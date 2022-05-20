Токаев встретился с председателем Организации ветеранов

АКТОБЕ. 19 МАЯ - В ходе профилактического контроля Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК установил, что Казахско-Русский международный университет не соблюдает требования законодательства в сфере образования, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Выяснилось, что вуз нарушает 32 из 46 пунктов проверочного листа. В частности, лекции студентам актюбинского Казахско-Русского международного университета читают преподаватели, которые не соответствуют квалификационным требованиям. К примеру, преподаватель с базовым образованием "Эксплуатация воздушного транспорта" преподает дисциплины "Инновационные технологии в дошкольном образовании" и "Теория и методика воспитательной работы в начальной школе". А преподаватель физкультуры ведет занятия по теории и методике музыкального искусства, сообщает пресс-служба МОН РК.

При профилактическом контроле также было установлено, что научное руководство магистерскими диссертациями в Казахско-Русском международном университете ведут преподаватели, которые не имеют ни одной научной публикации за последние пять лет. И это только небольшая часть зафиксированных нарушений", - отметила заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гульжан Джарасова.

Фактические данные по студентам и преподавателям не соответствуют данным НОБД. В базе нет информации по 335 студентам и многим преподавателям.

Кроме того, вузом не соблюдаются требования по учебной нагрузке студентов и проведению итоговой аттестации обучающихся. Студентами бакалавриата и магистратуры не освоены в полном объеме академические кредиты.

Результаты среза знаний обучающихся также неутешительны, 96% студентов не преодолели пороговый уровень, что свидетельствует о низком качестве образовательных услуг.

К тому же вуз недостаточно обеспечен аудиторной и лабораторной базой. Площади некоторых учебных кабинетов не соответствуют санитарным требованиям.

Университету было дано время для устранения всех выявленных нарушений. Однако Казахско-Русский международный университет Актобе, вместо того чтобы устранить многочисленные нарушения и улучшить качество образования, тратит время на обжалование итогов проверок.

Решением суда первой инстанции все административные акты Комитета были признаны законными, жалоба вуза оставлена без удовлетворения.