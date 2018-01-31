Астана. 31 января. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса сегодня на пленарном заседании одобрили в первом чтении поправки в законодательство по вопросам деятельности некоммерческих организаций, передает Kazakhstan Today.

В ходе обсуждения законопроекта председатель мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул, что сегодня Интернет, современные информационные технологии, социальные сети позволяют полностью вовлекать население не только в процесс формирования самих тем госсоцзаказа, но и в процесс оценки результатов его исполнения, сообщили в пресс-службе палаты.

"Наверное, лучше, чем население, никто не сможет оценить исполнение социального заказа. И именно эта оценка должна быть важнейшим критерием деятельности некоммерческих организаций. Нам необходимо это учесть при подготовке законопроекта ко второму чтению. Потому что любое исполнение социального заказа должно быть направлено, прежде всего, на повышение качества услуг для населения. Это надо помнить", - сказал спикер Мажилиса.

Он также отметил важность оценки результатов реализации соцзаказа, как госорганами, так и внешними экспертами.

Как проинформировали в пресс-службе, законопроектом предусматривается введение новых понятий "формирование государственного социального заказа" и "оценка результатов государственного социального заказа".

Также расширяется компетенция уполномоченного органа в сфере взаимодействия с НПО в части размещения на своем интернет-ресурсе темы госсоцзаказа, реализуемой госорганами.

Кроме того, предлагается расширить компетенции госорганов в части формирования, реализации и оценки результатов госсоцзаказа.

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