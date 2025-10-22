В 2027 году все население Казахстана будет обеспечено доступом к интернету

За три года в телеком-отрасль инвестировано более 1 трлн тенге

Фото: Depositphotos

Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - К концу 2027 года планируется обеспечить 100-процентный охват населения интернетом. Скорость интернета превысит 100 мегабит в секунду, а оптические линии связи будут доведены до 90% сельских населенных пунктов. Об этом на заседании правительства сообщил заместитель премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.





По его словам, за последние три года в телеком-отрасль инвестировано более 1 трлн тенге. Это позволило увеличить среднюю скорость интернета в стране до 94 Мбит/с. Развитие отрасли осуществляется в рамках национального проекта "Доступный интернет" на 2024-2027 годы.





Вице-премьер добавил, что до конца 2026 года оптоволоконные линии связи будут подведены еще к 3 тыс. сел. Таким образом, к 2027 году охват составит 90%. Общий объем инвестиций в это направление составит 323 млрд тенге. Оставшиеся 10% малых сел обеспечат спутниковым интернетом.





Параллельно, по словам Жаслана Мадиева, будет расти покрытие мобильных сетей. Например, охват технологией 4G составит 92% всех населенных пунктов.





Сеть 5G будет развернута в 20 городах областного и республиканского значения с покрытием 60-75% территории. Кроме того, до конца 2027 года планируется охватить 40 тыс. км автодорог связью 4G.





Также принимаются меры по борьбе с мошенничеством.





Министерством установлены новые требования к операторам связи. Предусмотрено внедрение биометрической идентификации абонентов, приравнивание фрода к несанкционированному трафику, регламентировано взаимодействие антифрод-систем операторов связи и Национального банка. Принятые меры позволили с начала 2024 года заблокировать более 30 миллионов подозрительных звонков", - подчеркнул вице-премьер.





Ранее сообщалось, что в Казахстане появится возможность подключиться к интернету в общественных местах через ЭЦП.



