Минобороны Казахстана создало спецподразделение по внедрению искусственного интеллекта

Фото: акимат Алматы

Рассказать друзьям

Алматы. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением акима Алматы Дархана Сатыбалды по согласованию с администрацией президента РК 18 августа назначен заместитель акима города, сообщает пресс-служба акимата города.





Должность получил Алмасхан Сматлаев. Он будет курировать вопросы экологии, энергетики, транспорта и коммунального хозяйства.





Алмасхан Сматлаев окончил Финансовый университет (РФ) по специальностям "экономика" и "государственное и муниципальное управление", а также Блумсбергский университет (США) по специальности "международная экономика".





Трудовую деятельность начал в 2009 году в бизнес-структурах, затем работал в Евразийской экономической комиссии.





С 2014 по 2023 годы занимал различные должности в Восточно-Казахстанской области: возглавлял управление экономики и бюджетного планирования, был заместителем, а затем первым заместителем акима области.





До настоящего времени работал в должности государственного инспектора администрации президента РК.