Астана. 26 января. Kazakhstan Today - В 2018 году планируется ввести 10 объектов ВИЭ общей мощностью 123 МВт, сообщил на пресс-конференции в пресс-центре правительства РК вице-министр энергетики Гани Садибеков, передает Kazakhstan Today.

По словам вице-министра, рынок возобновляемой энергетики ежегодно растет. В 2017 году выработано 1,1 млрд кВтч, что на 22% больше уровня 2016 года. План на 2018 год составляет 1,7 млрд кВтч. Кроме того, в прошлом году введено в эксплуатацию 5 объектов ВИЭ: 3 гидроэлектростанции (ГЭС), 1 ветряная электростанция (ВЭС), 1 солнечная электростанция (СЭС).

В текущем году планируется ввести 10 объектов ВИЭ общей мощностью 123 МВт. При этом, дальнейшее развитие ВИЭ планируется начать с перехода на аукционный механизм.

"Это позволит с одной стороны сделать прозрачным и понятным процесс отбора проектов и инвесторов, с другой стороны сделать ставку на более эффективные технологии и проекты, позволяющие минимизировать влияние на тарифы у конечных потребителей от ввода мощностей ВИЭ, также четко определить ответственность участников рынка, как при генерации, так и при передаче и потреблении. Данная система даст толчок развитию наиболее экономически эффективных проектов ВИЭ", - считает Гани Садибеков.

Вице-министр заявил, что в текущем году впервые будут проведены международные аукционные торги для проектов ВИЭ с суммарной мощностью 1 ГВт. Самые первые торги намечены на май 2018 года.

Участвовать в аукционных торгах изъявили желание ряд отечественных и иностранных компаний, среди которых ACWA Power (Королевство Саудовской Аравии), SKY Power (Канада), Shell, General Electric (США), Goldwind (Китай).

Он напомнил, что одним из приоритетов, обозначенных главой государства в Послании является дальнейшее развитие ресурсного потенциала через увеличение доли возобновляемой энергии в стране, переход к зеленым технологиям, современной утилизации и переработке твердо-бытовых отходов.

В реализации поставленных задач актуализация законодательства, в том числе Экологического кодекса, будет способствовать созданию благоприятных условий для экологизации экономики.

Министерство энергетики ставит следующие задачи: в электроэнергетике доля альтернативной и возобновляемой электроэнергии к 2030 году должна достичь 30%; в энергоэффективности стоит задача по снижению энергоемкости ВВП к 2020 году на 25%, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

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