МВД прорабатывает вопрос использования одноразового СМС-пароля при онлайн-регистрации по месту жительства

Астана. 6 ноября. Kazakhstan Today - Министерство внутренних дел РК прорабатывает вопрос использования одноразового СМС-пароля при регистрации по месту жительства через портал электронного правительства, передает Kazakhstan Today.





В целях оптимизации процесса регистрации населения по месту жительства МВД прорабатываются вопросы: регистрации через портал детей, в том числе проактивно при рождении ребенка (при регистрации рождения ребенка одновременно он будет регистрироваться по месту жительства родителей); взаимодействия с услугополучателем при продлении временной регистрации по месту пребывания (проживания) путем запроса на его мобильное устройство; использования одноразового пароля путем направления СМС-сообщений на телефон при регистрации через портал (как альтернатива электронно-цифровой подписи), сообщила пресс-служба ведомства.





В министерстве напомнили, что регистрация по месту жительства через портал электронного правительства была введена в республике в конце 2015 года. С прошлого года у казахстанцев появилась возможность зарегистрироваться по временному месту пребывания в режиме онлайн.





Обращение на портал за оказанием данной услуги имеет преимущество. Заявка подается онлайн, не выходя из дома или офиса, за счет чего экономится время на поход в ЦОН и ожидание в очереди. Для подачи заявки собственнику жилья необходимо зайти в личный кабинет на портале, выбрать услугу по регистрации и адрес регистрации (населенный пункт, улица, номер дома и квартиры). После чего в личный кабинет поступит уведомление о завершении регистрации", - пояснили в пресс-службе.





При этом если заявитель не является собственником жилья, необходимо направить запрос в личный кабинет собственника жилья для получения согласия на регистрацию по месту жительства.





За девять месяцев этого года в новом формате, без требования лишних документов, через портал "электронного правительства" зарегистрировано 47,5 тыс. человек, из них 29,7 тыс. - по месту постоянной регистрации, 17,7 тыс. - по месту временного проживания.





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