МВД Казахстана проверит анонимное заявление об ОПГ в полиции Мангистауской области

Фото: Акорда

Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл в Бишкек для участия в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл в Бишкек для участия в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, сообщили в пресс-службе Акорды.





В аэропорту Манас главу государства встретил председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев", - говорится в сообщении.





Напомним, 27 ноября в Бишкеке под председательством Кыргызстана состоится совместное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД), Совета министров обороны (СМО) и Комитета секретарей советов безопасности (КССБ) ОДКБ, а также сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ. Участники мероприятий обсудят актуальные вопросы совместной работы, включая укрепление сотрудничества в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и незаконной миграции.





На сессии СКБ ОДКБ, в частности, планируется принять декларацию, в которой будут отражены консолидированные позиции государств-членов по актуальным вопросам безопасности, и рассмотреть кандидатуру генерального секретаря ОДКБ на предстоящий трехлетний период (с 2026 по 2029 годы). Кроме того, ожидается объявление приоритетов предстоящего председательства Российской Федерации в Организации в 2026 году.