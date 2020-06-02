Система Orphus

В Казахстане будут производить беспилотные летательные аппараты

01.06.2020, 11:49 6292
Нур-Султан. 1 июня. Kazakhstan Today - ТОО "Казахстанская авиационная индустрия" планируется производство беспилотных летательных аппаратов, передает Kazakhstan Today.
 

В текущем году планируется организация сборочного производства высокоэффективных многофункциональных систем беспилотного летательного аппарата для обеспечения государственных органов Республики Казахстан", - сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. 

 
Как напомнили в ведомстве, для развития авиационной промышленности и конкурентоспособности Республики Казахстан на рынке производства, технического обслуживания и ремонта воздушных судов в 2016 году было введено в эксплуатацию современное авиационное предприятие ТОО "Казахстанская авиационная индустрия".
 
В число основных задач, стоящих перед предприятием, входит исполнение Государственного оборонного заказа по восстановлению исправности авиационной техники государственной авиации. Решение данных задач обеспечивается высококвалифицированным персоналом, как из числа специалистов, имеющих опыт и навыки эксплуатации военных самолетов, так и молодых инженеров и техников, окончивших профильные казахстанские и зарубежные учебные заведения. 
 
В период 2018-2020 годов впервые на территории Республики Казахстан отечественным предприятием были выполнены регламентные работы на самолетах Ан-72, Су-25 Су-27, С-295. 
 
За последние годы штатный персонал предприятия увеличился в 2 раза, до 200 человек. 
 
Кроме того, перед предприятием стоят цели выхода на гражданский рынок авиационных услуг, в том числе и экспорт, что позволит в перспективе претендовать на статус Регионального многофункционального сервисного авиационного центра.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая