Токаев более чем в два раза увеличил стипендию Елбасы в области культуры

Нур-Султан. 7 сентября. Kazakhstan Today -Глава государства подписал указ "О внесении изменения в указ президента РК от 3 апреля 2000 года №369 "Об учреждении государственной стипендии Первого Президента РК - Елбасы в области культуры", передает Kazakhstan Today.





В указ президента РК от 3 апреля 2000 года № 369 "Об учреждении государственной стипендии Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы в области культуры" внесены следующие изменения: "учредить 75 ежегодных государственных стипендий Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы в области культуры в размере 55-кратного месячного расчетного показателя в месяц".

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