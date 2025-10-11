Центр прогнозирования чрезвычайных климатических и техногенных ситуаций в СНГ предложил создать Токаев

Фото: Акорда

Душанбе. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств СНГ назвал серьезным риском для устойчивого прогресса стран Содружества экологические угрозы, стихийные бедствия и техногенные катастрофы. Он предложил использовать эффективные инструменты раннего выявления и предупреждения подобных кризисов, сообщила пресс-служба Акорды.





Предлагаем объединить наши усилия путем создания Регионального центра прогнозирования чрезвычайных климатических и техногенных ситуаций. Серьезную обеспокоенность вызывает стремительное обмеление Каспийского моря. По сути, это уже не региональная, а глобальная проблема. Поэтому предлагаем подключиться к разрабатываемой по нашей инициативе Межгосударственной программе сохранения водных ресурсов Каспия. К подготовке столь важного документа, помимо прикаспийских стран, могут быть привлечены все заинтересованные государства и международные организации", - подчеркнул Токаев.





В своем выступлении президент также отметил, что Казахстан открыт для сотрудничества со всеми странами СНГ в области цифровизации и искусственного интеллекта.





Он рассказал о том, что недавно было принято решение об учреждении в стране университета со специализацией по вопросам искусственного интеллекта. Кроме того, успешно стартовала государственная программа, которая охватывает более 400 тыс. студентов и создает условия для формирования исследовательских команд и DeepTech-стартапов.





Глава государства предложил масштабировать этот проект и заявил о готовности Казахстана к сотрудничеству со странами Содружества в целях подготовки нового поколения специалистов, способных работать в условиях жесткой конкуренции на глобальном рынке.





Кроме того, президент РК предложил на базе Межгосударственного фонда СНГ по гуманитарному сотрудничеству учредить Ассоциацию креативных индустрий. Миссией которой станет поддержка молодых талантов, реализация совместных проектов, формирование экосистемы креативной экономики.





Казахстан тоже пытается предпринимать усилия для развития данной сферы. Добавленная стоимость нашего креативного сектора превысила 2 млрд долларов, в нем занято 143 тысячи человек. Креативные индустрии дают ощутимый экономический эффект, но, что крайне важно, стали эффективным инструментом культурной дипломатии, нацеленной на укрепление уз дружбы и добрососедства между нашими странами. Потенциал стран СНГ в данной отрасли огромен", - сказал глава государства.