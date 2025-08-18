Президент Казахстана выразил соболезнования премьер-министру Пакистана

Первое "Серебряное уведомление" позволит получить информацию об активах лица, аффилированного с одним из субъектов закона о возврате активов

Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Интерпол выпустил первое "Серебряное уведомление" Республики Казахстан в рамках пилотного проекта по внедрению нового инструмента по поиску и возврату активов, - Интерпол выпустил первое "Серебряное уведомление" Республики Казахстан в рамках пилотного проекта по внедрению нового инструмента по поиску и возврату активов, сообщает комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры РК.





Документ направлен на получение информации об активах лица, аффилированного с одним из субъектов закона о возврате активов", - сообщили в комитете.





В ведомстве напомнили, что в прошлом году Казахстан вступил в состав рабочей группы Интерпола по внедрению вышеназванного пилотного проекта.





Его участниками являются более 50 стран, среди них Великобритания, Испания, Италия, Катар, Китай, Кувейт, Мальта, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты, Польша, Португалия, Россия, Сингапур, США, Франция, Швеция и другие.





Данный инструмент позволяет обмениваться информацией о незаконно приобретенных активах между всеми 196 государствами, входящими в состав Интерпола. Им предоставлена возможность отслеживать, идентифицировать и получать сведения о незаконно приобретенных активах, включая движимое и недвижимое имущество, а также денежные средства. Если ранее Интерпол в основном фиксировал информацию о лицах, находящихся в розыске, то теперь внимание уделяется и активам, которые при наличии оснований могут быть подвергнуты различным мерам преследования по всему миру", - пояснили в комитете.



