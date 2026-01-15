14.01.2026, 15:35 128691
В Казахстан запретили ввозить десять марок чая
Фото: depositphotos.com
Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане введены временные санитарные меры по запрету ввоза и реализации некоторый марок чая, не соответствующего требованиям нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сообщает пресс-служба Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
В ходе осуществления контрольного закупа и проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы выявлены факты производства и реализации черного чая, содержащего в своем составе пищевые красители, использование которых в чае не допускается. Кроме того, на пачках чая указаны недействительные адреса производства и расфасовки чая, что указывает на отсутствие разрешительных документов на осуществление деятельности, что установлено в ходе проведения расследований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - говорится в сообщении.
В частности, введен запрет на ввоз и реализацию следующих наименований черного чая:
- "Апамның шәйі Premium gold", Al-Hayat Golg, "БАЛҚИЯ Premium Gold", производитель - TOO "Orda Trade Astana";
- Sultan Suleyman, Pakistan tea, производитель - ТОО "Real Trade Astana";
- "БАЛҚИЯ Premium gold", производитель - ИП "Аль-Хадия";
- Aje Onim, производитель - ИП "Орда Чай" по заказу ТОО "Кальций":
- Al-Hayat Golg, производитель - "Empire KENIY E.P.Z. Limited";
- Al-Jannat Premium, производитель - ИП "Ferdaus" ;
- Alfarah.
Ранее Казахстан ввел временный запрет на ввоз яиц.
новости по теме
15.01.2026, 11:07 18326
В Алматы ожидаются снегопад и резкое похолодание
Фото: Depositphotos
Алматы. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с прогнозируемым выпадением снега и понижением температуры воздуха коммунальные службы Алматы переведены на работу в усиленном режиме, сообщил советник акима города Алматы по вопросам коммуникаций и работы со СМИ Ильзат Акчурин.
По информации Казгидромета, ночью с 15 на 16 января в Алматы ожидается выпадение снега, который с перерывами сохранится до вечера 17 января. 16 января температура воздуха ночью и днем составит от -5 до -7 градусов. 17 января ночью ожидается -11…-13 градусов, днем -7…-9 градусов.
В круглосуточном режиме планируется задействовать 1030 единиц специализированной техники, а также 200 единиц техники от частных организаций и 2710 дорожных рабочих. Для очистки дворовых территорий будут привлечены 1790 дорожных рабочих и 256 единиц спецтехники. Также будет организовано дежурство Службы спасения города Алматы с привлечением 16 единиц спецтехники и 50 ДЧС города Алматы дежурство обеспечивают 53 единицы спецтехники и 244 человека личного состава", - сообщил Ильзат Акчурин.
В акиматах районов запланировано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ.
15.01.2026, 09:19 38321
Авиакомпания Air Astana обратилась к пассажирам в связи с закрытием воздушного пространства Ирана
Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Air Astana информирует об изменениях в маршруте некоторых регулярных и чартерных рейсов Air Astana в связи с закрытием воздушного пространства Ирана.
Рейсы в Шарм-эль-Шейх, Дубай, Доху, Медину будут выполняться в облет воздушного пространства Ирана. Air Astana внимательно отслеживает ситуацию. Просим пассажиров проверять статус рейсов, так как ожидаются изменения во времени вылетов и прилетов в аэропорты назначения", - проинформировали в авиакомпании.
Уточнять информацию можно в центре бронирования и информации: +7 (727) 244 44 77, +7 702 702 44 77.
В случае задержек и отмены рейсов: +7 (727) 244 44 78. WhatsApp: +7 702 702 00 74", - говорится в сообщении.
Напомним, Иран закрыл воздушное пространство после сообщений о возможной атаке США, сообщает РБК.
12.01.2026, 18:45 258706
Запущено ежедневное авиасообщение между Астаной и Петропавловском
Фото: Depositphotos
Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Запущен ежедневный авиарейс Астана - Петропавловск - Астана по фиксированной цене, сообщает пресс-служба авиакомпании VIETJET QAZAQSTAN.
Авиакомпания VIETJET QAZAQSTAN начала выполнять субсидированные рейсы Астана - Петропавловск - Астана. Стоимость билета фиксированная - 20 тысяч тенге", - говорится в сообщении.
Отмечается, что продажи открыты и доступны на сайте Vietjetqazaqstan.kz, а также на популярных сервисах продажи авиабилетов. В компании уточнили, что изменение даты вылета и возврат билетов производятся без удержания.
12.01.2026, 13:39 283471
Непогода в Астане: аэропорт предупредил о задержке рейсов
Пассажиров просят заранее планировать поездку в аэропорт
Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Международном аэропорту Астаны предупредили пассажиров о задержке шести рейсов, передает корреспондент агентства.
В частности, задерживаются следующие рейсы:
- KC 584 Санья - Астана;
- DV 784 Усть-Каменогорск - Астана;
- IQ 400 Актобе - Астана;
- FS 7316 Кызылорда - Астана;
- IQ 438 Петропавловск - Астана;
- KC 656 Доха - Астана.
12 января во всех областях и городах республиканского значения объявлено штормовое предупреждение. В этой связи просим пассажиров заранее планировать поездку в аэропорт, учитывать погодные условия и возможные изменения в расписании", - добавили в пресс-службе.
Ранее РГП "Казгидромет" представил прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на ближайшие три дня.
12.01.2026, 12:15 288551
В области Жетісу земли возле парка Ветеранов вернули в госсобственность
Фото: скриншот из видео
Талдыкорган. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - В области Жетісу в государственную собственность вернули земельные участки, прилегающие к территории парка Ветеранов в Талдыкоргане, сообщает прокуратура региона.
Судом удовлетворен иск прокурора города Талдыкорган о признании незаконным предоставления частному лицу земельного участка площадью 4,1 га, прилегающего к территории парка Ветеранов, с последующим возвратом указанной земли в государственную собственность", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, земельный участок, относящийся к лесопарковой зоне, в 2006 году был незаконно отчужден в частную собственность.
В последующем собственником земельный участок был сегментирован на 44 отдельных земельных участков, которые впоследствии были реализованы 13 физическим лицам.Судебный акт суда вступил в законную силу", - добавили в пресс-службе.
Ранее земли на 82 млн тенге были возвращены в госсобственность в Акмолинской области.
12.01.2026, 11:25 292421
Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в 2026 году
Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2026 году казахстанцев, работающих пять дней в неделю, ждут 119 выходных и 246 рабочих дней.
ЯНВАРЬ
1-2 января - Новый год
7 января - православное Рождество
МАРТ
8 марта - Международный женский день (с воскресенья, 8 марта, переносится на понедельник, 9 марта)
21-23 марта - Наурыз мейрамы (с субботы и воскресенья, 21, 22 марта, переносится на вторник и среду, 24, 25 марта)
МАЙ
1 мая - Праздник единства народа Казахстана
7 мая - День защитника Отечества
9 мая - День Победы (с субботы, 9 мая, переносится на понедельник, 11 мая)
На 27 мая приходится первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому календарю. Он будет выходным днем.
ИЮЛЬ
6 июля - День столицы
АВГУСТ
30 августа - День Конституции РК (с воскресенья, 30 августа, переносится на понедельник, 31 августа)
ОКТЯБРЬ
25 октября - День Республики (с воскресенья, 25 октября, переносится на понедельник, 26 октября)
ДЕКАБРЬ
16 декабря - День независимости
11.01.2026, 19:40 345251
Прогноз погоды на 12-14 января: морозы в Астане и потепление на юге
Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - РГП "Казгидромет" представил прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на ближайшие три дня, передает корреспондент агентства.
В Астане 12 января прогнозируются облачная погода, снег, метель и гололед. Западный ветер усилится до 9-14 метров в секунду, порывы достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем составит -3-5 °С с дальнейшим понижением в дневные часы.
13 января ожидается переменная облачность, ночью небольшой снег, низовая метель и гололед. Северо-западный ветер сохранится в пределах 9-14 метров в секунду. Температура ночью опустится до -13-15 °С, днем - до -11-13 °С.
14 января осадков не прогнозируется, однако морозы усилятся: ночью -25-27 °С, днем -20-22 °С. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду.
В Алматы 12 января ожидается переменная облачность без осадков, ночью и утром возможен туман. Температура воздуха ночью 0-2 °С, днем +7+9 °С.
13 января ночью прогнозируются осадки в виде дождя и снега, также сохранится туман. Днем столбики термометров поднимутся до +5+7 °С.
14 января осадков не ожидается, ночью -1-3 °С, днем +3+5 °С.
В Шымкенте 12 января ночью и в первой половине дня пройдет дождь. Порывы юго-западного ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха составит +3+5 °С ночью и +7+9 °С днем.
13 и 14 января осадков не прогнозируется. Температура постепенно повысится: днем до +10+12 °С и +11+13 °С соответственно.
09.01.2026, 14:36 437916
МЧС предостерегает казахстанцев от походов в горы
Возможен самопроизвольный сход снежных лавин
Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана рекомендовали воздержаться от походов в горы из-за лавинной опасности.
В ведомстве рассказали, что в горных районах страны в связи с фактическим снегонакоплением возможен самопроизвольный сход отдельных снежных лавин. В этой связи выход на крутые заснеженные склоны не рекомендуется из-за возможного провоцирования схода лавин.
В целях обеспечения безопасности населения, туристов, гостей и отдыхающих в горах Алматы, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях проведены превентивные работы по принудительному спуску снежных лавин, спущено 3516 кубометров снежной массы.
В зонах возможного схода лавин установлено 108 предупреждающих знаков. Кроме того, распространено 944 предупреждающих сообщения "Осторожно, лавина!", 3754 информационных брошюры, а также агитационно-информационные материалы "Осторожно, лавина!" и "Осторожно, ледоход!".
При объявлении предупреждения о лавинной опасности рекомендуется воздержаться от прогулок в горах. В случае отсутствия предупреждений перед выходом в горы необходимо ознакомиться с метеорологическими прогнозами, заранее спланировать маршруты передвижения, отказаться от походов и катания на неподготовленных участках, передвигаться исключительно по маркированным тропам, а также максимально изучить информацию о районах, подверженных лавинной опасности, и по возможности избегать опасных склонов. При фиксации обильных снегопадов перед выходом в горы рекомендуется отложить поход на два-три дня, а при отсутствии лавинной опасности - дождаться стабилизации снежного покрова", - предупредили спасатели.
