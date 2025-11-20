19.11.2025, 15:26 45481
Токаев дал ряд поручений главе Минсельхоза по продовольственной безопасности
Президент обозначил необходимость качественной реализации ранее озвученных поручений по дальнейшему развитию АПК
Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи с министром сельского хозяйства Казахстана Айдарбеком Сапаровым президент Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач, направленных на повышение эффективности отрасли и укрепление продовольственной безопасности страны, сообщает Акорда.
Президент обозначил необходимость качественной реализации поручений по дальнейшему развитию агропромышленного комплекса, данных на втором форуме работников сельского хозяйства.
В свою очередь министр сельского отчитался об итогах развития аграрного сектора за 10 месяцев 2025 года.
По его словам, за отчетный период наблюдается положительная динамика по ключевым макропоказателям. Объем производства сельскохозяйственной продукции достиг 8,1 трлн тенге, рост составил 5,4% к уровню прошлого года. Производство продуктов питания увеличилось на 9%, достигнув 3,1 трлн тенге. Экспорт агропродукции за этот срок вырос до 4,7 млрд долларов.
Также Сапаров проинформировал о принятых за последние два года мерах по улучшению ситуации в агропромышленном комплексе. В частности, введены прямые кредиты под 5% на пополнение оборотных средств и лизинг сельхозтехники. По поручению главы государства финансирование АПК увеличено до 1 трлн тенге, из которых 250 млрд тенге направлены на льготный лизинг сельскохозяйственной техники.
По данным МСХ, в 2025 году приобретено свыше 25 тысяч единиц техники, что позволило снизить степень износа парка с 90% до 70%.
В рамках цифровизации отрасли выполняется задача по созданию единой цифровой экосистемы "е-АПК", которая объединит процессы субсидирования, управление земельным фондом, растениеводство, животноводство и рыбоводство в едином цифровом контуре с интеграцией всех государственных информационных систем", - добавил Сапаров.
Ранее президент поручил активнее использовать авиаперевозки для бесперебойной поставки сельхозпродукции на экспортные рынки.
новости по теме
19.11.2025, 16:35 41106
Минздрав пересмотрел цены на лекарства после аудита ВАП
Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством здравоохранения РК внесены изменения в правила формирования предельных цен на лекарства и медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи и системы обязательного медстрахования, сообщили в пресс-службе Высшей аудиторской палаты РК.
Весной этого года состоялся госаудит деятельности Минздрава, его подведомственных организаций и единого дистрибьютора ТОО "СК-Фармация". ВАП проверяла, как граждане и больницы обеспечиваются лекарствами и медизделиями. После завершения объектам аудита были даны поручения для устранения выявленных недостатков и нарушений.
Как рассказали в ведомстве, был обновлен порядок референтного ценообразования (сравнение цен в других странах) и предусмотрена регистрация цен с использованием имеющихся актуальных данных и информсистем для более точного и прозрачного ценообразования. Главная цель - предотвратить необоснованные наценки. В рамках нового механизма были пересмотрены цены на 2,9 тысячи торговых наименований лекарств, входящих в ГОБМП и ОСМС, а также на 4,9 тысячи наименований для розничной и оптовой торговли. Также внесены изменения в ранее утвержденные приказы Минздрава.
В результате понижение цен проведено по 453 позициям, повышение - по 38 позициям, без изменений оставлена 601 позиция. Скорректированы 1,4 тысячи технических характеристик медизделий и 1,1 тысячи международных непатентованных наименований лекарственных средств. Дополнительно включено 28 новых позиций лекарственных средств", - проинформировали в ВАП.
Кроме того, единый дистрибьютор пересмотрел и обновил соглашения с международными организациями системы ООН, включая ПРООН и ЮНИСЕФ. Теперь в документах закреплены новые пункты: ответственность за соблюдение сроков поставок и качества медицинских товаров; применение штрафных санкций к недобросовестным поставщикам; возможность частичной предоплаты.
Ранее сообщалось, что ряд чиновников Минздрава привлекли к ответственности после госаудита.
19.11.2025, 16:12 42586
Программу по стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026-2028 годы приняли в правительстве
Основной целью программы является ежегодный прирост экономики на уровне не ниже 5% и реальных доходов населения в среднем на 2-3%
Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня на заседании правительства утверждена разработанная правительством совместно с Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка программа совместных действий по стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026-2028 годы. Документ направлен на исполнение поручений президента по обеспечению устойчивого экономического роста, снижению инфляции, импортозависимости и повышению доходов граждан, сообщили в пресс-службе кабмина.
Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин доложил об основных подходах программы, которая включает комплекс мер по социально-экономическому развитию страны по ряду ключевых направлений. Среди них - поддержка доходов населения, обеспечение качественного роста, стимулирование несырьевого экспорта, цифровизация экономики и развитие ИИ, совершенствование инвестиционной и тарифной политики, меры по снижению инфляции и доли государства в экономике. Программа также включает блоки по денежно-кредитной политике, развитию финансового сектора и регулированию цен.
Председатель Национального банка Тимур Сулейменов представил пакет монетарных, макропруденциальных и институциональных мер по обеспечению ценовой стабильности и развитию финансового сектора.
Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова сообщила о шагах по расширению кредитования бизнеса, снижению рисков в потребительском сегменте и совершенствованию регулирования поддержки предпринимателей.
Премьер-министр отметил, что реализация программы за счет качественного и устойчивого роста экономики и снижения инфляции станет ключевым инструментом повышения уровня жизни и благосостояния граждан.
Основными целями программы является ежегодный прирост экономики на уровне не ниже 5% и реальных доходов населения в среднем на 2-3%",- подчеркнул премьер-министр.
Планируется запустить новый инвестиционный цикл, кардинально снизить барьеры для ведения бизнеса и долю участия государства в экономике, а также реализовать новые меры по содействию занятости и повышению адресности социальной поддержки. Особое внимание будет уделено снижению инфляции, проведению сбалансированной тарифной политики, увеличению экспорта и снижению импортозависимости.
С учетом того что устойчивое развитие экономики возможно только при слаженных действиях всех ответственных госорганов, Бектенов дал ряд поручений ответственным ведомствам.
Министерствам национальной экономики, сельского хозяйства и торговли поручено усилить работу по контролю, снижению уровня инфляции, минимизации влияния внешних факторов на рост цен и обеспечить соблюдение предельного вклада тарифов на коммунальные услуги.
В условиях действия моратория на повышение цен на горюче-смазочные материалы усиливается диспаритет цен с соседними государствами: проще говоря, казахстанский бензин и дизель намного дешевле, чем у соседей, поэтому министерствам энергетики, торговли, финансов совместно с министерством внутренних дел, Агентством финансового мониторинга и Пограничной службой необходимо будет обеспечить жесткий контроль за балансом топлива и перетоками нефтепродуктов.
Министерствам сельского хозяйства, торговли и промышленности для стабильности цен на продовольствие следует повышать обеспеченность внутреннего рынка отечественной продукцией. Приоритетом является стабилизация цен на продукты питания, особенно на которые сегодня наблюдается высокая импортозависимость, через активное использование стабфондов, форвардных договоров, субсидий и соглашений с торговыми сетями. Министерству торговли совместно с акимами необходимо выявлять непродуктивных посредников, а центральные и местные органы - обеспечивать своевременное исполнение мер по контролю инфляции. Особое внимание должно уделяться реализации инвестпроектов и производству продукции глубокой переработки в АПК.
Министерствам торговли, сельского хозяйства, промышленности совместно с заинтересованными госорганами поручено выработать комплексные меры стимулирования экспортеров несырьевой продукции и сосредоточить усилия на расширении рынков сбыта.
Кроме того, даны поручения по ускорению реализации приоритетных инвестиционных проектов с вовлечением в кредитование реального сектора банков второго уровня, повышению роли институтов развития, в том числе холдинга "Байтерек" и Kazakh Invest, а также обеспечению информационной поддержки реализуемых мер.
Министерству национальной экономики поручено осуществлять мониторинг хода реализации мероприятий с регулярным рассмотрением на площадке Совета по экономической политике.
Ранее, выступая с посланием народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал одной из главных проблем высокую инфляцию, которая съедает рост экономических показателей и доходов населения. Он отметил, что правительству и Нацбанку необходимо объединить усилия для решения данной проблемы.
Тем временем реальная заработная плата казахстанцев снизилась. Согласно данным статистики, среднемесячная заработная плата в Казахстане во втором квартале текущего года составила 420,9 тысячи тенге. Несмотря на ее рост в номинальном выражении на 9,8% за год, показатель реальной заработной платы сократился на 1,4%.
19.11.2025, 09:40 93771
Криминального состава не имеется - Бозумбаев о пожаре в Туркестанской области Дополнено
Фото: из соцсетей
Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев на заседании правительства доложил о принимаемых оперативных мерах в связи с пожаром в частном доме в селе Алгабас Жетысайского района Туркестанской области.
Вице-премьер напомнил, что 18 ноября в 05.36 в селе Алгабас Жетысайского района Туркестанской области произошел пожар в частном жилом доме. Огнем был полностью охвачен двухэтажный дом, произошло частичное обрушение кровли. Пожар ликвидирован в 07.22.
К сожалению, на месте пожара обнаружены 12 погибших, из них девять детей. Пострадали три человека, которые сейчас находятся в реанимации Жетысайской районной центральной больницы. На месте проводятся следственные мероприятия, устанавливается причина пожара. Предварительно криминальный состав не имеется. Начато досудебное расследование по статье "Нарушение требований пожарной безопасности" (статья 292, часть 3, Уголовного Кодекса)", - проинформировал Бозумбаев.
Он сообщил, что вчера было проведено заседание правительственной комиссии.
Дан ряд поручений по организации похорон и оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим, установлению причин возникновения пожара, а также проведению профилактических мероприятий по недопущению аналогичных случаев", - подчеркнул Бозумбаев.
Премьер-министр Олжас Бектенов поручил усилить меры по предупреждению пожаров. Он отметил, что пострадавшим и семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь, включая материальную и медицинскую.
В целом хочу отметить, что с началом отопительного сезона растет количество пожаров в жилом секторе. Мы эту проблему рассматривали на заседании правительства в октябре. Пока не видим изменения ситуации в лучшую сторону", - подчеркнул премьер-министр.
В связи с этим ответственным госорганам дан ряд поручений. В частности, Министерству по чрезвычайным ситуациям поручено обеспечить координацию центральных и местных госорганов по предупреждению пожаров, гибели и травмирования людей. Также ведомству совместно с акиматами регионов и Министерством внутренних дел необходимо будет проводить рейды и обходы жилого сектора, в том числе общежитий, хостелов и домов социально уязвимых категорий населения.
Министерству культуры и акиматам поручено активизировать разъяснительную работу в массмедиа и соцсетях. Кроме этого, акиматам регионов следует усилить работу по проведению профилактических мероприятий, направленных на безопасную эксплуатацию газового оборудования.
Дополнено 19.11.2025, 12.45
Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев в кулуарах мажилиса рассказал о состоянии пострадавших в результате пожара в частном доме в селе Алгабас Жетысайского района Туркестанской области, передает корреспондент агентства.
Три пациента. Одна пациентка 18 лет - девочка на искусственной вентиляции легких, женщина на ИВЛ и мужчина на самостоятельном дыхании. У всех имеется шок, ожоги разной степени - от 11-12 до 30 процентов", - цитирует Тимура Султангазиева zakon.kz.
Он отметил, что пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщает bizmedia.kz.
Госпитализированы в отделение интенсивной терапии районной больницы. Санавиацией были направлены пять специалистов - комбустиологи взрослые и детские, токсикологи, анестезиолог-реаниматолог. Они уже на месте, вся необходимая помощь оказывается, все лекарственное обеспечение есть", - добавил он.
Премьер-министр акцентировал внимание на необходимости сделать правильные выводы для выработки конкретных рекомендаций в целях предотвращения подобных происшествий в будущем. Контроль закреплен за заместителем премьер-министра Канатом Бозумбаевым.
18.11.2025, 10:42 137371
Порядок регистрации граждан по месту жительства меняется в Казахстане
Фото: НИТ
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С 24 ноября 2025 года вступают в силу изменения в процедуре регистрации граждан по месту жительства. Данную услугу можно оформить только в онлайн-формате через портал электронного правительства eGov.kz или мобильное приложение eGov Mobile, сообщили в департаменте корпоративных коммуникаций АО "НИТ".
Для прохождения онлайн-регистрации по месту жительства пользователю потребуется электронная цифровая подпись (ЭЦП) и номер, привязанный к его учетной записи (БМГ). Процедура полностью автоматизирована и проходит онлайн, что позволяет значительно сократить время получения услуги. Пользователи также имеют возможность получить услугу онлайн в зонах самообслуживания отделений центров обслуживания населения.
Услуга предоставляется следующим категориям граждан:
• гражданам Республики Казахстан, включая собственников жилья;
• опекунам или законным представителям лиц старше 18 лет, признанных судом недееспособными либо ограниченно дееспособными;
• родителям или законным представителям детей в возрасте от 14 до 16 лет.
Дети до 14 лет не подлежат самостоятельной регистрации по месту жительства. Согласно статье 16 Гражданского кодекса Республики Казахстан, местом жительства ребенка, не достигшего четырнадцати лет, признается место жительства его родителей или законных представителей.
Регистрация детей в возрасте от 14 до 16 лет осуществляется их родителями или законными представителями. Опекуны граждан старше 18 лет, признанных судом недееспособными, также могут зарегистрировать своих подопечных по новому адресу проживания через портал eGov.kz.
Кроме того, обновления коснулись граждан, проживающих в государственном арендном жилье. Теперь арендатор такого жилья может зарегистрировать по месту жительства лиц, указанных в договоре найма. В случае если заявитель отсутствует в списке договора, система автоматически отклонит заявку.
При возникновении вопросов, связанных с регистрацией в государственном арендном жилье, рекомендуется обращаться в местный исполнительный орган (жилищно-коммунальное хозяйство) по месту нахождения жилья.
Если заявитель подает заявку на регистрацию по адресу, владельцем которого не является, система направит SMS-код с номера 1414 для подтверждения действий. Собственник жилья должен подтвердить свое согласие на регистрацию в течение одного часа с момента получения уведомления.
Как получить услугу онлайн через портал eGov.kz:
1. Авторизуйтесь на портале и перейдите в раздел:
2. Гражданам - Гражданство, миграция и иммиграция - Прописка по месту жительства.
3. Нажмите кнопку "Заказать услугу онлайн".
4. Заполните электронную заявку и подпишите ее с помощью ЭЦП или одноразового SMS-пароля.
5. Ознакомиться с результатом оказания услуги можно в личном кабинете. Уведомление о статусе обработки заявки появится в разделе "История получения услуг".
Как пройти регистрацию через мобильное приложение eGov Mobile:
1. Авторизуйтесь в приложении eGov Mobile и откройте раздел "Госуслуги".
2. В подразделе "Недвижимость и ЖКХ" выберите услугу "Регистрация по месту жительства населения Республики Казахстан".
3. Заполните необходимые данные и укажите причину регистрации.
4. Подпишите услугу любым из доступных способов.
5. Проверить статус заявки можно в разделе "Сообщения" - "История личного кабинета".
Исключение: регистрация по адресу, где владельцами или совладельцами являются несовершеннолетние дети, а также лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными, осуществляется офлайн - в отделениях центров обслуживания населения.
Переход к онлайн-формату подтверждается положительной статистикой. С начала 2025 года услугой регистрации граждан по месту жительства в Казахстане в онлайн-формате воспользовались около 750 тысяч человек, что составляет более 70 процентов от общего количества оказаний услуги", - отметили в НИТ.
18.11.2025, 10:16 139411
В связи с пожаром в Туркестанской области создана правительственная комиссия
Фото: правительство
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию причин пожара в частном доме в селе Алгабас Жетысайского района Туркестанской области, сообщили в правительстве.
В состав комиссии под председательством заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева включено руководство министерств по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, здравоохранения, труда и социальной защиты населения, акимата Туркестанской области.
Пострадавшим и семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь, включая медицинскую и психологическую. Акимату поручено оказать содействие в организации похорон погибших в результате пожара. По итогам расследования будут приняты дополнительные решения.
Работа комиссии находится на особом контроле.
Напомним, рано утром в селе Алгабас произошла страшная трагедия - в результате пожара в частном доме скончались 12 человек, в том числе девять детей. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".
Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акиму области оказать всю необходимую помощь близким родственникам и провести расследование причин случившейся трагедии.
17.11.2025, 15:41 196086
Первую АЭС Казахстана назовут "Балқаш"
Фото: Pixabay
Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Агентстве Республики Казахстан по атомной энергии рассказали, как будет называться первая АЭС в Казахстане.
В Казахстане завершился всенародный конкурс на лучшее наименование первой атомной электростанции страны.
По итогам финального заседания конкурсной комиссии победителем признано название "Балқаш" атом электр станциясы", которое получило наибольшее количество предложений от граждан. Выбранное название также соответствует международной практике наименования атомных электростанций по географическому признаку", - рассказали в ведомстве.
Всего в конкурсе приняли участие 27 157 граждан старше 16 лет. Каждый участник мог предложить одно наименование.
5 сентября 2025 года создана конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители общественности, креативной индустрии, а также эксперты в области атомной энергетики, филологии и истории. Из всех поступивших заявок было выделено 10 460 уникальных вариантов. При обработке учитывались разные формы написания - кириллица, латиница, а также синонимичные слова.
Название "Балқаш" атом электр станциясы" предложили 882 гражданина, и оно заняло первое место в итоговом рейтинге по популярности, став победителем конкурса.
Также конкурсная комиссия определила название на русском и английском языках:
- "Атомная электростанция "Балхаш";
- Balkhash Nuclear Power Plant.
Дополнено 17.11.2025, 16.30
Как отметили в Агентстве РК по атомной энергии, участники, предложившие название "Балқаш", в течение месяца получат электронные сертификаты соавторства в мобильном приложении eGov Mobile. Кроме того, агентство сформировало единую базу всех поступивших предложений, которые будут в дальнейшем использованы при выборе названия для будущих атомных электростанций.
Напомним, конкурс на лучшее название первой АЭС в Казахстане стартовал 25 сентября и продлился до 10 октября на платформе eGov Mobile.
8 августа в поселке Улкен Алматинской области состоялась торжественная церемония запуска работ по строительству АЭС. Российская госкорпорация "Росатом" стала лидером международного консорциума, который займется строительством первой атомной электростанции в Казахстане.
17.11.2025, 14:41 200301
В 155 частных школах с госзаказом выявили серьезные финансовые нарушения
В отдельных школах были обнаружены фиктивные учителя, а также факты двойного финансирования
Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством финансов Казахстана выявлены серьезные нарушения в финансировании частных школ, получающих государственный заказ. Об этом на совещании в правительстве сообщил министр финансов Мади Такиев.
По словам Такиева, из 745 частных школ 155 не отражают полученный доход. Порядка 30% из 427 оцифрованных школ не соответствовали по целевому назначению виду деятельности. Например, в Мактааральском районе Туркестанской области целевое назначение одной из школ - тойхана, в Шымкенте - торговый центр и др.
Кроме того, в 64 школах контингент обучающихся превысил проектную мощность более чем в 2 раза. К примеру, в одной из частных школ Алматинской области при проектной мощности, рассчитанной на 60 человек, фактически были отражены 702 учащихся. Речь идет о нецелевых выплатах государства за якобы предоставление гражданам образовательных услуг.
В частной школе Астаны с мощностью на 241 ученика в документах отражены 1003 человека. Кроме того, в отдельных школах были обнаружены фиктивные учителя, а также факты двойного финансирования.
Ранее сообщалось, что руководство столичной школы подозревается в хищении более 900 млн тенге.
17.11.2025, 11:00 182906
Президент Казахстана подписал закон об искусственном интеллекте
Фото: Depositphotos
Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "Об искусственном интеллекте", сообщает пресс-служба Акорды.
Законом введены основополагающие принципы функционирования систем искусственного интеллекта. Системы искусственного интеллекта определены в качестве объекта информатизации. Теперь искусственный интеллект будет признаваться в качестве инструмента достижения человеком определенных задач. С учетом этого закреплен принцип ответственности и подконтрольности, в соответствии с которым собственники, владельцы, пользователи несут ответственность исходя из их роли в эксплуатации систем искусственного интеллекта. На собственников и владельцев возложены обязанности по управлению рисками, обеспечению безопасности и надежности, поддержке пользователей по вопросам функционирования систем искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.
Также закреплены принципы законности, справедливости, равенства, прозрачности и объяснимости, приоритета благополучия человека, свободы воли в принятии им решений, защиты данных и конфиденциальности, безопасности и защищенности.
Для защиты прав физических, юридических лиц, обеспечения правопорядка установлен запрет на создание и эксплуатацию на территории Республики Казахстан систем искусственного интеллекта, обладающих рядом возможностей. Для обеспечения осведомленности о результатах, созданных с применением искусственного интеллекта, введено требование о маркировке таких товаров, работ, услуг", - проинформировали в Акорде.
Кроме того, с учетом мировой практики создания платформ для форсирования создания и развития систем искусственного интеллекта введены законодательные основы функционирования национальной платформы искусственного интеллекта.
Платформа будет использоваться для разработки, обучения, опытной эксплуатации платформенных программных продуктов, моделей искусственного интеллекта в течение ограниченного периода времени", - пояснили в пресс-службе.
Также глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам искусственного интеллекта и цифровизации".
По данным Акорды, первый блок поправок закона направлен на приведение законодательных актов в соответствие с законом "Об искусственном интеллекте".
Второй блок поправок направлен на совершенствование законодательства по иным вопросам. Закон регламентирует оборот необеспеченных цифровых активов на территории Республики Казахстан. До этого оборот необеспеченных цифровых активов был разрешен только на территории Международного финансового центра "Астана", - сообщили в пресс-службе.
Помимо этого, для усиления защиты персональных данных граждан введено требование по сроку действия согласия на обработку персональных данных.
Теперь этот срок не может превышать срок, необходимый для достижения целей сбора и обработки персональных данных. Субъект или его законный представитель имеют право отозвать согласие на сбор, обработку персональных данных, уведомив об этом собственника, оператора, третье лицо. Усовершенствован механизм маркировки товаров путем введения для субъектов внутренней розничной торговли требования по учету операций через контрольно-кассовые машины путем считывания средств идентификации. Рядом поправок усилены требования по обеспечению информационной безопасности", - добавили в Акорде.
Ранее национальные стандарты в сфере искусственного интеллекта впервые утвердили в Казахстане.
