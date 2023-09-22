Правила приема в общеобразовательные школы изменятся в Казахстане

В правительстве еще раз разъяснили нормы принятого в июле закона

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Астана. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Новый закон РК о возврате государству незаконно приобретенных активов не затронет добросовестных инвесторов, - Новый закон РК о возврате государству незаконно приобретенных активов не затронет добросовестных инвесторов, заявили в правительстве.





Там напомнили, что закон разработан депутатами мажилиса на основе тщательного изучения и имплементации всех современных международных признанных стандартов и практик в области противодействия коррупции и отмыванию преступно нажитого имущества, а равно на основе анализа практического опыта Казахстана по возврату незаконно приобретенного имущества, в том числе из-за рубежа и взаимодействия в этой связи с международными организациями, судами и компетентными органами иностранных государств.





Международные стандарты имплементированы в национальное право Казахстана с учетом конституционно-правовых положений и фундаментальных основ казахстанской правовой системы и правопорядка. Закон прошел все необходимые экспертизы и всестороннее обсуждение с участием депутатов-инициаторов, государственных органов и общественных экспертов (экономистов, правоведов и пр.) на различных площадках, в средствах массовой информации и в рабочих группах палат парламента", - подчеркнули в правительстве.





Там отметили, что закон принят в интересах нынешнего и будущего поколений казахстанцев и регулирует возврат незаконно приобретенных активов для восстановления нарушенных прав народа Казахстана, обеспечения основополагающих положений Конституции, законности, социальной справедливости, устойчивого экономического и социального развития Казахстана на благо его народа.





В информации еще раз поясняется, что в законе очерчен конкретный круг субъектов, в отношении активов которых он действует. В нем также даны определения всех ключевых терминов и правовых институтов, которые впервые вводятся в национальное законодательство Казахстана из международного и иностранного опыта.





В частности, даны понятия "незаконно приобретенных активов", "активов", "административно-властных ресурсов", "добросовестных приобретателей", "добросовестных кредиторов", "сверхдоходов" и др.





К субъектам закона в рамках его предмета и регулятивных целей, отнесены чиновники верхнего уровня, включая всех лиц, занимающих должности, указанные в Конституции, политических государственных служащих, депутатов, судей и других высокопоставленных государственных служащих, управленцы в государственных и квазигосударственных компаниях, а равно аффилированные с ними субъекты олигополий, получившие активы и доходы (включая сверхдоходы) от них за счет использования своих административно-властных ресурсов, связей и влияния", - подчеркивается в документе.





Учитывая практику оформления незаконно приобретенных активов в целях их сокрытия на разного рода третьих лиц (номиналов, родственников и т.д.), круг таких лиц также определен в законе, как того требуют действующие международные стандарты.





При этом законом запрещается произвольно расширять субъектный состав вне нормативно очерченных рамок субъектов и аффилиатов.





Только те субъекты и аффилированные лица, которые подпадают под признаки, конкретно перечисленные в Законе (включая обладание значительными по размерам активами), могут быть включены в реестр для проверки законности источников происхождения активов и возможной подачи иска о принудительном возврате", - подчеркнули в правительстве.





Там уточнили, что ключевая обязанность субъектов и их аффилированных лиц - при необходимости доказать в суде законность источников происхождения принадлежащих им активов.





Как правило, это активы, подлежащие возврату государству в связи с их признанием судом по основаниям, предусмотренным законом, активами необъяснимого происхождения (законность источников происхождения которых не доказана суду).





При этом:





действия государства должны быть основаны на строгом соблюдении процедур и условий, предусмотренных законом;

конфискация активов может происходить только на основе надлежащего процесса и по решению суда;

должна соблюдаться прозрачность для гражданского общества, в том числе в вопросах дальнейшего использования конфискованных активов на благо развития народа пострадавшей от коррупции и вывода активов страны.





В информации также подчеркивается, что в целях прозрачности, законности и защиты от произвола предусмотрен не только судебный, но и общественный контроль работы уполномоченного органа по возврату активов:





на досудебной стадии предусмотрено рассмотрение всех ключевых вопросов, начиная с формирования реестра субъектов и заканчивая заключением соглашений о добровольном возврате (и условий таких соглашений), либо подачей исков в суды о принудительном возврате, комиссией, в состав которой в обязательном порядке входят не только представители исполнительной власти, но и депутаты, а также авторитетные общественные деятели страны;

в отдельной статье предусмотрены весомые гарантии защиты прав субъектов и аффилированных лиц, вовлеченных в процесс гражданско-правового разбирательства в отношении законности источников происхождения активов. Данные гарантии усиливают и дополняют действующие нормы, направленные на защиту прав и законных интересов граждан и организаций, предусмотренные в Конституции и законах республики;

действия уполномоченного органа, носящие неправомерный характер и причиняющие ущерб частным лицам, влекут имущественную ответственность государства. Законом данное фундаментальное правило, предусмотренное Гражданским кодексом, уточняется и конкретизируется применительно к ситуациям, когда на активы необоснованно наложены обеспечительные меры;

предусмотрены должные гарантии защиты прав добросовестных приобретателей активов; а также добросовестных кредиторов, а равно гарантии защиты лиц, сообщивших о фактах незаконного приобретения и вывода активов или иным образом оказывающих содействие возврату активов.





Принимая во внимание специфику и сложность процесса возврата активов, накопленный опыт международно-правового сотрудничества с иностранными партнерами, особое внимание придается неукоснительному соблюдению требований процессуально- и материально-правового характера, а равно требований и гарантий в области защиты прав человека", - отметили в правительстве.





В равной степени учету подлежат все заключенные и действующие международно-правовые соглашения Казахстана в области защиты и поддержки инвестиций с зарубежными государствами.





Препятствование росту инвестиционной активности, нанесение ущерба экономическому рейтингу Казахстана на международной арене рассматриваются в ряду основных угроз национальной безопасности страны", - пояснили в правительстве.





Учитывая, что работа по возврату активов носит сложный, многоуровневый, комплексный характер с вовлечением множества субъектов и активов, зачастую находящихся в различных странах мира, положения, предусмотренные законом, дополняют и укрепляют вышеперечисленные и прочие нормы Конституции, Гражданского кодекса, других законов и международных соглашений Республики Казахстан.





Таким образом, закон не направлен против добросовестных инвесторов, в т.ч. иностранных. В отсутствие иных условий, наличие активов стоимостью свыше 13 млн МРП (44,8 млрд тенге или $100 млн) не является самостоятельным основанием для применения к добросовестным инвесторам", - резюмировали в правительстве.





Напомним, 12 июля президент Токаев подписал закон о возврате незаконно приобретенных активов.





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