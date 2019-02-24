В Северо-Казахстанской области до конца года выделят 200 млн тенге на частичное субсидирование первоначального взноса по программе 7-20-25

Петропавловск. 17 октября. Kazakhstan Today - В Северо-Казахстанской области до конца года выделят 200 млн тенге на частичное субсидирование первоначального взноса по ипотечной программе "7-20-25", передает корреспондент Kazakhstan Today.





Об этом стало известно на собрании актива региона, в котором принял участие аким области Кумар Аксакалов. Темой встречи стало обсуждение послания президента РК, озвученного 5 октября текущего года. Глава региона назвал основные задачи, которые необходимо выполнить в рамках реализации этого документа.





Одной из главных и насущных тем обсуждения стала ипотечная программа 7-20-25. В послании глава государства поручил акимам регионов проработать вопрос частичного субсидирования первоначальных взносов по льготной ипотеке из местного бюджета. Президент пояснил, что выдача таких жилищных сертификатов повысит доступность ипотеки для квалифицированных педагогов, медиков, полицейских и других специалистов, необходимых региону.





Мы из местного бюджета на частичное субсидирование первоначального взноса до конца года выделяем 200 млн тенге. Первоначальный взнос будет снижен с 20 до 10%. Будет охвачено 200-300 человек. Призываю учителей, врачей, работников культуры активно участвовать в данной программе. Это беcпрецедентные меры по поручению главы государства", - подчеркнул Кумар Аксакалов.





По данным областного акимата, сейчас в регионе строятся 16 жилых домов или 2011 квартир, до конца текущего года будет завершено возведение 10 новостроек. В следующем году ожидается ввод в эксплуатацию еще 12 домов или 1600 квартир.





Кроме того, участники собрания затронули и тему улучшения качества образования. "Учитывая важность детской безопасности, поручаю обеспечить оснащение всех школ и детских садов системами видеонаблюдения, усилить работу школьных психологов и реализовать другие последовательные меры", - поручил президент РК.





В Северном Казахстане камеры видеонаблюдения функционируют в 174 учреждениях из 625. Аким области поручил главам районов выделить необходимые суммы на установку систем видеонаблюдения еще в 451 образовательных учреждениях.





Улучшается и школьная инфраструктура. На сегодня в Петропавловске строятся две школы на 1500 мест, планируется строительство еще одной школы. Намечен капитальный ремонт 120 зданий. В школах области 4 тыс. компьютеров заменят на новые.





Также представители актива области обсудили и повышение минимальной зарплаты с 28 до 42 тыс. тенге. В Северном Казахстане эта мера улучшит жизни 43 тыс. человек. Еще 200 тыс. жителей региона смогут воспользоваться снижением налоговой нагрузки.





Заработная плата медработников возрастет на 20%, в частности, это коснется 300 участковых врачей и 750 медсестер.





На заседании прозвучало и то, что в регионе намерены повысить финансирование на оснащение медучреждений с 800 млн до 2,8 млрд тенге. Средства будут направлены на закупку современного оборудования, к примеру, магнитно-резонансных и компьютерных томографов и ангиографов. Планируется создание многопрофильного медучреждения на базе семи больниц.





На встрече актива по обсуждению послания главы государства были обсуждены и другие вопросы, например, улучшение доступа населения к питьевой воде. В 2018 году такой доступ получили около 25 тыс. жителей 38 сел. На эти цели в следующем году будет выделено 9,6 млрд тенге.





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