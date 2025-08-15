ЕАБР поддержит строительство новой железной дороги на Иссык-Куле

Рассказать друзьям

Эдинбург. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Радиоактивная вода утекла с одного из самых защищенных и секретных военных объектов Великобритании, где хранится запас ядерных боеголовок Trident, сообщает РБК





Радиоактивная вода с британской базы в Коулпорте, где хранятся боеголовки для ядерных подлодок Trident, попала в морской залив Лох-Лонг, расположенный недалеко от Глазго на западе Шотландии", - пишет издание со ссылкой на газету The Guardian.





Как сообщает издание, в материалах Агентства по охране окружающей среды Шотландии говорится, что инцидент произошел из-за того, что Королевский военно-морской флот не обеспечил надлежащее обслуживание сети из 1,5 тысячи водопроводных труб на базе. В результате произошел выброс "ненужных радиоактивных отходов" в виде небольшого количества трития, который используется в ядерных боеголовках, указано в документах.





Кроме того, утверждает агентство, подобный инцидент уже происходил - в 2010 году в Коулпорте прорвало трубу, а в 2019 году - еще две. В результате одной из утечек в августе 2019 года "значительное количество воды" попало в зону обработки ядерного оружия, где оно было загрязнено низким уровнем трития и попало в открытый слив, который вел в Лох-Лонг.





Хотя в ведомстве заявили, что уровень радиации был очень низким и не представлял угрозы для здоровья людей, было установлено, что "недостатки в техническом обслуживании и управлении активами привели к поломке муфты, что косвенно привело к образованию ненужных радиоактивных отходов", - отмечает издание.





После внутреннего расследования и проверки Агентства по охране окружающей среды Шотландии Минобороны Британии пообещало принять меры для предотвращения новых прорывов и наводнений в марте 2020 года. Однако в 2021 году произошло еще два прорыва труб, в том числе в другом районе, где также хранились радиоактивные вещества, что послужило поводом для еще одной проверки со стороны регулятора в 2022 году. По словам представителя агентства, работа по выполнению корректирующих мер "шла медленно и во многих случаях с задержками".





Газета The Guardian пишет, что правительство Великобритании настаивало на том, что эти файлы должны оставаться засекреченными по соображениям нацбезопасности, но в июне уполномоченный по вопросам информации Шотландии Дэвид Гамильтон постановил, что большинство из них должно быть обнародовано. По его словам, рассекречивание угрожает "репутации", а не национальной безопасности.