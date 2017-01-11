Астана. 10 января. Kazakhstan Today - Шымкентская транспортная прокуратура проинформировала о результатах расследования уголовного дела по факту обнаружения в багажном вагоне поезда радиоактивного груза.

Напомним, 16 ноября 2016 года в багажном вагоне, следовавшем в составе пассажирского поезда №378 сообщением Мангышлак - Алматы, были обнаружены 7 деревянных ящиков, в которых перевозились дефектоскопы. При замере радиоактивного фона данных ящиков обнаружено превышение допустимых норм радиоактивного излучения, передает Kazakhstan Today.

По данному факту ЛОВД на станции Шымкент начато досудебное расследование по части 1 статьи 283 УК РК (Незаконное обращение с радиоактивными веществами). В ходе расследования уголовного дела были назначены экспертные исследования задержанного груза, проведен ряд других следственных действий для выяснения всех обстоятельств, имеющих значение по делу.

"В результате радиологической экспертизы установлено, что уровень радиоактивного излучения дефектоскопов находится в пределах допустимых норм и не представляет угрозы для окружающей среды, жизни и здоровья людей. Кроме этого, отправителем дефектоскопов - ТОО "Радифон" представлены все разрешительные документы на перевозку. В этой связи ЛОВД на станции Шымкент уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления, а задержанный груз возвращен владельцу", - проинформировали в прокуратуре.

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