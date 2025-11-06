05.11.2025, 18:24 51656
Назначен новый глава аппарата Минтранспорта
Им стал Куаныш Дайырбеков
Фото: primeminister.kz
Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра транспорта Республики Казахстан Куаныш Дайырбеков назначен на должность руководителя аппарата ведомства, сообщает пресс-служба правительства страны.
Куаныш Дайырбеков родился в 1978 году в городе Алматы. Окончил Казахскую государственную академию управления, Казахский институт правоведения и международных отношений.
Трудовую деятельность начал в 2000 году инженером ЗАО "Национальная морская судоходная компания "Казмортрансфлот". Работал на различных должностях от консультанта отдела государственной службы и кадровой политики до заместителя заведующего отделом государственной службы администрации президента РК.
Ранее в Казахстане был назначен новый зампредседателя КНБ.
05.11.2025, 19:21 48241
Депутат Нургуль Тау заявила, что банки выводят деньги за рубеж
Депутат потребовала от Нацбанка представить конкретные меры по исправлению сложившейся ситуации
Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании мажилиса, где обсуждался законопроект о банках и банковской деятельности, депутат Нургуль Тау задала представителю Национального банка ряд вопросов.
По ее словам, введенное ограничение в 1% по долларовым депозитам стало причиной значительного оттока капитала из страны.
В прошлом году на портфельные инвестиции, то есть на покупку акций и облигаций иностранных компаний, было направлено 6 млрд долларов. В этом году уже 3,7 млрд долларов ушло за рубеж. Для компаний выгоднее получать 9% доходности от иностранных инструментов, чем держать средства под 1% на депозитах. Правительство не может найти деньги для финансирования внутренней экономики, а вы фактически выводите средства из страны", - заявила Нургуль Тау.
Депутат потребовала от Национального банка представить конкретные меры по исправлению сложившейся ситуации.
Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены обязать банки предоставлять расширенные отчеты по продаже и покупке валюты. Нацбанк разработал соответствующий проект постановления.
05.11.2025, 17:16 63666
Свыше 4,8 тысячи месторождений подземных вод разведано в Казахстане
Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На площадке службы центральных коммуникаций директор департамента подземных вод Министерства водных ресурсов и ирригации Жайык Ерикулы сообщил, что в Казахстане разведано 4803 месторождения подземных вод для питьевого и технического водоснабжения, орошения и других целей, сообщает пресс-служба Минводы.
В стране действует государственная сеть мониторинга подземных вод, включающая почти 4000 наблюдательных скважин. Они позволяют отслеживать уровень, температуру и качество вод. Для цифровизации гидрогеологической отрасли проводятся работы по внесению мониторинговых и эксплуатационных скважин в Национальную информационную систему водных ресурсов. В целях систематизации управления подземными водами утверждены соответствующие подзаконные акты, которые обеспечат формирование единой и современной системы государственного регулирования. Разработанные нормы устанавливают требования к поиску, оценке, забору и мониторингу подземных вод, а также к контролю мелиоративного состояния орошаемых земель", - отметить Жайык Ерикулы.
Сообщается, что на государственном балансе числятся эксплуатационные запасы объемом 43,2 млн кубических метров в сутки, из которых на данный момент используются порядка 1,5 млн кубические метров в сутки или 3,6%. В частности, запасы для хозяйственно-питьевого водоснабжения составляют 21,2 млн кубических метров в сутки. Запасы для производственно-технических нужд составляют 2,4 млн кубических метров в сутки, в целях орошения предусмотрено 19,6 млн кубических метров в сутки.
Ранее сообщалось, что потери воды на ирригационных сетях снизились до 193 млн кубометров в год.
05.11.2025, 15:10 71226
Токаев утвердил принципы и направления внутренней политики Республики Казахстан
Фото: Акорда
Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "Об утверждении основных принципов, ценностей и направлений внутренней политики Республики Казахстан", сообщает Акорда.
На IV заседании Национального курултая ряд экспертов и общественных деятелей предложили разработать единый концептуальный документ, упорядочивающий всю проводимую работу в сфере внутренней политики. Глава государства подчеркнул, что документ должен быть направлен на систематизацию работы государственных структур.
Данный документ предназначен в первую очередь для госорганов, его главной целью является координация и систематизация работы в сфере внутренней политики, рассказали в пресс-службе президента.
В документе сформулированы следующие принципы внутриполитической работы: "Закон и порядок", "Слышащее государство", "Разные мнения - единая нация", "Сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство", "Адал азамат", "Таза Қазақстан".
Также приведен список общенациональных ценностей, которые ранее были озвучены на заседаниях Национального курултая. Отдельно перечислены национальные символы, призванные стать базовыми элементами общенациональной айдентики.
Документом обозначены приоритетные направления внутренней политики: общественный диалог, политика в сфере межэтнических отношений, политика в сфере религии, культурно-гуманитарная, семейная, молодежная, информационная политика. Принятый концептуальный документ станет основой для организации работы государственных органов в сфере внутренней политики, добавили в Акорде.
05.11.2025, 13:25 74846
Казахстанцы задолжали по кредитам около 23 трлн тенге
Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Закредитованность населения в Казахстане продолжает расти, заявила на заседании нижней палаты депутат мажилиса Унзила Шапак.
По ее словам, за два года задолженность населения по кредитам выросла до 23 трлн тенге, несмотря на ряд принятых мер.
Ограничили ставки, ввели новые правила для оценки долговой нагрузки, требования к микрофинансовым организациям, чтобы сформировать принцип ответственного кредитования. Но общий уровень закредитованности продолжает расти", - посетовала депутат.
Она обратилась к главе АРРФР Мадине Абылкасымовой с вопросом, какие меры необходимо принять, чтобы снизить долговую нагрузку.
По словам Абылкасымовой, рост потребительских кредитов, по сравнению с прошлым годом, снизился почти в 2 раза, с 33,5% до 17,8%, благодаря принятому в прошлом году закону. Глава АРРФР считает, что впоследствии количество полученных кредитов будет сокращаться.
Темп получения потребительских кредитов снизился, количество граждан по проблемным кредитам тоже сократилось", - сообщила она.
Выступая в мажилисе, глава АРРФР рассказала о новой методике ипотечного кредитования, которую хотят разработать в Казахстане.
Она напомнила, что в 2025 году ставки по ипотечным кредитам снизили до 20%, однако в связи с увеличением базовой ставки до 18%, банки временно остановили процесс выдачи ипотечных кредитов. Норма по снижению ставки до 20% была продлена до 1 июля 2026 года.
До этого времени мы разработаем с Нацбанком новую методику, которая будет связана с первоначальной ставкой", - сообщила спикер.
Также, по ее словам, будут снижены ставки по потребительским кредитам.
Отвечая на вопрос депутата Николая Арсютина о защите граждан, на которых мошенники оформляют займы, Абылкасымова рассказала, какие кредиты банки будут списывать во внесудебном порядке.
Будет предусмотрен внесудебный порядок списания задолженности по мошенническим кредитам. Если кредит был оформлен без ведома клиента, он не проходил биометрию, задолженность подлежит списанию во внесудебном порядке. Необходимо подать заявление в органы уголовного преследования. Они выдают соответствующее постановление о признании кредита мошенническим. На основании этого можно списывать долг", - заявила Абылкасымова.
Кроме того, казахстанцы не смогут брать несколько кредитов подряд. Для этого кредитные бюро обяжут указывать: удовлетворена действующая кредитная заявка или нет.
Раньше такой нормы для них не было. Теперь другие кредитные организации, пока первая кредитная заявка не будет удовлетворена, не имеют права одобрять другие кредитные заявки. То есть этот механизм полностью решит проблему кредитного шоппинга", - пояснила глава АРРФР.
Напомним, летом сообщалось, что совокупный объем задолженности по принятым коллекторскими агентствами в работу займам и микрокредитам в Казахстане с начала года вырос на 3,1% и составил 803,1 млрд тенге.
05.11.2025, 12:35 81711
Чиновников Минпросвещения и ректоров нескольких вузов привлекли к ответственности после госаудита
В ходе проверки аудиторы выявили ряд проблемных вопросов и недостатков в части подготовки и трудоустройства педагогов, методологического обеспечения образовательного процесса, госрегулирования и т.д.
Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Должностные лица и сотрудники Министерства просвещения, ведущих вузов Казахстана и республиканского научно-практического центра "Дарын" привлечены к дисциплинарной ответственности после проведенного госаудита, сообщает пресс-служба Высшей аудиторской палаты.
В феврале текущего года был проведен госаудит по оценке эффективности использования бюджетных средств, выделенных на развитие среднего образования. В ходе проверки аудиторы выявили ряд проблемных вопросов и недостатков в части подготовки и трудоустройства педагогов, методологического обеспечения образовательного процесса, госрегулирования и т.д. В этой связи ВАП поручила руководству уполномоченных госорганов и организаций рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения законодательства", - сообщили в ВАП.
К различным видам дисциплинарной ответственности были привлечены замы председателей Комитета среднего образования и Комитета по обеспечению качества в сфере образования МП РК, ректоры, проректоры, декан и два заведующих кафедрами 11 вузов, директор финансово-экономического департамента и один из главных научных сотрудников Национальной академии образования имени И. Алтынсарина, специалисты Южно-Казахстанского университета имени М. Ауэзова, а также руководители отделов и методисты республиканского научно-практического центра "Дарын".
Работа по исполнению других поручений и рекомендаций ВАП по итогам проведенного госаудита продолжается.
В начале года аудит, проведенный в сфере среднего образования, выявил финансовые нарушения на 1,1 млрд тенге. В частности, за последние 5 лет экономические потери из-за пересмотра учебников превысили 16 млрд тенге.
05.11.2025, 10:33 88206
Какие смартфоны попадают под блокировку в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане начали блокировать смартфоны, не прошедшие верификацию. В черном списке - больше 127 тысяч IMEI-кодов. Это означает, что граждане могут пользоваться устройством, но без доступа к сотовой связи и интернету, сообщает 24KZ.
В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития пояснили: систему ввели для борьбы с нелегальным ввозом, кражами и восстановленными телефонами, а также для защиты прав потребителей и прозрачности рынка.
По данным 24KZ, в Сети все чаще звучат жалобы на блокировку смартфонов. Пользователи рассказывают, что устройства не поддерживают сигнал оператора. То есть телефон включен, но позвонить или выйти в интернет невозможно. Одни узнают, что их IMEI попал в так называемый серый список, другие сталкиваются с полной блокировкой. Многие не могут верифицировать телефон.
В компании, участвующей в процессе верификации, пояснили: если смартфон привезен лично из-за границы, его нужно зарегистрировать через eGov или портал Государственной радиочастотной службы. В заявке важно указать все IMEI - их в одном телефоне может быть до четырех.
Если устройство официально ввезено или куплено у сертифицированного продавца, оно уже находится в белом, то есть легальном списке.
Если же телефон попал в черный список, его можно вернуть - достаточно подать заявку и приложить документы о ввозе. При несовпадении IMEI-кодов система отклонит запрос.
По данным официальных импортеров, в Казахстан ввозится большое количество контрафактных устройств. Соответственно, государственный бюджет теряет большие доходы - около 4 млрд тенге. В связи с этим для усиления контроля ввоза мобильных устройств был введен такой инструмент, как верификация. То есть это проверка законности ввоза устройств в страну", - рассказала заместитель генерального директора ТОО ATS Mediafon KZ Сауле Темирхан.
По данным телеканала, экономисты раскритиковали новую норму. По их словам, вместе с наведением порядка на рынке государство рискует получить обратный эффект. Уже сейчас блокировка IMEI лишает часть граждан доступа к базовой потребности - связи и интернету.
Кроме того, новые правила усиливают нагрузку на бизнес и население, что напрямую отражается на итоговой цене.
Это не наведение порядка, а скорее цифровая зачистка системы. На сегодняшний день такие меры негативно отражаются на инфляционных ожиданиях, потому что дополнительные налоги закрывают частный бизнес, дестимулируют инициативу и ложатся дополнительным бременем на население. Таким образом, цена на телефоны, например кнопочные, уже выросла практически в два раза. И этот эффект будет распространяться на весь рынок" - говорит экономист Ануар Нуртазин.
При этом IT-специалисты считают инициативу своевременной. По их словам, верификация снижает риски краж, контрабанды и использования "клонов"-IMEI.
Сам по себе IMEI не несет никакой угрозы, но если он подключен к телефону, он имеет доступ к SIM-карте и, соответственно, к ИИН. Понятно, что какая-то чувствительная информация о том, где этот телефон включался и как использовался, у злоумышленников имеется. Однако база хорошо защищена: у нас достаточно высокий уровень цифровизации, и данные регулярно обновляются", - сказал PR-эксперт в IT Абылай Исин.
Перед окончательным отключением устройство проходит повторную проверку - это делают, чтобы исключить ошибки.
Напомним, первые блокировки смартфонов из серого списка начались в августе этого года.
В Минцифры призвали проверять IMEI-код перед покупкой смартфона.
04.11.2025, 20:51 126001
Минздрав изменил правила планирования объемов медуслуг в ГОБМП и ОСМС
Уточнены этапы и сроки формирования прогнозных объемов услуг на трехлетний период
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра здравоохранения от 30 октября 2025 года внесены изменения в порядок планирования объемов медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной помощи (ГОБМП) и системы обязательного медстрахования (ОСМС).
Теперь уточнены этапы и сроки формирования прогнозных объемов услуг на трехлетний период:
- до 1 февраля - местные органы здравоохранения подают прогноз потребности;
- до 20 февраля - филиалы Фонда согласуют и направляют заявки;
- до 15 марта - Фонд анализирует предложения и направляет расчеты в уполномоченный орган;
- до 7 июня - утверждаются лимиты средств;
- до 10 сентября - лимиты доводятся до регионов;
- до 15 октября - формируется проект плана закупа медуслуг.
Изменения также касаются корректировки планов закупа - в случае перераспределения средств, изменения тарифов, численности населения или открытия новых медучреждений.
Отдельно уточнен порядок расчета объемов скорой и первичной медпомощи - он будет зависеть от численности прикрепленного населения и других демографических данных.
Документ вступает в силу 14 ноября 2025 года.
04.11.2025, 11:23 116661
В Алматы лишили строительной лицензии очередного подрядчика
Проверка выявила несоблюдение требований государственных нормативов в области строительства
Алматы. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы лишили лицензии очередного подрядчика - ТОО "СК MEGARON", осуществлявшего реконструкцию водопроводных сетей.
Как сообщили в управлении градостроительного контроля, подрядчик проводил работы от ул. Б. Хмельницкого по ул. Тажибаева, ул. Бакинской, ул. Физули до ул. Майлина и осуществлял реконструкцию водопровода по улицам Мынбаева и Манаса.
На основании обращения технического надзора ТОО "Алатау ТН" управлением проведена внеплановая проверка в отношении подрядной организации. В результате выявлено несоблюдение требований государственных нормативов в области строительства. В отношении ТОО "СК MEGARON" приняты административные меры с лишением строительной лицензии", - рассказали в управлении.
Напомним, ранее сообщалось о двух алматинских компаниях, лишенных строительных лицензий, - ТОО "СК 7 строй" и ТОО "AsiaMax".
Ранее в Алматы лишили лицензий ТОО "AsiaMaх", осуществлявшее реконструкцию уличной канализационной сети по ул. Абиша Кекилбайулы, и ТОО "СК 7 строй", проводившее работы по объектам благоустройства и образования.
