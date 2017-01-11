Премьер-министр поручил провести широкую разъяснительную работу о нормах регистрации казахстанцев

Астана. 10 января. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев в ходе заседания правительства поручил министерствам провести широкую разъяснительную работу о нормах и правилах регистрации граждан по месту временного пребывания.

"Сейчас в обществе и в средствах массовой информации активно обсуждается тема введения временной регистрации граждан. У людей возникает немало вопросов, а информации недостаточно. В ЦОНах образовались очереди", - отметил Сагинтаев, передает Kazakhstan Today.

Глава правительства поручил МВД РК совместно с МИК РК провести большую информационную работу по разъяснению нововведений и сделать процедуру регистрации максимально оперативной. Он подчеркнул, что это также задача и для Госкорпорации "Правительство для граждан".

Сагинтаев отметил, что казахстанцам нужно дать возможность спокойно зарегистрироваться в удобное для них время, обеспечив наибольшим количеством работающих окон в ЦОНах и достаточным количеством обслуживающих операторов, проинформировала пресс-служба премьер-министра РК.

Напомним, с 7 января в Казахстане вступили в силу поправки в законодательство, требующие от граждан иметь временную регистрацию в случае, если они не проживают по адресу постоянной прописки.

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