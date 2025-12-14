В Усть-Каменогорске открылся новый маслоэкстракционный завод ALTAI MAI

Фото: Акимат ВКО

Усть-Каменогорск. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В районе Алтай Восточно-Казахстанской области состоялась встреча населения с акимом региона Нурымбетом Сактагановым. В ходе рабочей поездки были обсуждены ключевые вопросы социально-экономического развития, реализация инвестиционных проектов, модернизация инфраструктуры и повышение качества жизни жителей, сообщили в пресс-службе акимата области.





Аким области подчеркнул, что в соответствии с задачей главы государства - удвоить темпы экономического роста к 2029 году - в регионе реализуется системная программа диверсификации экономики.







Создан региональный проектный офис, утверждены пятилетние планы экономического роста всех городов и районов, разработаны "дорожные карты" для сельских округов. С каждым акимом подписаны меморандумы по достижению KPI на 2025 год.





Мы работаем над расширением точек роста, повышением устойчивости экономики и привлечением инвестиций", - отметил Нурымбет Сактаганов.





Алтайский район, по его словам, обладает значительным потенциалом в агропромышленном комплексе, промышленности и сфере туризма.





За последние два года в районе реализован ряд значимых проектов:





• в городе Алтай построен центр отдыха;





• в селе Полянское завершена молочно-товарная ферма на 1075 голов;





• в селе Чиркаин расширена ферма до 600 голов;





• в селе Северное открыт конный клуб "Легенды Алтая";





• в Серебрянске запущен цех по выращиванию мальков форели мощностью до 400 тысяч в год;





• в Ермаковке расширяется рыбное хозяйство;





• продолжается строительство фабрики по переработке техногенного сырья с извлечением золота и серебра;





• в Алтае строится комплекс по зимним видам спорта.





В туристической сфере также наблюдается рост. В селе Малеевск завершена база отдыха, в Снегирево открыты гостевые дома с услугами апитерапии. В Новой Бухтарме модернизируется база отдыха "Мелада" и возводится туристический придорожный комплекс "Пристань".





Работы по благоустройству поселка продолжаются, формируя его современный архитектурный облик.





По плану развития района до 2029 года предусматривается привлечение 21,5 млрд тенге бюджетных средств и 121,8 млрд тенге частных инвестиций.





Агропромышленный комплекс остается одной из ключевых отраслей района. На его долю приходится 10,5% экономики области.





В районе работают пять молочно-товарных ферм, производящих 13,5 тыс. тонн молока - 6,3% от областного уровня.





Промышленность района Алтай формирует 1,2% областного объема, из них 58% - обрабатывающий сектор. Основой местной индустрии остаются производство цемента и извести.





В рамках Общенационального пула в области реализуется восемь крупных инвестпроектов на сумму 53,2 млрд тенге. Среди них - запуск линии по производству дождевальных машин в Серебрянске (5,8 млрд тенге).





В этом году в районе завершены ремонты теплоисточников на 284,4 млн тенге.





В Новой Бухтарме продолжается реконструкция внутриквартальных тепловых сетей стоимостью 9,2 млрд тенге.





На модернизацию теплоснабжения Серебрянска выделено 300 млн тенге.





На закуп топлива для отопительного сезона 2025-2026 годов - 414 млн тенге.





Аким области поручил местным органам власти обеспечить качественное проведение отопительного сезона.





В районе функционируют пять котельных, к центральному отоплению подключен 2441 объект.