Туристические зоны Казахстана обеспечат интернетом Starlink

Фото: МИД РК

Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Директор департамента международной безопасности Министерства иностранных дел РК Арсен Омаров принял участие в работе Регионального круглого стола по вопросам автономных систем оружия летального действия (АСОЛД), проведенного Международным комитетом Красного Креста, сообщает пресс-служба МИД РК.





Дипломаты, военные эксперты и представители академических кругов обсудили гуманитарные, правовые и этические вызовы, связанные с применением искусственного интеллекта в военной сфере. В ходе дискуссии было отмечено, что автономные системы вооружений, способные самостоятельно выбирать и поражать цели без вмешательства человека, вызывают серьезные опасения в части ответственности, прозрачности и соблюдения норм международного гуманитарного права.





В своем выступлении Арсен Омаров осветил инициативы президента РК Касым-Жомарта Токаева по ускоренному развитию искусственного интеллекта в Казахстане, подробно остановился на позиции страны по вопросу регулирования АСОЛД. Он подчеркнул, что Астана выступает за превентивный запрет полностью автономного оружия и поддержание разумного баланса между военной необходимостью и соблюдением нравственных норм при внедрении ИИ в разработку современного оружия. Было отмечено, что Казахстан поддерживает подготовку протокола VI Конвенции о негуманном оружии в качестве юридически обязательного инструмента регулирования автономных систем оружия летального действия.





В работе круглого стола приняли участие посол Республики Австрия в РК Андреа Бахер (Австрия является разработчиком двух резолюций ГА ООН по проблеме АСОЛД), представители внешнеполитических и оборонных ведомств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана Туркменистана, Узбекистана. Было отмечено, что формат мероприятия может служить платформой для подготовки консолидированной позиции государств Центральной Азии по вопросу АСОЛД.