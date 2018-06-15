Минобороны проверило готовность воинских частей Ушаральского, Талдыкорганского, Уштобинского и Сарыозекского гарнизонов

Астана. 15 июня. Kazakhstan Today - Руководством Министерства обороны проверена готовность воинских частей Ушаральского, Талдыкорганского, Уштобинского и Сарыозекского гарнизонов, передает Kazakhstan Today.

Комиссия под руководством первого заместителя министра обороны - начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК генерал-лейтенанта Мурата Майкеева проверила результаты уровня подготовки объектов воинских частей и соединений Ушаральского, Талдыкорганского, Уштобинского и Сарыозекского гарнизонов.

В ходе рабочей поездки комиссия также проверила состояние учебно-материальной базы воинских частей и соединений, ход систематизации боеприпасов и результаты подготовки вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации.

Кроме того, начальник Генерального штаба ВС РК встретился с личным составом воинских частей и соединений гарнизонов, где определил конкретные направления по вопросам повышения боевой готовности войск.

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