Кошанов предложил регулировать выбросы предприятий Темиртау в зависимости от погоды

Караганда. 25 января. Kazakhstan Today - В Темиртау Карагандинской области на расширенном совещании по экологической обстановке обсудили возможность регулирования выбросов промышленных предприятий в зависимости от погоды, передает Kazakhstan Today.

"Я раньше работал на промышленном предприятии. В то время объёмы выбросов регулировались с учетом погодных условий. Если штиль, то и мощности производства снижались на 15-20%. Сегодня эта норма работает?", - обратился к участникам совещания аким Карагандинской области Ерлан Кошанов.

Прежде этим вопросом занимался "Казгидромет". Сегодня по-прежнему существует прогноз неблагоприятных метеоусловий (НМУ), но на законодательном уровне отсутствует норма регулирования промышленного производства, пояснили в пресс-службе акима региона.

Этот же вопрос подняли независимые экологи.

"Неблагоприятные метеоусловия полностью игнорируются и предприятиями, и государственными уполномоченными органами. Я сегодня зашел на сайт "Казгидромета", там написано: 24 января в Караганде неблагоприятные метеорологические условия, ведущие к накоплению загрязняющих веществ. То есть информация выдается, но никто на нее не реагирует", - заявил директор ОО "ЭкоМузей" Дмитрий Калмыков.

По сведениям областного Департамента экологии, в 2017 году общий объем выбросов вредных веществ в атмосферу составил около 290 тыс. тонн. Львиная доля приходится на промышленные предприятия. Основным загрязнителем является АО "АрселорМиттал Темиртау", вклад которого - больше 221 тыс. тонн, или 77%.

Кошанов обратился к компании с просьбой сделать доступной информацию о показаниях датчиков у источников загрязнения для служб экологического контроля и общественности. Он поручил акимату Темиртау по государственному социальному заказу организовать общественный мониторинг за состоянием окружающей среды в городе.

В пресс-службе напомнили, что в начале января в социальных сетях распространялись фотографии с почерневшим снегом в Темиртау. Ситуация с экологией получила большой резонанс. Неравнодушные жители Темиртау объединились в инициативную группу. Аким города обратился с письмом в Департамент экологии области с просьбой разобраться в ситуации. В акимате области создали рабочую группу для изучения экологической обстановки.

Просмотров: 3285