Президент Казахстана выразил соболезнования премьер-министру Пакистана
В результате сильных дождей и наводнений в Пакистане погибло около 300 человек
Астана. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате наводнений и проливных дождей в Пакистане.
Выражаю свои искренние соболезнования и сочувствие семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в телеграмме.
Напомним, после сильных дождей и наводнений в Пакистане и Индии число погибших достигло 365 человек, из них минимум 300 в Пакистане. После затопления ряда населенных пунктов многие жители числятся пропавшими.
18.08.2025, 12:40 6201
Строительство ТЭЦ, аграрный сектор и инвестпроекты: Токаеву доложили о развитии Акмолинской области
Глава государства поручил провести организованную уборочную кампанию
Фото: Аkorda.kz
Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о социально-экономическом развитии Акмолинской области за первое полугодие 2025 года и перспективах развития региона, информирует Акорда.
Как сообщил Марат Ахметжанов, в области сохраняются положительные темпы роста по всем ключевым показателям.
Регион планирует обеспечить валовый выпуск сельхозпродукции на уровне 1,2 трлн тенге и укрепить позиции лидера аграрного сектора страны. В этом году увеличены площади высокорентабельных культур, в том числе масличных - в 2,5 раза", - отметили в Акорде.
Кроме того, президенту было доложено о реализации инвестиционных проектов.
Создана индустриальная зона республиканского значения AQMOLA в Аршалынском районе. Сформирован инвестиционный портфель на сумму более 4 млрд долларов с созданием порядка 10 тысяч рабочих мест", - сообщили в пресс-службе.
Глава государства был проинформирован о строительстве социальной инфраструктуры. В частности, за два года акмолинцы получили ключи от 4,7 тыс. квартир, как за предыдущие 7 лет.
Сокращена очередность социально уязвимых категорий населения на 29%. Решаются многолетние вопросы долевого строительства в городе Косшы. В сфере образования за два года построено 33 объекта на 21 тысячу ученических мест. В новый учебный год регион вступит без аварийных школ, полностью ликвидировано трехсменное обучение", - сообщили в Акорде.
Также отмечается, что в плановом порядке идет подготовка к отопительному сезону.
В Кокшетау начато строительство ТЭЦ мощностью 240 МВт электроэнергии и 520 Гкал/час тепла. Завершается строительство водопроводных очистных сооружений, качественной питьевой водой будут охвачены 200 тысяч населения областного центра. До конца текущего года природный газ получат еще 9 населенных пунктов", - добавили в пресс-службе.
По итогам встречи президент Касым-Жомарт Токаев отметил положительный опыт области по обеспечению социально уязвимых слоев населения качественным жильем, в том числе по программе реновации. Глава государства поручил провести организованную уборочную кампанию, принять меры по развитию города Косшы, провести системную работу по защите от паводковых угроз, а также продолжить работу по привлечению инвестиций.
Напомним, в начале ноября 2023 года стало известно, что российская сторона примет участие в строительстве трех ТЭЦ в Казахстане.
Весной 2024 года Казахстан и Россия подписали межправительственное соглашение о строительстве угольных ТЭЦ. Позже экс-министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, когда в Казахстане запустят три новые теплоэлектроцентрали. По его словам, ожидается завершение всех трех проектов в 2028 году. В январе текущего года он заявил, что технико-экономическое обоснование по Усть-Каменогорску и Семею будет уже в марте.
Летом этого года стало известно, что теплоэлектроцентраль в городе Кокшетау Казахстан начал строить самостоятельно.
13 августа сообщалось, что Казахстан закупит услуги и оборудование у Китая для строительства теплоэлектроцентрали в Кокшетау. Позже член правления "Интер РАО" по стратегии и инвестициям Александр Киселев заявил, что правительство России прорабатывает вопрос финансирования строительства двух ТЭЦ - в Семее и Усть-Каменогорске.
18.08.2025, 12:21 8261
Как будет работать опергруппа по цифровой трансформации
Фото: Depositphotos
Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Как будет работать оперативная группа по цифровой трансформации в Казахстане, передает корреспондент агентства.
Рабочим органом группы является республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центр поддержки цифрового правительства" Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, которое: вырабатывает повестку заседаний группы; готовит необходимые материалы для заседаний группы", - сообщается в распоряжении премьер-министра Казахстана.
Отмечается, что заседания группы проводятся по мере необходимости.
Руководители центральных и местных государственных органов, а также субъектов квазигосударственного сектора несут персональную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение решений группы", - говорится в документе.
Также отмечается, что задачами группы являются:
- обеспечение цифровой трансформации отраслей экономики;
- рассмотрение вопросов по проектам в сфере цифровизации.
Помимо этого в документе перечислены полномочия группы:
- принимать решения, обязательные для исполнения центральными и местными государственными органами, а также субъектами квазигосударственного сектора;
- приглашать на заседания группы представителей центральных и местных государственных органов, а также субъектов квазигосударственного сектора.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, на прошлой неделе в Казахстане был создан цифровой штаб.
18.08.2025, 12:09 8166
Вооруженные силы Казахстана переходят на новый мессенджер для передачи служебных данных
Фото: Depositphotos
Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Вооруженные силы страны начинают поэтапный переход на использование национального мессенджера Aitu для передачи служебных данных, сообщает Министерство обороны РК.
Решение направлено на минимизацию рисков, связанных с использованием зарубежных платформ.
Переход на отечественный мессенджер - это один из ключевых шагов по повышению уровня защиты служебной информации в государственных структурах, в том числе и в оборонном секторе. До сих пор для передачи данных зачастую использовались иностранные мессенджеры, что могло представлять потенциальную угрозу для безопасности. Использование Aitu, который находится под юрисдикцией Казахстана и соответствует всем требованиям к хранению и обработке данных, позволит обеспечить полный контроль над информационными потоками", - уточнили в ведомстве.
Переход будет завершен до конца 2025 года с учетом организационно-штатной структуры казахстанской армии и действующих каналов связи. Такой подход обеспечит плавную интеграцию без сбоев и нарушений служебного процесса.
Использование национальных IT-продуктов - это общемировой тренд, направленный на защиту суверенитета в цифровом пространстве. Переход Вооруженных сил на Aitu позволит исключить утечку служебных данных и обеспечить надлежащий уровень защиты информации, относящейся к категории служебного пользования", - подчеркнул заместитель министра обороны по цифровизации Дархан Ахмедиев.
Новый мессенджер будет использоваться для решения широкого спектра задач: от оперативного обмена информацией до проведения совещаний и координации действий. Это позволит не только повысить уровень безопасности, но и оптимизировать внутренние коммуникации.
Напомним, Минобороны Казахстана также создало спецподразделение по внедрению искусственного интеллекта.
18.08.2025, 11:04 15111
Интерпол внедрил в Казахстане новый инструмент по поиску и возврату активов
Первое "Серебряное уведомление" позволит получить информацию об активах лица, аффилированного с одним из субъектов закона о возврате активов
Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Интерпол выпустил первое "Серебряное уведомление" Республики Казахстан в рамках пилотного проекта по внедрению нового инструмента по поиску и возврату активов, сообщает комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры РК.
Документ направлен на получение информации об активах лица, аффилированного с одним из субъектов закона о возврате активов", - сообщили в комитете.
В ведомстве напомнили, что в прошлом году Казахстан вступил в состав рабочей группы Интерпола по внедрению вышеназванного пилотного проекта.
Его участниками являются более 50 стран, среди них Великобритания, Испания, Италия, Катар, Китай, Кувейт, Мальта, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты, Польша, Португалия, Россия, Сингапур, США, Франция, Швеция и другие.
Данный инструмент позволяет обмениваться информацией о незаконно приобретенных активах между всеми 196 государствами, входящими в состав Интерпола. Им предоставлена возможность отслеживать, идентифицировать и получать сведения о незаконно приобретенных активах, включая движимое и недвижимое имущество, а также денежные средства. Если ранее Интерпол в основном фиксировал информацию о лицах, находящихся в розыске, то теперь внимание уделяется и активам, которые при наличии оснований могут быть подвергнуты различным мерам преследования по всему миру", - пояснили в комитете.
По данным Агентства по противодействию коррупции РК, опубликованным в июне, с 2022 года Казахстану вернули имущественные активы и деньги на сумму свыше 1,15 трлн тенге.
18.08.2025, 10:45 17241
Минобороны Казахстана создало спецподразделение по внедрению искусственного интеллекта
Фото: Минобороны РК
Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В целях повышения эффективности управления, оптимизации процессов и усиления оборонного потенциала в Министерстве обороны создано специализированное подразделение, ответственное за внедрение и развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ), сообщили в пресс-службе ведомства.
Новая структура станет ключевым элементом цифровой трансформации Вооруженных сил. Основные задачи подразделения - разработка и внедрение ИИ-решений для анализа больших массивов данных, автоматизации управления, моделирования оперативных сценариев и повышения скорости принятия управленческих решений в условиях современной военной обстановки.
Министр обороны Казахстана Даурен Косанов отметил, что интеграция технологий искусственного интеллекта в деятельность армии является важным шагом на пути модернизации и соответствует мировым тенденциям в сфере обороны.
Подразделение будет взаимодействовать с отечественными и международными научно-исследовательскими центрами, ведущими университетами и профильными IT-компаниями. Такой подход позволит не только внедрять передовые разработки в сферу обороны, но и формировать национальную школу военного применения искусственного интеллекта", - отмечают в Минобороны.
По данным ведомства, планируется подготовка офицеров-аналитиков и специалистов в области цифровых технологий, способных работать с современными алгоритмами и системами.
Министерство обороны делает стратегический шаг к формированию новой архитектуры управления, где искусственный интеллект станет инструментом повышения эффективности, безопасности и независимости национальной обороны", - сообщили в министерстве.
Как сообщалось ранее, в Казахстане создан цифровой штаб.
18.08.2025, 09:15 20546
В Казахстане учредили новый профессиональный праздник - День предпринимателей
Фото: МНЭ РК
Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - С этого года 29 октября официально стало профессиональным праздником - Днем предпринимателей Казахстана. Соответствующий приказ Министерства труда и социальной защиты населения РК был подписан 30 июля 2025 года, сообщили в пресс-службе МНЭ РК.
Выбор даты обусловлен значимым историческим событием: 29 октября 2015 года был принят Предпринимательский кодекс Республики Казахстан, который консолидировал ключевые законодательные акты в сферах предпринимательства, инвестиций, конкуренции и государственного контроля, сформировав базовые принципы единой государственной политики по поддержке бизнеса", - уточнили в пресс-службе.
Сегодня в стране зарегистрировано более 2 миллионов 300 тысяч субъектов бизнеса.
По данным МНЭ, в 2025 году на поддержку МСБ планируется направить более 270 миллиардов тенге. Запущена и программа льготного кредитования "Өрлеу" со ставкой 12,6%. Общий объем поддержки составляет 750 миллиардов тенге, из них 300 миллиардов - средства "Даму", 450 миллиардов - банковские ресурсы. Уже профинансировано почти 400 проектов на сумму 200 миллиардов тенге.
В целях повышения информированности бизнеса реализуется проект "Цифровая карта бизнеса". Утвержден реестр с более чем 100 мерами поддержки. Завершена интеграция ИС "Bgov", содержащей меры поддержки холдинга "Байтерек", с приложением eGov Business.
Напомним, новые профессиональные праздники утвердили в Казахстане.
16.08.2025, 13:45 143156
Казахстан приветствует встречу президентов России и США - Токаев
Глава государства считает, что исторический по своему значению саммит стал возможным благодаря политической воле лидеров двух стран
Астана. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт поприветствовал встречу президентов России и США в Анкоридже как начало переговорного процесса по Украине на самом высоком уровне, сообщили в пресс-службе Акорды.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев считает, что этот исторический по своему значению саммит стал возможным благодаря политической воле лидеров двух стран, их искреннему желанию найти общие подходы к решению узловых проблем современности, включая прекращение военных действий в Украине", - говорится в сообщении.
Напомним, главы Российской Федерации и США впервые за шесть лет провели переговоры, встреча проходила на Аляске. О чем договорились президенты, можно прочитать здесь.
15.08.2025, 19:38 219816
Военная техника пройдет по Карагандинской области
Фото: акимат Карагандинской области
Караганда. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - С 15 августа по 15 сентября на территории Карагандинской области пройдут учения в рамках заранее запланированных мероприятий боевой подготовки, сообщает пресс-служба акимата региона.
В ходе учений подразделения совершают марш на полигоны комбинированным способом - железнодорожным, воздушным и автомобильным. Информация о маршрутах следования военной техники будет сообщена по возможности заранее.
Проведение этих мероприятий не оказывает негативного влияния на работу государственных и частных структур, а также на повседневную жизнь граждан. Призываем пользователей социальных сетей не распространять непроверенные сообщения и видеоматериалы, а полагаться только на официальные источники", - говорится в сообщении акимата.
