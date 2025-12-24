Ростислав Коняшкин стал первым вице-министром ИИ

Сегодня президент также проведет совещание по развитию Астаны

Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках поездки по столице президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил завод Tausogar. Предприятие, расположенное в индустриальном парке № 1, обеспечивает строительную отрасль современными подъемными машинами и механизмами, - В рамках поездки по столице президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил завод Tausogar. Предприятие, расположенное в индустриальном парке № 1, обеспечивает строительную отрасль современными подъемными машинами и механизмами, сообщила пресс-служба Акорды.





Президент был ознакомлен с процессом производства башенных кранов, лифтов и эскалаторов, востребованных крупнейшими строительными компаниями страны. В настоящее время в Tausogar трудятся 44 высококвалифицированных специалиста. Мощность завода составляет 200 лифтов, 70 эскалаторов и 70 башенных кранов в год", - отметили в пресс-службе.





В беседе с представителями трудового коллектива глава государства отметил вклад предприятия в развитие инфраструктуры Казахстана и выразил уверенность в дальнейшем укреплении его конкурентных позиций.





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью ряда предприятий, расположенных в индустриальном парке № 1 Астаны, сообщает пресс-служба Акорды.





Касым-Жомарту Токаеву показали продукцию заводов "Гипсовинил", специализирующегося на производстве гипсовиниловых панелей, и QR Systems, выпускающего пожарную сигнализацию, видеокамеры и домофоны. На выставке также были представлены "Астанинский электротехнический завод", "Астанинский трубный завод "Арыстан" и предприятие ARGP, производящее строительную и дорожную химию.





Кроме того, глава государства был проинформирован о перспективах развития индустриального парка № 2 на принципах государственно-частного партнерства.





Глава государства посетил завод по производству и техническому обслуживанию бронированных колесных и гусеничных машин Besqaru, сообщает Акорда.





Касым-Жомарт Токаев осмотрел производственные цеха и сборочные этапы, ознакомился с технологическим процессом и производственными возможностями предприятия оборонно-промышленного комплекса. Также глава государства побеседовал с рабочими и пожелал им успехов в их трудовой деятельности.