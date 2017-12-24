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Назарбаев подвел итоги года на встрече с казахстанскими журналистами23.12.2017
Государство  09:19

Астана. 23 декабря. Kazakhstan Today - В Астане, в сфере "Нур Алем", прошла встреча президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с представителями отечественных средств массовой информации по итогам года, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи глава государства подвел итоги прошедших в этом году событий в стране и ответил на наиболее актуальные вопросы журналистов. В частности, он ответил на вопросы касательно состоявшейся в Астане специализированной выставки ЭКСПО-2017, а также рассказал журналистам об оказанном мультипликативном эффекте данного мероприятия на экономику страны, сообщила пресс-служба Акорды.

Отдельно глава государства остановился на вопросах трудовой миграции, внедрения принципов "зеленой экономики" и реализации программы "Цифровой Казахстан".

Президент Казахстана указал на важность модернизации общественного сознания и перехода казахского языка на латинскую графику, а также поделился своими ожиданиями от реализации проекта "100 новых лиц Казахстана".

В ходе встречи Назарбаеву также были заданы вопросы личного характера, отметили в пресс-службе.

Телевизионная версия интервью будет показана в эфире республиканских телеканалов 25 декабря 2017 года.
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