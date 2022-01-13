Продолжается зачистка населенных пунктов - Токаев

НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - Бейбит Исабаев указом главы государства назначен депутатом сената Парламента Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Назначить Исабаева Бейбита Оксикбаевича депутатом сената Парламента Республики Казахстан, освободив от должности руководителя представительства президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан", - сообщает Акорда .

Исабаев родился в 1962 году. Окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова по специальности журналист, а также Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

Занимал должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Кыргызской Республике с 2009 по 2015 годы, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Азербайджанской Республике с 2015 по 2019 годы.

С 2019 года руководил представительство президента Республики Казахстан в Парламенте.