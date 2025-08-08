07.08.2025, 16:10 69221
Назначен новый посол Казахстана в Таиланде
Им стал Маргулан Баймухан
Астана. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового Чрезвычайного и Полномочного Посла страны в Королевстве Таиланд, сообщает Акорда.
Указом главы государства Баймухан Маргулан Бакытулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Таиланд, постоянным представителем Республики Казахстан при Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана", - говорится в сообщении.
Ранее был назначен новый глава Комитета по обеспечению качества в сфере образования.
08.08.2025, 13:26 4061
Бизнес-обмудсмен: По обращениям предпринимателей удалось предотвратить 20 млрд тенге ущерба бизнесу
Фото: Depositphotos
Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Уполномоченный по защите прав предпринимателей Канат Нуров доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о результатах своей работы за 2024 год, сообщает Акорда.
Как сообщил Канат Нуров, из 3275 поступивших обращений предпринимателей о нарушении их прав по 1759 (53,7%) были приняты положительные решения. Общая сумма предотвращенных потерь для бизнеса составила более 20 млрд тенге. В целом, число обращений снизилось на 12%, что связано с эффективностью института административной юстиции.
Он отметил, что основное внимание было сосредоточено на выявлении и устранении излишних административных барьеров для бизнеса.
Бизнес-омбудсмен также высказал ряд предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятельность. По индивидуальным кейсам уполномоченным были направлены обращения в соответствующие регулирующие и правоохранительные органы.
В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность дальнейшего усиления мер по защите прав предпринимателей и дал ряд поручений, нацеленных на разрешение системных проблем в рамках реализации стратегии защиты предпринимательства.
08.08.2025, 11:07 16966
Строительство первой АЭС стартовало в Казахстане
Фото: скриншот из видео
Алматы. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В поселке Улкен Алматинской области сегодня проходит торжественная церемония запуска работ по строительству первой атомной электростанции в Казахстане - инженерные изыскания для выбора оптимальной площадки и подготовки проектной документации, передает корреспондент агентства.
В рамках церемонии состоялись официальные выступления представителей Агентства по атомной энергии и "Росатома", а также запуск буровых работ с целью забора грунта и дальнейшей торжественной передачи капсулы российской стороне для проведения исследований. Эти исследования позволят оценить сейсмическую устойчивость, гидрогеологические особенности и другие параметры территории, что является обязательным условием для обеспечения надежности и безопасности будущей станции. Всего в рамках этого этапа изыскательских работ будет пройдено не менее 50 скважин, глубина которых составит от 30 до 120 метров. В дальнейшем на основе полученных данных будет принято решение о точном расположении АЭС.
Сегодняшняя церемония знаменует начало инженерно-изыскательских работ - ключевого подготовительного этапа на пути к строительству АЭС в Казахстане, от которого зависит не только выбор конкретной площадки и конфигурации станции, но и безопасность, надежность и экономическая эффективность всего проекта", - сказал глава Агентства по атомной энергии РК Алмасадам Саткалиев.
Он отметил, что общий объем инвестиций в проект составит около $14-15 миллиардов. Кроме того, еще $1 миллиард будет направлен на строительство социальных объектов и современной инфраструктуры.
В рамках проекта мы придаем большое значение активному участию казахстанских предприятий и научно-исследовательских организаций. Это позволит вывести местное производство на новый уровень, создать тысячи новых рабочих мест и развивать ядерную науку в соответствии с мировыми стандартами", - сказал глава ведомства.
В основе будущей станции - современные реакторы ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор с электрической мощностью 1200 МВт) поколения III+. Эта технология отвечает строжайшим международным требованиям безопасности и уже успешно применяется на действующих и строящихся объектах в России, Беларуси, Турции, Бангладеш, Египте и Китае. Срок службы реактора составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.
Напомним, российская госкорпорация "Росатом" стала лидером международного консорциума, который займется строительством первой атомной электростанции в Казахстане.
08.08.2025, 10:40 18781
Казахстанцы использовали более $16 млн по программе "Нацфонд - детям"
Фото: Depositphotos
Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По данным на 1 августа 2025 года, с 1 февраля 2024 года исполнено 126 468 заявлений на сумму 16,51 млн долларов США - средства были переведены уполномоченным оператором для зачисления на банковские счета заявителей, сообщили в ЕНПФ.
Из них 78 862 заявления на сумму 10,56 млн долларов исполнено для улучшения жилищных условий, 47 606 заявлений на сумму 5,95 млн долларов - на оплату образования", - проинформировали в фонде.
Отмечается, что получатель целевых накоплений (ЦН) имеет право использовать всю сумму либо ее часть. Неиспользованный остаток хранится на целевом накопительном счете (ЦНС).
В рамках улучшения жилищных условий средства чаще всего использовались для следующих целей: пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления (исполнено 76 954 заявления на сумму $10,32 млн), внесение первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа на приобретение жилища - 619 заявлений на сумму $77,82 тыс., приобретение жилища в собственность по гражданско-правовым сделкам (окончательный расчет) - 478 заявлений на сумму $57,02 тыс.
Основными направлениями использования средств в рамках оплаты образования стали: оплата образовательных услуг организаций образования, расположенных на территории Республики Казахстан, долями (за каждый академический период или учебный год) или в полном объеме единовременно (за весь срок обучения) (исполнено 41 870 заявлений на сумму $5,29 млн), пополнение образовательного накопительного вклада по договору об образовательном накопительном вкладе (исполнено 4163 заявления на сумму $475,14 тыс.), оплата образовательных услуг зарубежных организаций образования долями (за каждый академический период или учебный год) или в полном объеме единовременно (за весь срок обучения) (исполнено 1284 заявления на сумму $151,67 тыс.).
Для получения выплат целевых накоплений их получателю либо его законному представителю необходимо обратиться к уполномоченному оператору, с которым у ЕНПФ заключено соответствующее соглашение. Подать заявление можно посредством интернет-ресурса или мобильного приложения одного из следующих уполномоченных операторов: АО "Отбасы банк", АО "Народный банк Казахстана". Отметим, что с 1 августа 2025 года данный список дополнен новым уполномоченным оператором АО "Банк ЦентрКредит", - сообщили в ЕНПФ.
Напомним, что согласно программе "Нацфонд - детям" 50% инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан раз в год распределяется между детьми-гражданами Республики Казахстан, которые родились в 2006 году и позднее. За 2023 год всем получателям ЦН начислено по 100,52 долларов США, за 2024 год - по 129,38 долларов США. Детям, которым за 2023 год поступили первые средства из Нацфонда, за исключением лиц 2006 года рождения, в текущем году начислен инвестиционный доход в размере 3,04 доллара США. В результате целевые накопления ребенка, родившегося в 2006 году, составляют 100,52 долларов США, родившегося в 2007 году - 232,94 доллара США.
Совершеннолетние граждане должны самостоятельно получать информацию о своих ЦН посредством их личного кабинета на интернет-ресурсах ЕНПФ либо электронного правительства, чтобы затем обратиться к уполномоченному оператору для открытия банковского счета в долларах США и подачи онлайн-заявления на выплату ЦН для улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования.
07.08.2025, 12:30 81271
Замакима Алматы покинула пост
Нусупова занимала данную должность с февраля 2022 года
Фото: primeminister.kz
Алматы. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Асем Нусупова уволилась с должности заместителя акима Алматы, сообщили в пресс-службе ведомства.
Как сообщили в акимате мегаполиса, Асем Нусупова по собственному желанию покинула пост заместителя акима Алматы. Она отвечала за сферы образования, здравоохранения, занятости и соцзащиты.
Напомним, Нусупова занимала данный пост с февраля 2022 года после освобождения от должности вице-министра здравоохранения.
07.08.2025, 12:09 84126
Сатжан Аблалиев уволен с поста вице-министра транспорта
Фото: Пресс-служба правительства РК
Астана. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сатжан Аблалиев уволен с должности вице-министра транспорта, эту информацию подтвердили в пресс-службе правительства Казахстана.
Напомним, 4 августа пресс-служба КНБ сообщила о задержании и помещении под стражу вице-министра транспорта РК. Сегодня в пресс-службе правительства подтвердили появившуюся в соцсетях информацию об увольнении Сатжана Аблалиева с должности вице-министра транспорта РК.
Аблалиев занимал данный пост с октября 2023 года. Ранее занимал различные должности в Казахской академии транспорта и коммуникаций. Также работал в Комитете автомобильных дорог на руководящих должностях. В июне 2021 года был назначен заместителем акима Северо-Казахстанской области.
07.08.2025, 11:14 89026
Какие ограничения вводятся на застройку в Алматы
Алматы. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По поручению президента в Алматы вводится мораторий на строительство многоквартирного жилья и точечную застройку в верхней части города. В акимате разъяснили, какие именно ограничения вводятся на застройку, передает корреспондент агентства.
Как пояснили в управлении городского планирования и урбанистики, запрет касается территорий южнее Талгарского тракта, ВОАД, проспекта Аль-Фараби, улиц Саина и Жандосова.
В управлении отметили, что интенсивная застройка данных территорий приводит к ряду системных проблем. Одна из них - острый дефицит социальной инфраструктуры. В этих районах наблюдается нехватка образовательных учреждений, медицинских объектов.
Также в верхней части города отсутствуют централизованные системы водоснабжения и канализации, а существующие коммуникации контролируются несколькими монополистами, чьи сети перегружены и не обеспечивают необходимую мощность. Улично-дорожная сеть не справляется с возросшим транспортным потоком, а отсутствие арычной сети приводит к затоплениям в период сильных дождей", - уточнили в акимате.
По данным ведомства, существенная часть горных районов расположена на нестабильных суглинистых грунтах, которые становятся подвижными при увлажнении. Незаконная застройка, вырубка зеленых насаждений и использование несанкционированных септиков увеличивает риск сдвигов почвы и разрушений.
Кроме того, в горной местности города находятся 1,5 тыс. участков (более 2000 га) неосвоенных земель сельскохозяйственного назначения, которые были переданы в состав города из областных территорий. Согласно Земельному кодексу, на территориях города запрещено размещение земель сельскохозяйственного назначения, то есть их застройка многоквартирным жильем создаст дополнительную нагрузку на инженерные коммуникации, социальную и транспортную инфраструктуру.
На сегодня в городе действует запрет на строительство на склонах с крутизной более 15 градусов, ограничение высотности до 3-этажей в верхней части и запрет на срез склонов. Однако застройщики продолжают возводить многоквартирное жилье, так называемые таунхаусы, которые не регламентированы законодательством. На основании моратория предпроектная документация на строительство подобного жилья выдаваться не будет. Ограничение не касается уже реализуемых объектов", - подчеркнул руководитель управления городского планирования и урбанистики Алмас Жанбыршы.
Также, по его словам, управлением будут внесены корректировки в Генеральный план города до 2040 года, направленные на расширение зеленых зон и более сбалансированное развитие предгорных зон.
О конкретных результатах будет сообщено дополнительно", - отметил Алмас Жанбыршы.
Стоит отметить, что жители Алматы регулярно жалуются на проблему уплотнительной застройки в городе, которая становится причиной низкой проветриваемости города, негативно влияет на уровень загрязнения воздуха. Также негодование жителей южной столицы вызывает регулярное отключение электричества и воды. Именно уплотняющая застройка ведет к перегрузке сетей водо- и электроснабжения, является причиной загруженности на дорогах, проблем с парковкой и обострения экологических проблем.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы. Застройка на склонах гор несет угрозу схода оползней.
Ранее специалист по экологии Ася Гейдт рассказала, что при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.
Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.
07.08.2025, 09:43 89836
Новые профессиональные праздники утвердили в Казахстане
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования
Астана. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Опубликован приказ и.о. министра труда и социальной защиты населения, которым утвержден перечень профессиональных праздников.
В перечень добавили:
День ремесленников Казахстана - 7 июля;
День работников сферы естественных монополий - 9 июля;
День работника санитарно-эпидемиологической службы - 15 сентября;
День работника сферы общественного питания - 20 октября;
День предпринимателей Казахстана - 29 октября.
Кроме того, День энергетика будет отмечаться 22 декабря.
С полным текстом приказа можно ознакомиться здесь.
08.08.2025, 10:40Казахстанцы использовали более $16 млн по программе "Нацфонд - детям" 08.08.2025, 11:0713611Строительство первой АЭС стартовало в Казахстане 08.08.2025, 09:145556С 1 сентября во всех школах и колледжах Казахстана запустят антибуллинговую программу 08.08.2025, 12:064706Обманувших гражданина Болгарии на 102 млн тенге кибермошенников задержали в Павлодаре 08.08.2025, 09:324551Стипендия "Болашак" присуждена 217 гражданам Казахстана 02.08.2025, 10:21308491В Казахстане полицейские разъяснили норму закона о запрете закрытия лица в общественных местах 02.08.2025, 09:22303096Жару и дожди прогнозируют синоптики в Казахстане 01.08.2025, 22:23302666Перенос памятника Сатпаеву: в акимате ответили возмущенным алматинцам 01.08.2025, 09:23281306Прорыв плотины в Актюбинской области: осужден сотрудник акимата 01.08.2025, 18:53272126Аэропорт Алматы обратился к пассажирам 16.07.2025, 12:26420366Казахстан и Китай запустят завод по производству карбамида в Актюбинской области 16.07.2025, 19:25410111Строящийся таунхаус сносят в предгорьях Алматы 16.07.2025, 18:34407526В Алматы продолжается замена асфальта на улицах с хорошим покрытием 16.07.2025, 17:59388176В Алматы женщина получила перелом после встречи с Амантай-кажи 16.07.2025, 15:24368656Персональные данные почти 200 работников школ утекли в Абайской области
