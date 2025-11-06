Назначен новый глава аппарата Минтранспорта

Фото: Depositphotos

Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане начали блокировать смартфоны, не прошедшие верификацию. В черном списке - больше 127 тысяч IMEI-кодов. Это означает, что граждане могут пользоваться устройством, но без доступа к сотовой связи и интернету, сообщает 24KZ.





В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития пояснили: систему ввели для борьбы с нелегальным ввозом, кражами и восстановленными телефонами, а также для защиты прав потребителей и прозрачности рынка.





По данным 24KZ, в Сети все чаще звучат жалобы на блокировку смартфонов. Пользователи рассказывают, что устройства не поддерживают сигнал оператора. То есть телефон включен, но позвонить или выйти в интернет невозможно. Одни узнают, что их IMEI попал в так называемый серый список, другие сталкиваются с полной блокировкой. Многие не могут верифицировать телефон.





В компании, участвующей в процессе верификации, пояснили: если смартфон привезен лично из-за границы, его нужно зарегистрировать через eGov или портал Государственной радиочастотной службы. В заявке важно указать все IMEI - их в одном телефоне может быть до четырех.





Если устройство официально ввезено или куплено у сертифицированного продавца, оно уже находится в белом, то есть легальном списке.





Если же телефон попал в черный список, его можно вернуть - достаточно подать заявку и приложить документы о ввозе. При несовпадении IMEI-кодов система отклонит запрос.





По данным официальных импортеров, в Казахстан ввозится большое количество контрафактных устройств. Соответственно, государственный бюджет теряет большие доходы - около 4 млрд тенге. В связи с этим для усиления контроля ввоза мобильных устройств был введен такой инструмент, как верификация. То есть это проверка законности ввоза устройств в страну", - рассказала заместитель генерального директора ТОО ATS Mediafon KZ Сауле Темирхан.





По данным телеканала, экономисты раскритиковали новую норму. По их словам, вместе с наведением порядка на рынке государство рискует получить обратный эффект. Уже сейчас блокировка IMEI лишает часть граждан доступа к базовой потребности - связи и интернету.





Кроме того, новые правила усиливают нагрузку на бизнес и население, что напрямую отражается на итоговой цене.





Это не наведение порядка, а скорее цифровая зачистка системы. На сегодняшний день такие меры негативно отражаются на инфляционных ожиданиях, потому что дополнительные налоги закрывают частный бизнес, дестимулируют инициативу и ложатся дополнительным бременем на население. Таким образом, цена на телефоны, например кнопочные, уже выросла практически в два раза. И этот эффект будет распространяться на весь рынок" - говорит экономист Ануар Нуртазин.





При этом IT-специалисты считают инициативу своевременной. По их словам, верификация снижает риски краж, контрабанды и использования "клонов"-IMEI.





Сам по себе IMEI не несет никакой угрозы, но если он подключен к телефону, он имеет доступ к SIM-карте и, соответственно, к ИИН. Понятно, что какая-то чувствительная информация о том, где этот телефон включался и как использовался, у злоумышленников имеется. Однако база хорошо защищена: у нас достаточно высокий уровень цифровизации, и данные регулярно обновляются", - сказал PR-эксперт в IT Абылай Исин.





Перед окончательным отключением устройство проходит повторную проверку - это делают, чтобы исключить ошибки.





Напомним, первые блокировки смартфонов из серого списка начались в августе этого года.



