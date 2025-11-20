Токаев дал ряд поручений главе Минсельхоза по продовольственной безопасности

Основной целью программы является ежегодный прирост экономики на уровне не ниже 5% и реальных доходов населения в среднем на 2-3%

Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня на заседании правительства утверждена разработанная правительством совместно с Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка программа совместных действий по стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026-2028 годы. Документ направлен на исполнение поручений президента по обеспечению устойчивого экономического роста, снижению инфляции, импортозависимости и повышению доходов граждан, сообщили в пресс-службе кабмина.





Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин доложил об основных подходах программы, которая включает комплекс мер по социально-экономическому развитию страны по ряду ключевых направлений. Среди них - поддержка доходов населения, обеспечение качественного роста, стимулирование несырьевого экспорта, цифровизация экономики и развитие ИИ, совершенствование инвестиционной и тарифной политики, меры по снижению инфляции и доли государства в экономике. Программа также включает блоки по денежно-кредитной политике, развитию финансового сектора и регулированию цен.





Председатель Национального банка Тимур Сулейменов представил пакет монетарных, макропруденциальных и институциональных мер по обеспечению ценовой стабильности и развитию финансового сектора.





Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова сообщила о шагах по расширению кредитования бизнеса, снижению рисков в потребительском сегменте и совершенствованию регулирования поддержки предпринимателей.





Премьер-министр отметил, что реализация программы за счет качественного и устойчивого роста экономики и снижения инфляции станет ключевым инструментом повышения уровня жизни и благосостояния граждан.





Основными целями программы является ежегодный прирост экономики на уровне не ниже 5% и реальных доходов населения в среднем на 2-3%",- подчеркнул премьер-министр.





Планируется запустить новый инвестиционный цикл, кардинально снизить барьеры для ведения бизнеса и долю участия государства в экономике, а также реализовать новые меры по содействию занятости и повышению адресности социальной поддержки. Особое внимание будет уделено снижению инфляции, проведению сбалансированной тарифной политики, увеличению экспорта и снижению импортозависимости.





С учетом того что устойчивое развитие экономики возможно только при слаженных действиях всех ответственных госорганов, Бектенов дал ряд поручений ответственным ведомствам.





Министерствам национальной экономики, сельского хозяйства и торговли поручено усилить работу по контролю, снижению уровня инфляции, минимизации влияния внешних факторов на рост цен и обеспечить соблюдение предельного вклада тарифов на коммунальные услуги.





В условиях действия моратория на повышение цен на горюче-смазочные материалы усиливается диспаритет цен с соседними государствами: проще говоря, казахстанский бензин и дизель намного дешевле, чем у соседей, поэтому министерствам энергетики, торговли, финансов совместно с министерством внутренних дел, Агентством финансового мониторинга и Пограничной службой необходимо будет обеспечить жесткий контроль за балансом топлива и перетоками нефтепродуктов.





Министерствам сельского хозяйства, торговли и промышленности для стабильности цен на продовольствие следует повышать обеспеченность внутреннего рынка отечественной продукцией. Приоритетом является стабилизация цен на продукты питания, особенно на которые сегодня наблюдается высокая импортозависимость, через активное использование стабфондов, форвардных договоров, субсидий и соглашений с торговыми сетями. Министерству торговли совместно с акимами необходимо выявлять непродуктивных посредников, а центральные и местные органы - обеспечивать своевременное исполнение мер по контролю инфляции. Особое внимание должно уделяться реализации инвестпроектов и производству продукции глубокой переработки в АПК.





Министерствам торговли, сельского хозяйства, промышленности совместно с заинтересованными госорганами поручено выработать комплексные меры стимулирования экспортеров несырьевой продукции и сосредоточить усилия на расширении рынков сбыта.





Кроме того, даны поручения по ускорению реализации приоритетных инвестиционных проектов с вовлечением в кредитование реального сектора банков второго уровня, повышению роли институтов развития, в том числе холдинга "Байтерек" и Kazakh Invest, а также обеспечению информационной поддержки реализуемых мер.





Министерству национальной экономики поручено осуществлять мониторинг хода реализации мероприятий с регулярным рассмотрением на площадке Совета по экономической политике.





Ранее, выступая с посланием народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал одной из главных проблем высокую инфляцию, которая съедает рост экономических показателей и доходов населения. Он отметил, что правительству и Нацбанку необходимо объединить усилия для решения данной проблемы.





Тем временем реальная заработная плата казахстанцев снизилась . Согласно данным статистики, среднемесячная заработная плата в Казахстане во втором квартале текущего года составила 420,9 тысячи тенге. Несмотря на ее рост в номинальном выражении на 9,8% за год, показатель реальной заработной платы сократился на 1,4%.



