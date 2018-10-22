Назарбаев утвердил Общенациональный план мероприятий по реализации Послания

Астана. 22 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ "О мерах по реализации Послания главы государства народу Казахстана от 5 октября 2018 года "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни", передает Kazakhstan Today.

Своим указом президент Казахстана утвердил Общенациональный план мероприятий по реализации Послания главы государства народу Казахстана от 5 октября 2018 года "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни".

В соответствии с документом, правительству РК необходимо обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий Общенационального плана, а также проведение на системной основе информационно-разъяснительной работы по положениям Послания.

Правительство должно до 25 января года, следующего за отчетным годом, представлять в Администрацию президента Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Общенационального плана.

Первым руководителям государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Республики Казахстан, центральных и местных исполнительных органов, других государственных органов предписывается обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий Общенационального плана.

Контроль за исполнением указа возложен на Администрацию президента Республики Казахстан.

Настоящий указ вводится в действие со дня его подписания.

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