасности судна, использование воздушного судна в качестве оружия и другое, сообщили ранее в пресс-службе сената. Принятие указанных положений Конвенции позволит соблюсти требования Совета безопасности ООН в части противодействия терроризму, а также должным образом реагировать на угрозы безопасности полетов гражданской авиации.





Конвенция, подписанная в Пекине 10 сентября 2010 года, регламентирует криминализацию ряда новых угроз безопасности полетов гражданской авиации, в том числе использования воздушных судов в качестве орудия совершения акта терроризма, а также как транспортного средства по перевозке биологического, химического и ядерного оружия и связанных с ними материалов, уточняет пресс-служба сената.





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