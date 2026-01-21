В Казахстане внедряют международные практики ЮНЕСКО в сфере искусственного интеллекта

Фото: МИД РК

Рассказать друзьям

Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках объявленного президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым Года цифровизации и искусственного интеллекта Министерство иностранных дел РК совместно с региональным бюро ЮНЕСКО провели официальный запуск проекта по оценке национальной готовности к использованию искусственного интеллекта, сообщили в пресс-службе МИД.





Данный проект ЮНЕСКО направлен на проведение всестороннего анализа национальной экосистемы искусственного интеллекта. Оценка охватывает ключевые измерения развития ИИ в Казахстане, включая правовую и нормативную базы, а также социальные и гуманитарные, экономические, научно-образовательные и технологические аспекты.





Особый акцент в рамках проекта делается на обеспечение эффективного межсекторального и межведомственного взаимодействия как важнейшего условия формирования сбалансированной и инклюзивной политики в сфере искусственного интеллекта.





На сегодняшний день сформирована Национальная рабочая группа заинтересованных сторон (National Stakeholder Team) по реализации методологии оценки национальной готовности ЮНЕСКО (Readiness Assessment Methodology, RAM). В ее состав вошли представители министерств искусственного интеллекта и цифрового развития, науки и высшего образования, культуры и информации, финансов, труда и социальной защиты населения, а также Национальной академии наук РК, НПП "Атамекен", Astana IT University, Ozim Academy, Ассоциации по развитию ИИ в Казахстане, НКО "Technowomen", регионального бюро ЮНЕСКО, Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, а также организаций гражданского общества, которые будут непосредственно вовлечены в реализацию проекта.





По итогам исследования будут выработаны практические рекомендации, направленные на формирование в Казахстане человекоцентричной экосистемы ИИ.





Реализация данного проекта ЮНЕСКО является значимым шагом в реализации стратегического курса Казахстана на развитие искусственного интеллекта, основанного на международном сотрудничестве и соблюдении универсальных ценностей, прав и свобод человека.



