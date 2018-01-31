Алматы. 31 января. Kazakhstan Today - В Алматы в рамках реализуемой транспортной реформы продолжается обновление подвижного состава общественного транспорта. С сегодняшнего дня маршрут №124 обслуживается новыми низкопольными автобусами экологического класса Евро-5, передает Kazakhstan Today.

Ранее перевозчик выпускал на линию четыре единицы подвижного состава неудовлетворительного технического состояния. В связи с этим на основании многочисленных обращений жителей Алатауского района было принято решение организовать обслуживание маршрута новыми 12-метровыми автобусами, оснащенными кондиционерами, камерами видеонаблюдения, пандусами и другими удобствами, рассказали в пресс-службе акима города.

Теперь маршрут, курсирующий между микрорайонами Водник и Горный Гигант, обслуживается 20 единицами подвижного состава с интервалом в 10 минут. Ожидается, что с обеспечением регулярности и запуском новых транспортных средств пассажиропоток на маршруте увеличится в 2,5 раза.

В пресс-службе напомнили, что в Алматы автобусы уже обновлены на маршрутах №№69, 131, 115, 127, 12, 22, 70, 86, 65, 103, 50, 126, 112. Был возобновлен маршрут №77, запущены маршрут №1 и магистральный маршрут №201. Для полноценного транспортного обслуживания присоединенных к городу поселков были запущены 10 маршрутов.

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