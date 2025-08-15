14.08.2025, 17:45 5891
ЕАБР поддержит строительство новой железной дороги на Иссык-Куле
Новый участок железной дороги Балыкчы - Чолпон-Ата имеет важное значение для формирования устойчивой транспортной системы
Бишкек. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития окажет грантовую поддержку государственному предприятию "Национальная компания "Кыргыз темир жолу" при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызстана в рамках подготовки предварительного технико-экономического обоснования инвестиционного проекта "Строительство новой железной дороги на участке Балыкчы - Чолпон-Ата", сообщает пресс-служба банка.
ЕАБР активно взаимодействует с Министерством транспорта и коммуникаций Республики Кыргызстан, а также с ГП "НК "Кыргыз темир жолу" для расширения своего участия в транспортной сфере республики. На сегодняшний день достигнута договоренность об участии банка в трех приоритетных проектах. Новый участок железной дороги Балыкчы - Чолпон-Ата имеет важное значение как для формирования устойчивой транспортной системы внутри страны, так и для развития международной логистики. Проект создает основу для интеграции железной дороги с аэропортом Тамчы и способствует увеличению пассажиро- и грузопотока. Разработка предварительного ТЭО - это важный стратегический шаг, который позволит сторонам перейти от намерений к конкретным механизмам реализации проекта, ориентировочная стоимость которого составляет порядка 500 миллионов долларов", - отметил заместитель председателя правления ЕАБР Ярослав Мандрон.
Разработка предварительного ТЭО позволит:
- провести технико-экономическое сравнение различных вариантов реализации проекта;
- определить оптимальный сценарий строительства;
- подготовить укрупненную финансово-экономическую модель проекта;
- сформулировать рекомендации по реализации и дальнейшему финансированию.
Подписание договора технического содействия по финансированию подготовки предварительного ТЭО железнодорожного участка Балыкчы - Чолпон-Ата стало очередным примером высокой востребованности инструментов ЕАБР в Республике Кыргызстан, где объем текущего инвестиционного портфеля банка составил почти 350 млн долларов", - добавили в пресс-службе.
Для справки:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
новости по теме
14.08.2025, 15:35 7221
ЕАБР поддержит расширение авиапарка Кыргызстана
Новые самолеты повысят частоту и географию авиасообщения
Бишкек. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития, Российско-Кыргызский фонд развития, "Элдик банк" и открытое акционерное общество "Аэропорты Кыргызстана" заключили соглашение о намерениях по совместной реализации инвестиционного проекта по приобретению новых воздушных судов для национального оператора Кыргызстана, сообщает ЕАБР.
Общая предварительная стоимость проекта составляет $55 млн. В рамках договоренностей ЕАБР предоставит целевой кредит в размере до $10 млн для проекта по расширению авиапарка ОАО "Аэропорты Кыргызстана", - заявили в банке.
Подчеркивается, что новые самолеты повысят частоту и географию авиасообщения, укрепят транзитный потенциал и поддержат развитие туризма в стране.
Мы успешно реализуем пятилетнюю страновую стратегию по Республике Кыргызстан, направленную на развитие различных отраслей экономики страны. Объем наших инвестиций с 2022 года составил почти $350 млн. Расширение авиапарка даст долгосрочный социально-экономический эффект, включая создание рабочих мест, развитие инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности страны", - отметил заместитель председателя правления ЕАБР Ярослав Мандрон.
Как отметили в пресс-службе, проект соответствует стратегическим приоритетам ЕАБР в Республике Кыргызстан на 2022-2026 годы, включая развитие туризма и укрепление транзитного потенциала страны.
ЕАБР продолжит оказывать поддержку инициативам, способствующим интеграции и развитию ключевых инфраструктурных проектов на пространстве Евразийского региона", - заверили в банке.
Для справки:
11.08.2025, 10:33 37896
В результате землетрясения в Турции обрушились более 10 зданий
На западе Турции произошло землетрясение, толчки ощущались в Стамбуле
Стамбул. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На западе Турции произошло землетрясение. Магнитуда толчков составила 6,1. Эпицентр располагался в провинции Балыкесир, сообщает РИА Новости.
Толчки ощущались на западе Стамбула около 20-30 секунд в 19.55. В квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые жители запаниковали и выбежали на улицу. Эпицентр располагался примерно в 400 километрах от города.
Как сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, в результате землетрясения обрушились 16 зданий, погиб один человек.
В общей сложности в результате землетрясения магнитудой 6,1 в провинции Балыкесир обрушились 16 зданий, только в четырех из них постоянно проживали люди. Толчки ощущались в ряде соседних провинций, в том числе в Стамбуле", - сказал Ерликая на брифинге.
По его словам, спасатели смогли извлечь из-под завалов обрушившегося здания четверых граждан.
К сожалению, 81-летний гражданин, которого спасли из-под завалов, позже скончался", - сообщил министр.
Число пострадавших достигло 29, уточнил он.
10.08.2025, 18:35 44461
Радиоактивная вода с ядерной базы Великобритании утекла в море
Инцидент произошел из-за того, что Королевский военно-морской флот не обеспечил надлежащее обслуживание сети из 1,5 тысячи водопроводных труб на базе
Эдинбург. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Радиоактивная вода утекла с одного из самых защищенных и секретных военных объектов Великобритании, где хранится запас ядерных боеголовок Trident, сообщает РБК.
Радиоактивная вода с британской базы в Коулпорте, где хранятся боеголовки для ядерных подлодок Trident, попала в морской залив Лох-Лонг, расположенный недалеко от Глазго на западе Шотландии", - пишет издание со ссылкой на газету The Guardian.
Как сообщает издание, в материалах Агентства по охране окружающей среды Шотландии говорится, что инцидент произошел из-за того, что Королевский военно-морской флот не обеспечил надлежащее обслуживание сети из 1,5 тысячи водопроводных труб на базе. В результате произошел выброс "ненужных радиоактивных отходов" в виде небольшого количества трития, который используется в ядерных боеголовках, указано в документах.
Кроме того, утверждает агентство, подобный инцидент уже происходил - в 2010 году в Коулпорте прорвало трубу, а в 2019 году - еще две. В результате одной из утечек в августе 2019 года "значительное количество воды" попало в зону обработки ядерного оружия, где оно было загрязнено низким уровнем трития и попало в открытый слив, который вел в Лох-Лонг.
Хотя в ведомстве заявили, что уровень радиации был очень низким и не представлял угрозы для здоровья людей, было установлено, что "недостатки в техническом обслуживании и управлении активами привели к поломке муфты, что косвенно привело к образованию ненужных радиоактивных отходов", - отмечает издание.
После внутреннего расследования и проверки Агентства по охране окружающей среды Шотландии Минобороны Британии пообещало принять меры для предотвращения новых прорывов и наводнений в марте 2020 года. Однако в 2021 году произошло еще два прорыва труб, в том числе в другом районе, где также хранились радиоактивные вещества, что послужило поводом для еще одной проверки со стороны регулятора в 2022 году. По словам представителя агентства, работа по выполнению корректирующих мер "шла медленно и во многих случаях с задержками".
Газета The Guardian пишет, что правительство Великобритании настаивало на том, что эти файлы должны оставаться засекреченными по соображениям нацбезопасности, но в июне уполномоченный по вопросам информации Шотландии Дэвид Гамильтон постановил, что большинство из них должно быть обнародовано. По его словам, рассекречивание угрожает "репутации", а не национальной безопасности.
02.08.2025, 18:09 111481
В Китае воссоздали первый в мире сейсмограф
Фото: naked-science.ru
Пекин. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Китайские ученые под руководством Сюй Гоудуна из Института предотвращения катастроф воссоздали первый в мире сейсмограф, сообщает naked-science.ru.
Согласно историческим источникам, около 2000 лет назад китайский ученый и изобретатель Чжан Хэн создал устройство под названием "Хоуфэн Дидун И", которое считается первым в мире сейсмографом.
Хотя прибор и упоминается в древних записях, современные инженеры и историки долгое время сомневались в его реальности и технической осуществимости. В 2017 году "Хоуфэн Дидун И" даже был исключен из школьных учебников в Китае как спорный с исторической точки зрения артефакт.
Группа китайских ученых под руководством Сюй Гоудуна решила воссоздать древний прибор и проверить его работоспособность.
По данным хроник, "Хоуфэн Дидун И" представлял собой бронзовый сосуд с восемью головами драконов, направленными в разные стороны. Каждый дракон держал в пасти бронзовый шар, а под ним находилась жаба с открытым ртом. При сейсмическом толчке шар выпадал в рот жабы, указывая направление источника землетрясения.
Новая модель устройства, воссозданная командой исследователей, состоит из трех основных элементов: центрального маятника, Г-образного рычага, передающего движение, и блокирующего механизма, предотвращающего срабатывание всех "драконов" одновременно. При землетрясении маятник - вертикальный стержень, закрепленный в основании, отклоняется всего на один миллиметр, и это движение через рычаг приводит в действие одного из "драконов", сбрасывающего шар в направлении толчка. Продуманная система блокировки обеспечивала падение только одного шара: после первого срабатывания остальные семь направлений автоматически блокировались. Это соответствует историческому утверждению: "один дракон сработал, а семь молчали".
Особенностью конструкции стала высокая чувствительность: расчеты показали, что устройство может реагировать даже на колебания земли амплитудой всего 0,5 миллиметра.
Исследование команды под руководством Сюй Гоудуна, опубликованное в журнале Progress in Geophysics, направлено на восстановление статуса "Хоуфэн Дидун И" как выдающегося достижения древней инженерной мысли. Созданное в 132 году нашей эры, во времена правления династии Восточной Хань, это устройство значительно опередило свое время: в Европе аналогичный прибор появился лишь в 1856 году, когда его разработал итальянский ученый Луиджи Пальмьери.
31.07.2025, 14:50 133086
В Саудовской Аравии рухнул аттракцион с людьми: пострадали свыше 20 человек
Фото: Depositphotos
Эр-Рияд. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Таифе Саудовской Аравии 23 человека пострадали из-за обрушения аттракциона в местном парке развлечений, передает корреспондент агентства.
Пострадавшие были доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи", - сообщает gazeta.ru со ссылкой на Sabq.org.
Уточняется, что в результате у троих людей диагностировали серьезные травмы. После инцидента власти начали расследование.
Ранее девочка получила тяжелые травмы на неисправном аттракционе "Вальс" в одном из парков Алматы. Она ударилась головой о металлическую конструкцию и упала, когда кабинка неожиданно начала вращаться еще до того, как ребенок успел сесть.
28.07.2025, 14:19 156061
В России намерены ввести запрет на звонки из-за границы
Запрет будет введен для борьбы с мошенничеством
Москва. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации разработало поправки в закон "О связи", которые предусматривают введение запрета по умолчанию на звонки из-за границы для абонентов страны, передает корреспондент агентства.
Для борьбы с мошенничеством запрет на звонки из-за границы будет введен для абонентов в РФ по умолчанию. Исключение - вызовы из Беларуси", - пишет "Sputnik Ближнее зарубежье".
При этом, если абоненту нужно принимать такие звонки, он может сообщить об этом оператору, однако оператор все равно будет обязан маркировать иностранные вызовы.
Помимо исключения для звонков из Белоруссии новая версия проекта предполагает, что в УК РФ появится статья о компьютерном вымогательстве с наказанием до 15 лет лишения свободы. Количество банковских карт на одного гражданина планируют ограничить десятью вместо двадцати", - отмечает телеграм-канал "Сети и сигналы" со ссылкой на газету "Коммерсантъ".
Ранее в России ввели новые правила въезда в страну.
27.07.2025, 10:39 165931
Таиланд и Камбоджа возобновили бои
Столкновения впервые произошли в прибрежном районе Трат, недалеко от популярных курортов
Бангкок. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Бои между войсками Таиланда и Камбоджи возобновились утром в воскресенье в районе древнего храма Прасат Та Кхвай, на спорном участке границы между таиландской провинцией Сурин и камбоджийской Оддар Меанчей, сообщает РИА Новости со ссылкой на тайские власти.
Столкновения впервые произошли в прибрежном районе Трат, где границы стран сходятся в Сиамском заливе, примерно в 250 километрах к юго-западу от основных линий фронта, которые сопровождались взрывами в субботу днем", - пишет Bangkok Post.
По данным источника, пограничный конфликт, в результате которого погибли по меньшей мере 33 человека и более 150 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, распространился по всей спорной границе.
В районе храма Прасат Та Кхвай идет обстрел со стороны Камбоджи, в том числе системами залпового огня БМ-21 ("Град". - Прим. ред.), войска Таиланда отвечают огнем ствольной артиллерии. Также сообщается о попадании камбоджийских снарядов в жилые дома на территории Таиланда. По предварительной информации, раненых или убитых нет", - говорится в сообщении РИА Новости.
Храм Прасат та Кхвай находится в нейтральной зоне спорного участка границы.
В обычное время стороны сотрудничают в предоставлении доступа туристов, исследователей и паломников к тысячелетнему индуистскому храму эпохи империи Ангкор, который признается обеими сторонами, как религиозный, исторический и археологический объект", - напоминает агентство.
Однако храм регулярно становится причиной вооруженных конфликтов. Ранее они происходили в 2008 и 2011 году.
Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. В ходе последовавшего дипломатического конфликта и эскалации напряженности на границе произошел также личный конфликт между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и экс-премьером, ныне президентом сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном, усугубивший ухудшение отношений между двумя соседними странами", - сообщает РИА Новости.
Утром 24 июля конфликт перешел в "острую" фазу.
После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Из четырех пограничных провинций Таиланда после камбоджийских ударов, в результате которых погибли не менее 14 гражданских лиц, эвакуированы более 100 тысяч жителей. Бои между таиландскими и камбоджийскими войсками на линии границы продолжились в пятницу с применением тяжелой артиллерии, авиации и танков", - пишет агентство.
По его информации, территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году после 10-летних переговоров при посредничестве Российской Империи.
Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора", - напоминает источник.
25.07.2025, 18:25 174886
СМИ и аналитические центры укрепляют построение сообщества единой судьбы ШОС
Благодаря разным мероприятиям по гуманитарным обменам повышается влияние и престиж ШОС в целом, отметил Сунь Чжуанчжи
Пекин. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Построение сообщества единой судьбы Шанхайской организации сотрудничества стало важной темой на саммите средств массовой информации и аналитических центров, который проходит в рамках ШОС в китайском городе Чжэнчжоу, сообщает "Синьхуа".
В ходе саммита генеральный директор Белорусского телеграфного агентства Ирина Акулович отметила, что согласно подсчетам за последние месяцы их агентством уже было выпущено несколько сотен заметок о ШОС, для последних из которых ключевым словом стало "построение справедливого мира".
У стран организации разное видение решения очень многих проблем, но именно Китай становится тем центром, который помогает укреплять диалог, услышать друг друга и вырабатывать решения", - заявила Ирина Акулович.
Она добавила, что "когда мы говорим о ШОС, мы говорим о ней как об организации, которая способна повлиять на новое справедливое построение мира благодаря инициативам, которые проявляет Китай, и уверена, что Беларусь тоже скажет свое слово как полноправный член организации".
В свою очередь директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Сунь Чжуанчжи отметил, что гуманитарное сотрудничество в рамках ШОС играет особо важную роль. Отличие сообщества единой судьбы ШОС от традиционного регионального сотрудничества заключается в том, что его формирование продвигается не только правительством, но и при активном участии неправительственных организаций, особенно СМИ и молодежи.
Сунь Чжуанчжи сказал, что благодаря разным мероприятиям по гуманитарным обменам повышается влияние и престиж ШОС в целом, а также укрепляются чувства обретения и уверенности простых народных масс, что заложило благоприятный фундамент общественного мнения для построения сообщества единой судьбы ШОС.
ШОС - это, без преувеличения, уникальное объединение, в котором встретились не просто государства, но и цивилизации. А "шанхайский дух" не просто зафиксирован на бумаге. Он проявляется в доверии", - отметила заместитель директора Восточного института по науке Дальневосточного федерального университета Марина Дмитриева.
По ее словам, в современных условиях сотрудничество между представителями журналистского сообщества и академическими экспертами становится особенно актуальным в формировании сообщества единой судьбы ШОС.
Это помогает донести до широкой общественности цели и задачи организации, принципы ее работы и результаты взаимодействия", - добавила Марина Дмитриева.
Она подчеркнула, что благодаря этому в общественном дискурсе стран ШОС начинает укореняться идея общих вызовов и взаимной заинтересованности в устойчивом развитии.
Когда мы говорим о ШОС, важно осознавать, что перед нами не просто региональная структура безопасности или экономического взаимодействия, а формирующаяся цивилизационная платформа", - заявила профессор Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека Саида Агзамходжаева, отметив, что Узбекистан, действуя в рамках ШОС, вносит вклад в формирование сообщества единой судьбы ШОС.
По ее словам, уникальность ШОС заключается в том, что она объединяет государства, представляющие разные культуры, системы мышления, но при этом стремящиеся к общим основам взаимодействия - к доверию, недопущению конфликтов и обеспечению устойчивого развития.
СМИ и аналитические центры играют огромную роль, чтобы правильно передать объективность", - отметила директор Института истории и социально-правового образования имени Маанаева Кыргызского государственного университета имени Арабаева Чолпон Койчуманова.
Также директор Института экономики Национальной академии наук Беларуси Денис Муха подчеркнул, что политическим и экономическим ядром ШОС является Китай, который стал одним из инициаторов создания и соучредителем организации.
По его словам, формат ШОС открывает возможности разработки и реализации новых форм белорусско-китайского экономического сотрудничества с участием других партнеров организации, запуска процесса создания благоприятных условий в области торговли и инвестиций и формирования нового экономического макрорегиона как элемента многополярного мироустройства.
