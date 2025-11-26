25.11.2025, 12:37 92546
МВД Казахстана проверит анонимное заявление об ОПГ в полиции Мангистауской области
Сагындык Аяганов предложил привлечь к проверке также маслихат и представителей общественности
Актау. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель департамента полиции Мангистауской области Сагындык Аяганов инициировал проверку анонимного коллективного заявления, в котором его обвиняют якобы в создании ОПГ, сообщили в пресс-службе ведомства.
Начальник департамента полиции Мангистауской области Сагындык Аяганов по собственной инициативе направил письмо в МВД и соответствующие органы с просьбой провести проверку сведений, распространенных в анонимном письме в интернете", - рассказали в пресс-службе.
Руководитель ДП предложил привлечь к проверке также маслихат и представителей общественности, чтобы обеспечить открытость и объективность процесса.
Ранее в полиции региона распространенное в соцсетях заявление назвали фейковым.
26.11.2025, 16:58 991
Токаев прибыл в Бишкек для участия в саммите ОДКБ
Фото: Акорда
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл в Бишкек для участия в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, сообщили в пресс-службе Акорды.
В аэропорту Манас главу государства встретил председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев", - говорится в сообщении.
Напомним, 27 ноября в Бишкеке под председательством Кыргызстана состоится совместное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД), Совета министров обороны (СМО) и Комитета секретарей советов безопасности (КССБ) ОДКБ, а также сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ. Участники мероприятий обсудят актуальные вопросы совместной работы, включая укрепление сотрудничества в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и незаконной миграции.
На сессии СКБ ОДКБ, в частности, планируется принять декларацию, в которой будут отражены консолидированные позиции государств-членов по актуальным вопросам безопасности, и рассмотреть кандидатуру генерального секретаря ОДКБ на предстоящий трехлетний период (с 2026 по 2029 годы). Кроме того, ожидается объявление приоритетов предстоящего председательства Российской Федерации в Организации в 2026 году.
26.11.2025, 15:17 4411
Туристические зоны Казахстана обеспечат интернетом Starlink
К концу 2027 года на казахстанский рынок спутниковой связи выйдут новые операторы
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов в ответе на депутатский запрос сообщил, что туристические зоны страны получат и интернет от Starlink, передает корреспондент агентства.
20 августа 2025 года с акиматами областей, а также городов Астана, Алматы и Шымкент проведено совещание по вопросу обеспечения туристических зон доступом к интернету. В ходе совещания регионам предложено рассмотреть возможность предоставления услуг связи в данных локациях через спутниковые технологии. По итогам совещания АО "Республиканский центр космической связи" подтвердило возможность подключения зон к интернету через Starlink", - сообщил премьер.
Кроме того, ожидается, что к концу 2027 года на казахстанский рынок спутниковой связи выйдут новые операторы - Amazon Kuiper и Shanghai Spacecom Satellite Technology Co., Ltd, что создаст дополнительные возможности для развития цифровых сервисов в туристических регионах.
Напомним, в Казахстане запустили спутниковый интернет Starlink.
26.11.2025, 11:44 20331
В Алматы сносят незаконно построенное здание
Фото: акимат Алматы
Алматы. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По решению суда начат снос двухэтажного здания, расположенного в микрорайоне Таугуль-3 на улице Бекет Ата, 46. Об этом сообщили в управлении градостроительного контроля Алматы.
Собственник (физлицо) возвел объект за отсутствием полного пакета разрешительных документов. Управлением приняты административные меры и выдано предписание на устранение нарушений", - уточнили в ведомстве.
Отмечается, что дело было направлено в суд на снос объекта. Решением Ауэзовского районного суда от 20 ноября 2025 года исковые требования управления градостроительного контроля были удовлетворены.
Снос объекта начат собственником во исполнение решения суда.
Ранее сообщалось о сносе кафе, построенного без разрешительных документов.
26.11.2025, 09:27 26611
Исследовательский центр энергетического перехода создают Минэнерго РК и PowerChina
Фото: Минэнерго
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов провел встречу с представителями международной компании PowerChina Chengdu. Стороны обсудили перспективы углубления сотрудничества в сфере цифровизации, "умного" строительства и развития возобновляемых источников энергии, сообщили в пресс-службе Минэнерго.
В ходе встречи китайская сторона представила цифровые решения PowerChina в области ВИЭ и энергетического строительства, включая: платформу энергетического планирования объектов ВИЭ, цифровую систему мониторинга проектирования и строительства с применением технологий ИИ. Цифровые решения предназначены для комплексной цифровой трансформации с внедрением решений ИИ для повышения эффективности энергетической инфраструктуры на основе анализа больших данных, прогнозирования спроса и оптимизации операций.
Представленные решения формируют цифровую экосистему управления полным циклом - от проектирования и строительства до эксплуатации объектов ВИЭ. Эти технологии уже успешно внедрены на сотнях проектов ВИЭ как в Китае, так и за рубежом.
В июне 2025 года PowerChina и Министерство энергетики РК заключили меморандум о сотрудничестве, охватывающий широкий спектр направлений. В рамках документа стороны продвигают создание совместного исследовательского центра в области энергетического перехода.
Министр энергетики отметил высокий потенциал представленных цифровых инструментов для решения актуальных задач.
Возможности технологий действительно широкие - они позволяют ускорять процессы, повышать точность и качество принимаемых решений. Подобные подходы находят применение не только в энергетике, но и в других отраслях. Глава государства придает большое значение внедрению и развитию искусственного интеллекта, и мы со своей стороны готовы всесторонне поддерживать такие инициативы", - подчеркнул Ерлан Аккенженов.
Стороны договорились продолжить работу по совместным инициативам и активизировать взаимодействие в целях внедрения передовых цифровых технологий в энергетическую отрасль Казахстана.
25.11.2025, 11:17 96126
Строительство заводов по утилизации отходов начнут в 2026 году в трех городах Казахстана
Фото: Depositphotos
Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства рассмотрен и принят проект концепции управления всеми видами отходов на 2026-2030 годы, сообщили в пресс-службе премьер-министра.
Казахстану требуется полная переработка всех видов отходов. У нас она составляет порядка 25% от общего объема бытовых отходов. Для решения данных вопросов в Астане, Алматы и Шымкенте реализуются проекты энергетической утилизации отходов. Уже определены инвесторы, с ними заключены необходимые соглашения", - сказал премьер-министр РК Олжас Бектенов.
Как отметил генеральный директор ассоциации Ecojer Рустем Кабжанов в ходе заседания, теперь весь путь мусора будет прозрачным, а ответственность - персональной. По его словам, вводится единый цифровой учет. Компании будут обязаны отчитываться о движении отходов на каждом этапе - от образования до переработки.
Кроме того, развитие перерабатывающей инфраструктуры позволит существенно снизить нагрузку на полигоны и обеспечит переход к циркулярной экономике. Введение стандартов на вторичные материалы и расширение объектов сортировки, особенно в регионах, создадут условия для формирования устойчивого рынка переработки, который станет экономически привлекательным для бизнеса.
Рустем Кабжанов подчеркнул, что развитие инфраструктуры сортировки и введение стандартов на вторсырье призваны сделать переработку экономически выгодной для бизнеса. Для закрепления новых правил планируется принятие отдельного отраслевого закона и обновление тарифных механизмов.
Вместе с тем премьер-министр поручил начать строительство заводов по энергетической утилизации отходов в Астане, Алматы и Шымкенте в 2026 году.
24.11.2025, 18:19 150196
Президент подписал поправки в закон об интеллектуальной собственности
Фото: akorda.kz
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам интеллектуальной собственности", сообщили в пресс-службе Акорды.
Законом предусмотрены меры, в том числе направленные на:
- обеспечение возможности доступа людей с нарушениями зрения к обнародованным произведениям без разрешения авторов и без выплаты им вознаграждения путем публичного исполнения, распространения, доведения до всеобщего сведения;
- введение ускоренной регистрации товарных знаков. В настоящее время регистрация осуществляется в течение 7 месяцев, законом вводится "платная" возможность ускорения до 3 месяцев, что позволит владельцам товарных знаков быстрее выводить на рынок свои товары;
- увеличение срока подачи возражения против регистрации обозначения в качестве товарного знака. В настоящее время срок для подачи возражений составляет 1 месяц, законом этот срок увеличен до 2 месяцев;
- введение госконтроля за использованием объектов авторского права и смежных прав путем проведения внеплановых проверок органами юстиции по заявлениям авторов и правообладателей;
- внедрение единой цифровой платформы в сфере коллективного управления правами.
24.11.2025, 16:08 159416
Президент Туркменистана прибыл в Казахстан с госвизитом
Фото: Акорда
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев встретил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, сообщили в пресс-службе Акорды.
В честь высокого гостя в международном аэропорту Астаны была выстроена рота почетного караула", - говорится в сообщении.
В рамках визита запланировано проведение переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления стратегического партнерства Казахстана и Туркменистана.
24.11.2025, 12:47 175636
Токаев принял верительные грамоты послов шести стран
Фото: Акорда
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты послов шести стран, сообщает Акорда.
В частности, верительные грамоты вручили:
- посол Государства Израиль Йоав Быстрицки;
- посол Кыргызской Республики Кудайберген Базарбаев;
- посол Республики Куба Альфредо Федел Ниевес Портуондо;
- посол Ливанской Республики Джордж Абу Зейд;
- посол Республики Зимбабве Марк Грей Маронгве;
- посол Федеративной Республики Сомали Фатхудин Али Мохамед.
Глава государства также проинформировал участников церемонии о целях и задачах внутриполитического курса, направленного на построение справедливого Казахстана и реализацию принципа "Закон и порядок".
В завершение Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом их дипломатической миссии в Казахстане и заявил о готовности страны оказывать всестороннюю поддержку в их деятельности.
Ранее президент назначил послов РК в Конго и Бахрейне.
