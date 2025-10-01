Казахстан закрепляет свои позиции в качестве важного транспортно-транзитного хаба в Евразии - Желдибай
Пропускная способность маршрута увеличится с 12 до 60 пар поездов в сутки, скорость контейнерных перевозок возрастет до 1500 км/сутки
Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан закрепляет свои позиции в качестве важного транспортно-транзитного хаба в Евразии, написал в Telegram пресс-секретарь президента Руслан Желдибай после открытия президентом Касым-Жомартом Токаевым железнодорожной магистрали Достык - Мойынты.
В своем выступлении на церемонии открытия президент Касым-Жомарт Токаев назвал начало сообщения по данному маршруту историческим событием. Действительно, успешная реализация стратегического проекта даст масштабный эффект для всей экономики нашей страны. Введение в строй новых путей позволит сохранить доминирующее положение Казахстана в железнодорожных транзитных перевозках между Китаем и Европой. Будут значительно сокращены сроки доставки экспортных товаров. Объемы грузоперевозок через пограничный переход "Достык - Алашанькоу" вырастут в 5 раз. Пропускная способность маршрута увеличится с 12 до 60 пар поездов в сутки, скорость контейнерных перевозок возрастет до 1500 км/сутки. Проект станет стартовой частью формирования Трансказахстанского железнодорожного коридора, значительно усилив транзитные позиции Казахстана", - написал Желдибай.
Он отметил, что проект имеет и дополнительный мультипликативный эффект для экономики страны.
В ходе строительства у отечественных заводов было закуплено более 113 тысяч тонн рельсов и 1,6 млн железобетонных шпал. Доля казахстанского содержания составила 85 %. Было задействовано более 1500 единиц специальной строительной техники, 3 тысячи строителей и 7 тысяч представителей среднего и малого бизнеса", - подчеркнул пресс-секретарь президента.
Он отметил, что благодаря грамотному планированию и упорному труду рабочих удалось обеспечить запуск путей на 2 года раньше намеченного срока.
Работа по реализации поручения главы государства по расширению транзитного потенциала нашей страны продолжается. В настоящее время осуществляются строительство и модернизация еще нескольких магистралей. В частности, ведутся работы по проектам Бахты - Аягоз, Мойынты - Кызылжар, Алтынколь - Жетыген, а также ремонт порядка трех тысяч километров действующих путей", - резюмировал Желдибай.
Напомним, сегодня президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе VII международного транспортно-логистического бизнес-форума New Silk Way запустил вторую линию железной дороги Достык - Мойынты.
Маршрут является ключевой частью Транскаспийского международного транспортного маршрута. Все эти меры укрепят связи между Европой и Азией, а также придадут мощный импульс динамичному развитию Трансказахстанского железнодорожного маршрута и Среднего коридора", - заявил на открытии президент.