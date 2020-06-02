В Казахстане будут производить беспилотные летательные аппараты

Нур-Султан. 1 июня. Kazakhstan Today - ТОО "Казахстанская авиационная индустрия" планируется производство беспилотных летательных аппаратов, передает Kazakhstan Today.

В текущем году планируется организация сборочного производства высокоэффективных многофункциональных систем беспилотного летательного аппарата для обеспечения государственных органов Республики Казахстан", - сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Как напомнили в ведомстве, для развития авиационной промышленности и конкурентоспособности Республики Казахстан на рынке производства, технического обслуживания и ремонта воздушных судов в 2016 году было введено в эксплуатацию современное авиационное предприятие ТОО "Казахстанская авиационная индустрия".

В число основных задач, стоящих перед предприятием, входит исполнение Государственного оборонного заказа по восстановлению исправности авиационной техники государственной авиации. Решение данных задач обеспечивается высококвалифицированным персоналом, как из числа специалистов, имеющих опыт и навыки эксплуатации военных самолетов, так и молодых инженеров и техников, окончивших профильные казахстанские и зарубежные учебные заведения.

В период 2018-2020 годов впервые на территории Республики Казахстан отечественным предприятием были выполнены регламентные работы на самолетах Ан-72, Су-25 Су-27, С-295.

За последние годы штатный персонал предприятия увеличился в 2 раза, до 200 человек.

Кроме того, перед предприятием стоят цели выхода на гражданский рынок авиационных услуг, в том числе и экспорт, что позволит в перспективе претендовать на статус Регионального многофункционального сервисного авиационного центра.

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