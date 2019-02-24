Около 1,3 тыс. военнослужащих участвуют в стартовавших в России учениях ОДКБ "Нерушимое братство-2018"

Астана. 30 октября. Kazakhstan Today - Военнослужащие Вооруженных сил РК участвуют в совместном учении "Нерушимое братство-2018", в ходе которого отрабатываются совместные действия с миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности, передает Kazakhstan Today.





Учение проходит на полигоне Свердловского учебного центра Центрального военного округа Вооруженных сил РФ. В "Нерушимом братстве" участвуют около 1,3 тыс. военнослужащих, задействовано 300 единиц военной техники и 20 единиц различных видов воздушных судов, в том числе беспилотных летательных аппаратов, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.





В ходе маневров миротворческие контингенты государств - членов ОДКБ отработают действия по осуществлению контроля за соблюдением соглашения о прекращении огня и действиями населения в зоне ответственности, выполнение задач по оказанию содействия в восстановлении мирной жизни на территориях, пострадавших от атак международных террористических организаций, а также по контролю перевозок, пресечению противоправного ввоза и вывоза боевой техники, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Во взаимодействие с милицейским (полицейским) персоналом отработают действия подразделений КМС ОДКБ при выполнении задач по противодействию массовым беспорядкам", - пояснили в пресс-службе.





По информации Минобороны, в учении задействованы воинские контингенты из шести государств - членов ОДКБ (Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана), оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, полицейские (милицейские) силы и подразделения министерств по чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС) государств - членов ОДКБ. Также планируется участие представителей Международного Комитета Красного Креста.





Учение "Нерушимое братство-2018" проводится в рамках ежегодного совместного оперативно-стратегического учения с Войсками (Коллективными силами) ОДКБ "Боевое братство-2018", как его завершающий этап - этап восстановления и поддержания мира в регионе.





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