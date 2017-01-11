Сагинтаев поручил проинспектировать котельное оборудование в многоквартирных жилых домах

Астана. 10 января. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании правительства премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил на правительственном уровне усилить функции контроля и надзора за эксплуатацией и техническим состоянием объектов теплоснабжения.

Открывая заседание, Сагинтаев от имени правительства выразил соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии произошедшей в поселке Шахан, Карагандинской области. Инцидент произошел 1 января. В результате взрыва отопительного котла произошло разрушение одного из подъездов пятиэтажного жилого дома, в результате чего 9 человек погибли, еще двое получили ранения, передает Kazakhstan Today.

Также 8 января произошел взрыв в частном доме в Шымкенте и накануне, 9 января, в результате аварии на Жезгазганской ТЭЦ ТОО "Kazahmys Energy", был обесточен город Жезказган и производственные объекты ТОО "Казахмыс".

"Главой государства даны поручения акиму Карагандинской области, а также уполномоченным государственным органам принять неотложные меры для оказания всесторонней помощи всем пострадавшим. Сейчас работает межведомственная комиссия по расследованию причин аварии. Сегодня я хочу заслушать первые результаты этой работы", - сказал премьер-министр.

В ходе своих выступлений министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов и аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков доложили о результатах проведенного расследования. Также с докладом выступил аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев и руководство некоторых регионов, где в жилых домах, школах и больницах также установлено котельное оборудование, в том числе акимы Акмолинской и Алматинской областей.

Кроме этого, министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов в ходе своего выступления озвучил предложения по недопущению подобных аварийных ситуаций в будущем.

"Все вопросы, которые сегодня были обсуждены, будут рассмотрены на отдельных совещаниях. Мы проведем анализ ситуации и внесем предложения по внесению изменений в функциональное распределение полномочий между республиканскими и местными исполнительными органами", - отметил первый заместитель премьер-министра Аскар Мамин.

По итогам докладов премьер-министр поручил МВД совместно с госорганами и акиматами провести инспекцию всего котельного оборудования в многоквартирных жилых домах, особенно на объектах образования и социальной сферы. Помимо этого, Сагинтаев поручил внести конкретные предложения по усилению функций контроля и надзора за эксплуатацией и техническим состоянием объектов теплоснабжения, сообщила пресс-служба главы правительства.

При этом первому вице-премьеру было поручено в оперативном порядке создать рабочую группу по координации этой работы и выработке системных мер для решения данных вопросов.

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