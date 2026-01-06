05.01.2026, 11:29 49101
Токаев прокомментировал вопрос о транзите власти
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что пока рано говорить о теме транзита власти в стране. Об этом он заявил в интервью газете Turkistan.
Об этом рано говорить, впереди несколько лет упорной работы", - заявил Токаев.
Кроме того, он ответил на вопрос о встрече в Кремле первого президента Нурсултана Назарбаева с российским президентом в преддверии Нового года.
Встречи, которые стали регулярными, носят неофициальный характер. Этот момент подчеркивает сам российский президент, в ходе недавней встречи в Санкт-Петербурге Владимир Путин сообщил мне, что примет Нурсултана Назарбаева по его настоятельной просьбе. Российского президента отличает благожелательное отношение к друзьям и коллегам. В субботний день, несмотря на огромную загруженность по работе, он все же нашел время для неспешной беседы с первым президентом Казахстана. Он ценит его как опытного политика, стоявшего у истоков евразийской интеграции, где Россия занимает лидирующие позиции. Данная встреча говорит о высоких человеческих качествах Владимира Путина", - сказал Токаев.
Он отметил, что его не интересует содержание таких бесед.
Что касается личности Нурсултана Назарбаева, то я неоднократно высказывался о нем, как об основателе современной казахской государственности. Его заслуги в создании государственных институтов, рыночных механизмов в экономике, строительстве новой столицы очевидны. Вы же знаете, мы хотим превратить Казахстан в территорию Справедливости, Закона и Порядка. Поэтому оценивать труд каждого гражданина следует по справедливости, без личной предвзятости. Это касается и Нурсултана Назарбаева, первого президента нашей страны", - добавил глава государства.
Также президент РК прокомментировал слухи о том, что предстоящая парламентская реформа затевается с одной целью - сделать пост спикера парламента ключевым в системе государственного управления. И что якобы Токаев готовит этот пост под себя.
Это фантазия. Подобные рассуждения противоречат моим политическим принципам. Я неоднократно говорил о том, что Казахстан - это государство с президентской формой правления. Восемь лет назад, до прихода в Акорду, изложил концепцию "Сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство". Менять всю государственную систему в угоду личным интересам было бы в высшей степени безответственно и, я бы сказал, непорядочно. Обсуждение всех важнейших для страны реформ выносится на всенародный референдум. Здесь нет каких-то скрытых смыслов. Моя позиция всем известна - политические реформы будут продолжены. Часть долгосрочных планов, как всегда, будет обнародована в скором времени", - подчеркнул президент.
По его словам, этот год станет судьбоносным для нашей страны, состоятся очень важные события, которые определят вектор развития Казахстана на долгие годы.
Референдум по конституционной реформе мною уже анонсирован. Сейчас с группой экспертов занят рассмотрением предложений по редакции Основного закона. Планируется внесение такого большого количества изменений, что в совокупности они сродни принятию новой Конституции", - сообщил Токаев.
новости по теме
05.01.2026, 20:08 22071
В МИД Казахстана подвели итоги работы за 2025 год и определили приоритеты на текущий год
Рассказать друзьям
Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан прошло совещание с руководящим составом, на котором были подведены итоги деятельности внешнеполитического ведомства за 2025 год и намечены приоритетные направления работы на 2026 год, сообщили в пресс-службе.
В ходе обсуждения особое внимание было уделено реализации внешнеполитических задач, вытекающих из стратегических интересов страны, а также обеспечению исполнения поручений президента РК Касым-Жомарта Токаева. Отмечена важность дальнейшего укрепления международных позиций Казахстана, развития политического диалога и расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с зарубежными партнерами", -рассказали в ведомстве.
По итогам аппаратного совещания определены ключевые ориентиры и практические меры, направленные на повышение эффективности деятельности министерства и дипломатической службы в целом.
Также в пресс-службе МИД представили результаты внешнеполитической деятельности за прошлый год. Среди ключевых достижений:
- увеличение объема прямых иностранных инвестиций до 14,9 млрд долларов США (введены в эксплуатацию 45 проектов с иностранным участием на сумму 2,2 млрд долларов США, создано более 12 тысяч рабочих мест),
- подписание 69 международных договоров,
- проведение более 100 различных международных мероприятий, включая встречи на высшем уровне и переговоры с иностранными делегациями,
- открытие в Алматы Регионального центра ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана,
- запуск штаб-квартиры СВМДА в Астане,
- присоединение Казахстана к Дальневосточной группе МАГАТЭ,
- проведение VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий,
- открытие генеральных консульств РК в Гуанчжоу и Измире, а также консульства РК в Пхукете,
- первый раунд официальных переговоров с ЕС по заключению соглашений об упрощенном визовом режиме.
Глава государства в 2025 году принял участие более чем в 20 многосторонних мероприятиях и совершил 23 зарубежных визита, а также принял верительные грамоты у 30 иностранных послов. Министр иностранных дел РК Ермек Кошербаев, в свою очередь, провел 241 встречу, включая переговоры с представителями дипломатического корпуса и инвесторами.
Кроме того, в Казахстан с визитами прибыли более 50 иностранных делегаций, в том числе высокого уровня.
05.01.2026, 13:47 39336
Большинство схронов с похищенным во время январских событий оружием найдено - президент
Фото: МВД РК
Рассказать друзьям
Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Продолжается поиск похищенного в дни Қаңтара оружия, большинство схронов уже найдено. Об этом в интервью газете Turkistan сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Некоторые судебные процессы продолжаются, как продолжается и поиск похищенного в дни Қаңтара многочисленного оружия. Тогда в руки преступников попало более трех тысяч единиц оружия, но благодаря действиям силовиков большинство схронов уже найдено", - заявил Токаев.
Он отметил, что в расследовании этих событий правоохранительные органы действовали в тесном контакте с представителями гражданского общества.
Было создано несколько общественных комиссий, возглавляемых известными правозащитниками, что обеспечило объективный подход к делу и позволило внести ясность в отношении всех эпизодов. Пользуясь случаем, хотел бы выразить им благодарность за проявленную гражданскую ответственность, профессионализм. Еще в марте 2022 года в парламенте состоялись специальные общественные слушания, на которых была дана подробная оценка событиям и конечным целям преступников, посягнувших на конституционный порядок", - сказал президент.
Он напомнил, что массовые беспорядки одновременно охватили двенадцать городов страны.
Участники дискуссий о Қаңтаре зачастую уходят в детали, не имеющие значения для понимания всей глубины кризиса. Винить их в этом было бы несправедливо, но эмоции - это плохой попутчик в поисках истины. Много говорят о хаосе в Алматы, и это можно понять, но надо помнить, что массовые беспорядки будто по мановению палочки злого волшебника, а если быть точным, по приказу путчистов, одновременно охватили двенадцать городов страны и привели к захвату многих областных акиматов и зданий правоохранительных органов", - сказал Токаев.
Президент отметил, что зачинщики беспорядков под кураторством специалистов по "революциям" воспользовались решением правительства повысить цены на топливо и спровоцировали выход людей на массовые демонстрации.
Затем была спровоцирована паника среди граждан, госслужащих и, что удивительно, среди значительной части силовиков, которые стали покидать места несения службы, оставляя секретные документы, оружие. Не выдержали экзамен на верность Отечеству и профессионализм ряд руководителей КНБ и МВД. Особенно наглядно это проявилось в Алматы - главном направлении удара путчистов. Издевательства над военнослужащими и жителями города достигли крайней степени, погромы, поджоги, грабежи административных зданий, торговых центров, магазинов, банков требовали чрезвычайных мер. Сейчас, по истечении времени, некоторые недобросовестные и недалекие люди со злорадством несут околесицу, сознательно обходя тему спасения государства от более масштабного гражданского хаоса с фатальными последствиями", - сообщил Токаев.
Ранее сообщалось, что похищенное во время январских событий оружие обнаружили в Алматы.
05.01.2026, 10:50 52761
2026 год станет Годом развития цифровизации и искусственного интеллекта
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - 2026 год объявлен Годом развития цифровизации и искусственного интеллекта. Президент Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Turkistan рассказал о развитии инновационных технологий в Казахстане.
Казахстан должен стать цифровой державой, это вопрос нашего общего выживания в качестве цивилизованной страны в новой технологической эпохе. Убежден, ментально наш народ подготовлен к такого рода инновациям. Тем более, в Казахстане успешно работают известные финтех-компании, заметно изменившие стиль и образ жизни наших людей", - сказал Токаев.
Он отметил, что в мире развернулась острая конкуренция между США и Китаем - двумя очевидными мировыми технологическими гигантами. Американский президент анонсировал запуск специальной программы, призванной укрепить доминирование США, но и Китай не собирается отступать, полагая, что это вопрос национального достоинства, там уже работают около пяти тысяч компаний, занимающихся проблематикой искусственного интеллекта. Не стоят на месте и другие развитые государства.
Казахстан тоже сделал ставку на внедрение искусственного интеллекта в экономику и общественную жизнь. У нас неплохие стартовые возможности, есть успехи в цифровизации государственных услуг, финтеха и ряда секторов экономики. Эффективно функционирует полноценная экосистема для поддержки IT-стартапов, действует инновационный кластер Astana Hub, объединивший две тысячи компаний. Общий экспорт IT-услуг в 2025 году составил около одного миллиарда долларов. Создается пилотная зона CryptoCity для цифровых активов. Начинается строительство города ускоренного развития Alatau city. Набирает темп работа по накоплению и анализу государственных данных, как считают профессионалы, это новое золото надвигающейся эпохи", - сообщил президент.
Он напомнил, что в мае прошлого года начал работу Совет по развитию искусственного интеллекта с участием ведущих международных и отечественных экспертов. В ноябре подписан закон "Об искусственном интеллекте", который скоро вступит в силу. Создано Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. В Казахстане запущены два суперкомпьютера - Alem.Cloud и Al-Farabium, отдельная платформа создана акиматом Астаны в сотрудничестве с известной эмиратской компанией.
Для подготовки профильных кадров реализуются образовательные программы на уровне школ и университетов. К примеру, по программе AI-Sana обучение прошли свыше 650 тысяч студентов. В скором времени будет открыт специализированный исследовательский ИИ-университет", - сказал Токаев.
По его мнению, с появлением искусственного интеллекта создан своеобразный водораздел между теми странами, которые успеют попасть в будущее, и теми, которые останутся в прошлом.
Именно поэтому я объявил цифровые технологии и искусственный интеллект приоритетным направлением развития Казахстана. Этот год станет ударным. Верю в успех начатого исключительно важного дела", - подчеркнул глава государства.
Он отметил, что без надежной генерации энергии Казахстан не сможет перейти к новой технологической модели экономики.
Суперкомпьютеры, дата-центры, автоматизированные промышленные комплексы требуют очень много энергии. Это реальность нового глобального технологического уклада. Для строительства энергоисточников нужны квалифицированные кадры. Глава NVIDIA, крупнейшей компании мира с капитализацией около 4,5 триллиона долларов, прогнозирует, что в реестр мультимиллионеров в скором времени попадут "синие воротнички", то есть представители технических профессий", - считает Токаев.
Президент также обратил внимание, что со строительством атомных станций будет подготовлен новый класс технической интеллигенции, что, в свою очередь, изменит саму суть государственной политики РК.
Строительство нескольких атомных станций - это, с одной стороны, исправление исторического абсурда - быть мировым лидером в производстве урана и не построить ни одной АЭС, с другой, это престиж Казахстана", - сказал Токаев.
Еще один крайне важный вопрос, по мнению главы государства, это редкоземельные металлы.
Спрос на критические материалы в ближайшие пять лет будет расти, он увеличится вдвое. Здесь для Казахстана открывается новое окно возможностей. Вполне вероятно, что мы войдем в число мировых лидеров по запасам редкоземельных минералов. Для усиления позиций в этой стратегически важной сфере Казахстан приступил к развитию сотрудничества с США, Китаем, Россией, Южной Кореей, Японией и некоторыми государствами Европейского союза", - сообщил президент.
05.01.2026, 09:24 58491
Токаев назвал главные события 2025 года
Рассказать друзьям
Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана в интервью газете Turkistan обозначил знаковые события 2025 года.
Наша экономика выросла более чем на 6 процентов, ВВП пересек отметку в 300 миллиардов долларов, а в пересчете на душу населения превысил 15 тысяч долларов. Это рекордные показатели не только для нашей страны, но и для всего региона. Есть основания для удовлетворения, но я постоянно призываю всех госслужащих ни в коем случае не успокаиваться, не почивать на лаврах. Как гласит восточная мудрость: "В самой благоприятной ситуации таится опасность". Надо упорно трудиться, идти вперед, тем более нерешенных вопросов немало", - сказал Токаев.
По его словам, это, прежде всего, высокий уровень инфляции, которая "съедает" все усилия, направленные на повышение благосостояния граждан.
В этом году правительству и акимам есть над чем поработать в плане укрепления социально-экономического каркаса государства", - отметил президент.
По его мнению, главным итогом года стала необратимость реформ.
Казахстан сделал большой шаг вперед по пути модернизации, стал более цивилизованным государством. В обществе укрепилось понимание исключительной важности масштабных преобразований для благополучия будущих поколений. Под напором стратегии "здравого смысла" президента Трампа глобализация отступает на задний план. В Казахстане мы тоже строим общество справедливости, законности, порядка, трудолюбия, что критически важно для будущего нашего государства. В наступившем году эта работа будет продолжена с удвоенной силой с расчетом на долгосрочный результат", - сказал Токаев.
По его словам, 2026 год станет судьбоносным для нашей страны, состоятся очень важные события, которые определят вектор развития Казахстана на долгие годы.
Референдум по конституционной реформе мною уже анонсирован. Сейчас с группой экспертов занят рассмотрением предложений по редакции Основного закона. Планируется внесение такого большого количества изменений, что в совокупности они сродни принятию новой Конституции", - сообщил Токаев.
По его словам, начинается новый этап масштабной политической трансформации, получат развитие экономические реформы.
Модернизация страны должна стать по-настоящему необратимой, в корне изменить суть и облик нашего общества. Нашим гражданам предстоит адаптироваться к реалиям новой эпохи. Это непростая задача. Но нашему народу, особенно молодежи, все по плечу. Убежден в этом. Нынешний год объявлен мною Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Это исторический шанс для нашей страны, мы об этом уже говорили. Цифровая трансформация и внедрение искусственного интеллекта открывают новые возможности для развития экономики и многих других сфер жизни - от государственного управления до образования и медицины", - сказал Токаев.
Президент напомнил, что в этом году отмечается 35-летие Независимости.
Это повод критически оценить пройденный путь, разработать новые планы. Важно не превратить юбилей в праздничную кампанейщину, он должен стать символом прогресса Казахстана", - отметил глава государства.
Президент сообщил, что будет продолжена акция "Таза Қазақстан".
Эта работа имеет огромное значение, ведь речь идет о сбережении ресурсов, чистоте помыслов, неприятии праздности, важности саморазвития, общей ответственности, добра и благотворительности. По инициативе нашей страны Организация Объединенных Наций объявила этот год Международным годом добровольцев, который полностью резонирует с идеей "Таза Қазақстан". Рассматриваю это всенародное движение как чрезвычайно важную идеологическую акцию, ведь чистота несет в себе глубокий, многоаспектный смысл. Чистота - это смысловой антоним разрухе - и в головах, и на "земле". Чистота должна стать остовом нашего национального менталитета", - отметил он.
04.01.2026, 16:20 121656
В Павлодаре реконструируют аэропорт за 9,3 млрд тенге
Обновление инфраструктуры также будет способствовать росту пассажиропотока
Рассказать друзьям
Павлодар. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Реконструкцию аэропорта Павлодара профинансируют за счет возвращенных активов, сообщили в правительстве.
Проект предусматривает реконструкцию искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона. Финансирование проекта осуществляется за счет Специального государственного фонда. Правительством на эти цели выделено 9,3 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что реализация проекта позволит принимать современные типы воздушных судов без ограничений по взлетной массе. С учетом географического расположения Павлодара это повысит транзитный потенциал региона. Ожидается, что обновление инфраструктуры также будет способствовать росту пассажиропотока, улучшению транспортной доступности области и развитию деловой активности.
Ключевой целью проекта является приведение параметров аэропорта в соответствие с требованиями международных стандартов ICAO", - рассказали в правительстве.
Как уточнили в пресс-службе, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ и обеспечения безопасности полетов с апреля прошлого года деятельность аэропорта временно приостановлена.
03.01.2026, 11:02 237136
Президент подписал ряд законов
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам исполнения решений Конституционного суда и возврата незаконно приобретенных активов, а также поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Казахстан.
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исполнения решений Конституционного суда Республики Казахстан и возврата государству незаконно приобретенных активов", - сказано в сообщении Акорды.
Законом предусмотрены:
По части исполнения решений Конституционного Суда
• отмена общего запрета на предпринимательскую и иную оплачиваемую деятельность для лиц, приравненных к государственным служащим, с сохранением ограничений для сотрудников Нацбанка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и финансовых организаций, уполномоченной организации в сфере гражданской авиации, управленцев в нацкомпаниях;
• установление четких оснований недопустимости предпринимательской деятельности – при конфликте интересов, использовании служебного имущества или препятствовании исполнению должностных обязанностей;
• уточнение порядка наследования права землепользования – как по закону, так и по завещанию;
• совершенствование механизмов взыскания алиментов, в том числе с индивидуальных предпринимателей и лиц, выехавших за пределы страны;
• изменение подходов к исчислению сроков исковой давности по разделу имущества супругов.
По части госслужбы:
• отмена требования о передаче в доверительное управление до 5% акций коммерческих организаций;
• расширение возможностей владения ценными бумагами и цифровыми активами;
• упрощение порядка оформления договоров доверительного управления;
• закрепление права госслужащих на получение доходов от имущества, переданного в доверительное управление;
• уточнение норм участия в деятельности некоммерческих организаций.
По части механизмов возврата незаконно приобретенных активов:
• расширение форм добровольного возврата активов – не только передача государству, но и инвестирование в национальную экономику;
• возможность реализации социальных, инфраструктурных и благотворительных проектов в рамках соглашений с уполномоченным органом;
• установление требований по публичному информированию о результатах возврата активов и их использовании в интересах общества.
Также президент подписал закон "О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан".
Напомним, поправки в УК РК направлены на усиление защиты медицинских работников и водителей скорой помощи при исполнении ими профессиональных обязанностей. За насилие, опасное для жизни и здоровья медработника, предусматривается лишение свободы от 5 до 10 лет, а при отягчающих обстоятельствах - от 7 до 12 лет.
02.01.2026, 15:00 324256
В Казахстане заработала Единая межведомственная радиосеть гражданской защиты
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Астана. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане ввели Единую межведомственную радиосеть государственной системы гражданской защиты, которая объединила все регионы страны в одну систему связи и повысила оперативность взаимодействия служб при чрезвычайных ситуациях, сообщили в пресс-службе МЧС РК.
До недавнего времени в Республике Казахстан, в силу значительной протяженности территории, система УКВ-радиосвязи формировалась в каждом регионе автономно. Разрозненность технических решений, отсутствие единого стандарта и ограниченные возможности межрегионального взаимодействия существенно снижали эффективность управления подразделениями, особенно в условиях чрезвычайных ситуаций. Возрастающие требования к устойчивости, надежности и оперативности связи послужили основанием для создания единой централизованной системы УКВ-радиосвязи республиканского уровня", - поделились в министерстве.
Как отметили в пресс-службе, предусмотрено поэтапное развертывание сети с приоритетным обеспечением радиопокрытия на основной части территории Республики Казахстан, включая ключевые населенные пункты и основные транспортные направления. В течение года были проведены монтажные работы по установке базовых станций.
В 2026 году запланировано приобретение дополнительных базовых станций для обеспечения устойчивого радиосигнала в областных центрах, городах республиканского значения и столице.
В ведомстве подчеркнули, что Республика Казахстан стала первой страной на пространстве СНГ, реализовавшей радиосеть подобного масштаба и территориального охвата.
02.01.2026, 14:33 312551
Завод по производству кормов для домашних животных построят в Алматинской области
Рассказать друзьям
Конаев. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области планируется строительство завода по производству готовых кормов для домашних животных. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Олжас Бектенов, сообщили в пресс-службе правительства.
Как рассказали в пресс-службе, Министерством сельского хозяйства РК заключено соглашение с ТОО "Mars Petcare Kazakhstan", которое предусматривает строительство предприятия в Конаеве.
Общий объем инвестиций составит более 88,8 млрд тенге. Проектная мощность - 100 тысяч тонн продукции в год. Строительство и ввод объекта в эксплуатацию планируются до 31 декабря 2030 года. Начало эксплуатации - с 1 января 2031 года. На заводе будет создано 200 рабочих мест с долей граждан РК не менее 85%", - проинформировали в правительстве.
Также планируются мероприятия по обучению и повышению квалификации кадров.
Отмечается, что реализация проекта станет значимым вкладом в развитие перерабатывающей промышленности Казахстана, позволит расширить линейку выпускаемой отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью и создать устойчивую производственную базу в регионе.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
05.01.2026, 09:14Президент Казахстана дал интервью газете Turkistan 05.01.2026, 09:2458491Токаев назвал главные события 2025 года 05.01.2026, 10:50527612026 год станет Годом развития цифровизации и искусственного интеллекта 05.01.2026, 09:4551586Налоговая реформа не должна вызывать панические настроения - президент 05.01.2026, 11:2949026Токаев прокомментировал вопрос о транзите власти 30.12.2025, 12:04533641Казахстан развивает межрегиональное сотрудничество с Израилем 30.12.2025, 19:18525061В Пекине намечены планы по развитию казахско-китайского сотрудничества на 2026 год 31.12.2025, 11:49402971Президент РК поздравил Бибисару Асаубаеву с победой на чемпионате мира по блицу 01.01.2026, 00:14393916Президент поздравил казахстанцев с Новым годом 01.01.2026, 10:00378346С 2026 года в Казахстане вводится мораторий на создание новых госплатформ вне QazTech 29.12.2025, 13:42585916Казахстан и Северная Македония расширяют сотрудничество в образовательной сфере 29.12.2025, 13:52585471В Ереване обсудили перспективы развития казахско-армянского сотрудничества в сфере туризма 29.12.2025, 16:12582256Казахстан в центре внимания азербайджанских блогеров 29.12.2025, 16:34581726Вновь назначенный посол Болгарии вручил копии верительных грамот 29.12.2025, 13:35538321Казахстан укрепляет техническое сотрудничество с МАГАТЭ
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Кыргызстане обсуждается продление новогодних выходных до 12 января. Министерство труда и социальной защиты республики отмечает, что продолжительный перерыв поможет снизить уровень стресса после насыщенного года, а также даст возможность провести больше времени с близкими. Считаете ли вы, что в Казахстане стоит рассмотреть подобную практику?