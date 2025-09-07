В Казахстане утвердили положение и состав конкурсной комиссии по выбору названия для АЭС

Фото: Depositphotos

Астана. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 5 сентября 2025 года в Агентстве Республики Казахстан по атомной энергии состоялось второе заседание рабочей группы по вопросам проведения всенародного конкурса на лучшее наименование атомной электрической станции, планируемой к строительству в Жамбылском районе Алматинской области, сообщили в пресс-службе ведомства.





В ходе обсуждения были утверждены положение и состав конкурсной комиссии, в которую вошли представители общественности, креативной индустрии, а также эксперты в области атомной энергетики, филологии и истории. Кроме того, был рассмотрен проект правил проведения конкурса, определяющих порядок подачи и рассмотрения заявок, критерии их оценки и принятие итоговых решений", - отметили в Агентстве по атомной энергии.





Члены рабочей группы сообщили, что решение по лучшему наименованию АЭС будет приниматься по совокупности факторов. Конкурсная комиссия будет оценивать предложения по следующим критериям: популярность, историческая и культурная значимость, соответствие имиджу атомной энергетики, благозвучие, легкость запоминания, уникальность и оригинальность.





Кроме того, к рассмотрению не будут приниматься предложения, которые содержат оскорбительные или дискриминационные выражения, ненормативную лексику, упоминание коммерческих брендов и иным образом нарушающие законодательство Республики Казахстан, права третьих лиц, включая авторское право.





Для обеспечения широкого участия граждан планируется использование цифровых решений. Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности совместно с АО "НИТ" представило предложения по приему заявок через приложение eGov Mobile.





По итогам заседания были утверждены ключевые организационные документы конкурса и определены дальнейшие шаги по его проведению.



