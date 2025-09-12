В Казахстане внедряют скоринговую модель определения благосостояния семей при назначении мер соцподдержки

Фото: Depositphotos

Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В двух регионах Казахстана реализуется пилотный проект по оказанию ряда государственных услуг в сферах образования, социальной защиты населения, жилищных отношений и физической культуры через единую цифровую платформу Минтруда с применением скоринговой модели определения благосостояния семей, сообщили в пресс-службе Минтруда и соцзащиты населения.





В ведомстве напомнили, что совместный приказ шести государственных органов о реализации пилотного проекта в Шымкенте и Карагандинской области был подписан 21 мая 2025 года.





Скоринговая модель для определения благосостояния домохозяйств будет применяться при назначении дополнительных мер социальной поддержки, реализуемых за счет средств местных бюджетов, таких как: предоставление питания в школах, мест в общежитиях для студентов колледжей и вузов, санаторно-курортного лечения, жилищной помощи и других.





Уровень благосостояния домохозяйств будет определяться по 23 социально-демографическим и экономическим критериям. Все семьи, претендующие на получение дополнительных мер поддержки, будут классифицироваться на 6 категорий - от крайней нуждаемости (дефицит средств на питание) до высокого благосостояния (отсутствие материальных затруднений). Решение принимается автоматически на основе объективных данных, собранных через Цифровую карту семьи.





Помощь будет предоставляться в зависимости от нуждаемости, а не всем без исключения. В расчет берутся как материальные показатели (доходы, имущество, транспорт, наличие кредитов), так и нематериальные (здоровье, инвалидность, уровень образования), а также иждивенческая нагрузка и возможные скрытые доходы, например от неформальной занятости.





Домохозяйства, где есть 2 и более единиц жилья, 2 и более единиц автотранспорта, имеется зарегистрированное юридическое лицо (ИП, ТОО), а ежемесячный доход на одного члена семьи превышает 4 прожиточных минимума, будут отнесены к 6-й категории - с высоким уровнем благосостояния. Такие семьи будут исключены из числа получателей дополнительных мер социальной поддержки, финансируемых из местных бюджетов.





Назначение мер поддержки для семей, классифицированных по 1-5-й категориям, будет осуществляться автоматически.





Новый подход позволит при сохранении всех видов социальных выплат из республиканского бюджета адресно оказывать дополнительные меры поддержки от местных исполнительных органов. Таким образом, помощь будет предоставляться реально нуждающимся гражданам", - уточнили в министерстве.





В Минтруда подчеркнули, что внедрение скоринговой модели не повлияет на гарантированные социальные выплаты из республиканского бюджета (всего 41 вид). Базовая и солидарная пенсии, пособия по рождению и по уходу за ребенком до 1,5 лет, пособия многодетным и награжденным матерям, пособия по инвалидности и по уходу за ребенком с инвалидностью, пособие по потере кормильца, специальное государственное пособие и другие виды будут выплачиваться без изменений.





Кроме того, в тех же объемах сохраняются адресная социальная помощь и 5 видов социальных выплат из Государственного фонда социального страхования для участников системы обязательного социального страхования.