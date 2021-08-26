Токаев: Офицеры Службы госохраны Казахстана должны быть абсолютно лояльными к государству

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НУР-СУЛТАН. 25 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководящим звеном Службы государственной охраны (СГО), в ходе которого представил вновь назначенного начальника Ермека Сагимбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщила пресс-служба главы государства, в ходе совещания президент подчеркнул большую ответственность и важность СГО, которая требует от всех сотрудников, прежде всего, от руководящего звена, особого подхода и знаний.

Все сотрудники Службы государственной охраны должны сочетать в себе целый ряд качеств. Это, во-первых, высокая профессиональная подготовка, в том числе боевая, физическая подготовка. Одновременно руководители СГО, руководители соответствующих подразделений должны обладать широким кругозором, большим комплексом знаний, касающихся и внутриполитической ситуации в стране и международной обстановки. Должны понимать тонкости международного протокола, быть наблюдательными, обладать аналитическими способностями. Только в этом случае мы можем ожидать соответствующий положительный эффект в работе", - отметил Токаев.

Говоря о повышении кадрового потенциала, президент подчеркнул, что офицеры СГО должны быть "абсолютно лояльными нашему государству, быть преданными порученному делу и истинными патриотами". В данном контексте глава государства указал, что именно с этих позиций необходимо подходить к подбору кадров.

Как сообщалось, до этого назначения Сагимбаев временно исполнял обязанности начальника этой службы.

Прежний глава Службы госохраны Калмуханбет Касымов был освобожден от должности 30 июля.

Вместо Сагимбекова, который ранее был заместителем начальника Службы госохраны, назначен Байбосынов.

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