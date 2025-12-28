27.12.2025, 18:05 6971
Китай ввел санкции против США из-за продажи оружия Тайваню
Под санкции попали 20 военно-промышленных компаний и 10 топ-менеджеров
Пекин. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Китай ввел ответные ограничительные меры в отношении 20 военно-промышленных компаний США за продажу оружия Тайваню, сообщает РИА Новости.
Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности Пентагона ранее сообщило, что общая стоимость одобренных США к продаже Тайваню оружия, техники и военных услуг превышает 11 миллиардов долларов. В частности, речь идет о системах Javelin, беспилотных системах ALTIUS-700M и ALTIUS-600, запасных частях для вертолетов AH-1W SuperCobra, РСЗО HIMARS, самоходных артиллерийских установках M107A7, противотанковых ракетных комплексах TOW.
США недавно объявили о масштабной продаже оружия Тайваню, что серьезно нарушает принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике, а также является грубым вмешательством во внутренние дела Китая и серьезно подрывает суверенитет и территориальную целостность КНР", - говорится в заявлении МИД КНР.
Отмечается, что Китай в соответствии с законом КНР о противодействии иностранным санкциям "принял решение ввести ответные меры против следующих предприятий и их руководителей, связанных с американской военной промышленностью".
В список попали Northrop Grumman Systems Corporation, L3Harris Maritime Services, Boeing in St. Louis, Gibbs & Cox, Inc., Advanced Acoustic Concepts, VSE Corporation, Sierra Technical Services, Inc., Red Cat Holdings, Inc., Teal Drones, Inc., ReconCraft, High Point Aerotechnologies, Epirus, Inc., Dedrone Holdings Inc., Area-I, Blue Force Technologies, Dive Technologies, Vantor, Intelligent Epitaxy Technology, Inc., Rhombus Power Inc., Lazarus Enterprises Inc.
Все движимое и недвижимое имущество, а также другие активы указанных в списке 20 компаний, находящиеся на территории КНР, замораживаются, а организациям и частным лицам в Китае запрещено участвовать в связанных с ними сделках или вести с ними сотрудничество", - уточняется в заявлении.
Вместе с тем ограничения вводятся в отношении 10 высших должностных лиц в некоторых из указанных компаний, их имущество и активы в Китае заморожены, им также запрещен въезд в КНР, включая Гонконг и Макао. Меры вступили в силу 26 декабря.
19.12.2025, 14:45 88626
В США приостановили выдачу грин-карт некоторым иностранцам
Вашингтон. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа приостановила выдачу грин-карт ряду категорий просителей, включая иностранных беженцев, уже легально получивших такой статус, передает корреспондент агентства.
Этот шаг на некоторое время поставит в подвешенное состояние иностранцев, которым было предоставлено убежище на американской территории, поскольку они доказали, что могут подвергнуться преследованиям в своих странах", - сообщает gazeta.ru со ссылкой на телеканал CBS.
Напомним, в день своей инаугурации Трамп заявил, что намерен незамедлительно остановить проникновение нелегалов в США и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов.
17.12.2025, 11:24 119451
Швейцарский аудиобренд начал производство магнитофонных кассет C60 и C90
Берн. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Швейцарский аудиобренд Revox в середине сентября 2025 года объявил о запуске производства аудиокассет - как пустых, так и с предварительно записанным материалом. И вот чистые кассеты Revox Grandmaster уже поступили в продажу. Предлагаются варианты с длительностью 60 или 90 минут, как и в прежние времена, сообщает hi-fi.ru.
Аналоговая кассета уже несколько лет переживает подъем интереса любителей аналоговых записей. Все больше меломанов снова обращаются к этому формату - из ностальгии, из-за характерного звучания или в качестве декоративного и коллекционного объекта. Revox выходит на этот растущий рынок с новыми чистыми кассетами. Компания еще в сентябре объявила о разработке собственной аудиокассеты с особыми качественными характеристиками. Теперь первые модели Revox Grandmaster Audio Cassette официально поступили в продажу.
Бренд Revox выпускает две версии аудиокассет: Grandmaster Audio Cassette C60 Type I и Grandmaster Audio Cassette C90 Type I. По заявлению производителя, обе версии основаны на новой концепции, гарантирующей высокое качество изготовления и долгий срок службы. Сердцем каждой кассеты является эксклюзивно разработанный для Revox корпус, зафиксированный пятью винтами. Такое решение призвано обеспечить исключительно стабильное и плавное движение магнитной ленты. В прошлом кассеты имели обламывающиеся защитные язычки: после их удаления кассету можно было только воспроизводить, но нельзя было стирать или перезаписывать. Наклеив кусочек скотча на место язычка, кассету снова можно было использовать для записи. Новые кассеты Revox рассчитаны на многократное повторное использование. Revox подчёркивает, что запись возможна только при установленной защелке блокировки записи. Если она удалена, запись становится невозможной. При повторной установке кассета снова готова к записи новой музыки.
Еще одной важной особенностью является новая магнитная лента Type I, произведенная специально для Revox. По словам производителя, аналоговое звучание основано на "легендарной формуле Grandmaster", которая обеспечивает оптимальные результаты при настройке Ferro / Normal Position Type I. Таким образом, Revox ориентируется как на владельцев классических кассетных дек, так и на пользователей современных рекордеров, которые все еще поддерживают ленты Type I.
Упаковка кассет также подчеркивает премиальный характер продукта. Каждая кассета поставляется в прозрачном боксе с защелкой. Трехкратно сложенная J-card с четырьмя секциями предоставляет достаточно места для трек-листов и личных заметок. Также в комплект входит двойной набор наклеек, который, по утверждению Revox, отличается особенно высоким качеством.
Рекомендованная розничная цена новых магнитофонных кассет Revox Grandmaster C60 в Европе составляет 45 евро за упаковку из 5 кассет и 79 евро за упаковку из 10 кассет. Кассеты Revox Grandmaster C90 обойдутся в 50 евро за упаковку из 5 кассет и 89 евро за упаковку из 10 кассет.
17.12.2025, 09:37 122616
Президент США подал иск к BBC на $10 млрд
Президент США подал многомиллиардный иск против британской медиакомпании из-за сюжета о его речи 6 января 2021 года
Вашингтон. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент США Дональд Трамп подал против британской медиакомпании BBC иск на 10 млрд долларов (8,5 миллиарда евро). Исковое заявление в понедельник, 15 декабря, было подано в суд в американском штате Флорида, сообщает dw.com.
Глава Белого дома анонсировал подачу иска еще месяц назад. Поводом стал спор вокруг монтажа его речи от 6 января 2021 года, использованного BBC в программе Panorama. Выпуск вышел незадолго до президентских выборов в ноябре 2024 года, на которых Трамп победил кандидата от демократов Камалу Харрис.
Президент США обвиняет медиакомпанию в "ложном, клеветническом, вводящем в заблуждение, уничижительном, подстрекательском и злонамеренном" изображении его в программе. По утверждению Трампа, BBC стремилась вмешаться в ход президентских выборов и повлиять на их исход в его ущерб.
По данным издания, BBC использовала для передачи фрагменты из разных частей речи Трампа, смонтировав их в один видеоряд. В тот день - 6 января 2021 года - в Вашингтоне произошел штурм Капитолия, где собирались официально утвердить итоги президентских выборов 2020 года, на которых победил соперник Трампа Джо Байден.
Трамп, который на тот момент еще формально занимал высший государственный пост, в своей речи вновь повторил многократно опровергнутые утверждения о фальсификации выборов. После выступления его сторонники ворвались в здание Конгресса.
BBC признала, что в результате монтажа при просмотре передачи могло сложиться впечатление, будто речь идет о едином фрагменте выступления Трампа. Это, по признанию медиакомпании, могло навести на мысль, что глава Белого дома напрямую призывал к насилию. BBC принесла ему извинения. Этот эпизод был назван одной из ключевых причин отставки генерального директора BBC Тима Дэви и руководителя отдела новостей Деборы Тернесс.
Трамп в своем иске утверждает, что медиакомпания сознательно исключила важную часть его речи, чтобы представить показанные высказывания в искаженном контексте.
Ранее адвокаты президента США направили BBC письмо с угрозой судебного иска, если медиакомпания не принесет извинения, не снимет программу с эфира и не выплатит компенсацию. BBC заявила, что выпуск больше не будет транслироваться, но отказалась выплачивать компенсацию, указав на отсутствие оснований для иска о клевете.
Ранее Трамп подавал иски против американских телеканалов CBS и ABC. В обоих случаях стороны заключили мировые соглашения на крупные суммы, не доводя дела до суда.
Кроме того, Трамп подал иск против газеты The New York Times, обвинив ее в клевете перед выборами 2024 года и потребовав компенсацию на миллиардную сумму.
Президент США также вступил в конфликт с медиамагнатом Рупертом Мердоком. Трамп требует от него многомиллиардную компенсацию. Поводом стала публикация в The Wall Street Journal о возможной связи Трампа с осужденным Джеффри Эпштейном. Речь шла о якобы поздравительном письме с откровенным содержанием к 50-летию Эпштейна в 2003 году, подписанном именем Трампа. Президент США отрицает, что является автором этого письма.
16.12.2025, 19:01 132691
Подросток с ножом напал на школу в России
Москва. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В подмосковном поселке Горки-2 ученик, вооруженный ножом и газовым баллоном, совершил нападение на Успенскую среднюю школу, передает корреспондент агентства.
В результате погиб десятилетний ребенок, были ранены охранник и несколько учеников", - информирует gazeta.ru.
Сообщение о происшествии поступило в полицию, школа была эвакуирована. На место прибыл ОМОН, нападавшего задержали - он заперся в одном из кабинетов, взяв в заложники другого ученика.
Задержанным оказался 15-летний подросток, учившийся в 9-м классе этой же школы.
Между тем в СМИ появилась информация: напавший на школу российский девятиклассник был последователем деструктивного движения. Об это пишет lenta.ru со ссылкой на ТАСС.
В Следственном комитете РФ сообщили, что по факту нападения возбуждено уголовное дело, информирует iz.ru.
На место выехали следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельств случившегося.
14.12.2025, 19:16 157431
В Сиднее в результате стрельбы погибли 12 человек
Сидней. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В австралийском городе Сиднее в результате стрельбы на пляже Бонди погибли 12 человек, сообщил премьер-министр штата новый Южный Уэльс Крис Миннс.
К сожалению, мы должны сообщить, что на данный момент по меньшей мере 12 человек были убиты", - цитирует iz.ru Криса Миннса.
В свою очередь комиссар полиции штата Мал Лэньон сообщил, что количество раненых составляет 29 человек, из них двое полицейских.
Сообщается, что преступники открыли огонь по во время мероприятия, посвященного еврейскому празднику Ханука. Известно, что один из вооруженных преступников был застрелен, второму оказали медицинскую помощь. Третий злоумышленник сам сдался полиции.
Комиссар полиции австралийского штата Новый Южный Уэльс Мол Ланьон заявил, что стрельба на пляже в Сиднее квалифицируется как теракт.
В связи с обстоятельствами инцидента, произошедшего сегодня вечером в 21.36, я заявляю, что это террористический акт", - сказал он в ходе пресс-конференции.
Он отметил, что, по предварительным данным, на пляже в момент нападения собралось не менее 1 тыс. человек. При этом комиссар указал, что следователи пока не могут предоставить информацию о наличии третьего нападавшего.
13.12.2025, 19:24 168211
Фармкомпанию обвинили в продаже опасной детской присыпки: Johnson & Johnson обязали выплатить $40 млн
Компания планирует обжаловать вердикт
Вашингтон. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Фармкомпанию Johnson & Johnson обязали выплатить 40 миллионов долларов женщинам, которые заявили, что тальк стал причиной рака яичников, сообщает The Guardian.
Жюри в Верховном суде Лос-Анджелеса присудило 18 миллионов долларов Монике Кент и 22 миллиона долларов Деборе Шульц и ее мужу, признав, что компания Johnson & Johnson годами знала об опасности своей продукции на основе талька, но не предупредила об этом потребителей", - говорится в сообщении.
Вице-президент Johnson & Johnson по мировым судебным делам Эрик Хаас заявил, что компания планирует "немедленно обжаловать этот вердикт".
Напомним, в октябре около трех тысяч жителей Великобритании обвинили американскую фармацевтическую компанию Johnson & Johnson в продаже опасной детской присыпки, содержащей загрязненный асбестом тальк.
09.12.2025, 20:16 229756
Президент Чехии назначил Бабиша премьер-министром
Бабиш возглавляет движение ANO, где ранее заявляли о намерении пересмотреть инициативу Праги о закупке боеприпасов для Украины
Прага. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Чехии Петр Павел назначил лидера движения "Акция недовольных граждан" (ANO) Андрея Бабиша премьер-министром республики, сообщает РБК.
В октябре ANO Бабиша выиграла парламентские выборы в Чехии, набрав около 34,7% голосов избирателей. После этого президент поручил лидеру движения провести переговоры о формировании нового правительства", - пишет издание.
Как отмечает РБК, в прошлом Бабиш уже был премьер-министром Чехии - в 2017-2021 годах, но ушел в отставку, проиграв на выборах коалиции Петра Фиалы, который в итоге возглавил правительство.
Политик открыто называет себя трампистом и считается одним из главных союзников венгерского премьера Виктора Орбана. Партия ANO наряду с "Фидес" Орбана входит во вторую крупнейшую фракцию евроскептиков и правых партий Европарламента "Патриоты за Европу".
Одной из главных своих задач ANO называет отстаивание национальных интересов Чехии. В движении также обещали пересмотреть инициативу Праги о закупке боеприпасов для Украины. Сам Бабиш говорил, что эти закупки должны быть прозрачными и координироваться НАТО. Он также выражал мнение, что Украина не готова к вступлению в Евросоюз.
09.12.2025, 18:09 229661
Экс-главу спортивного управления Китая приговорили к смертной казни
С учетом признания вины подсудимым и возвращения незаконно полученных доходов суд приговорил его к пожизненному заключению с испытательным сроком в два года
Пекин. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший член бюро Всекитайского комитета народного политического консультативного совета Китая Гоу Чжунвэнь, который занимал пост главы государственного управления по делам физкультуры и спорта, получил смертный приговор с двухлетней отсрочкой за взяточничество и злоупотребление властью, сообщает издание sport24.ru.
В конце 2024 года Чжунвэнь был исключен из Коммунистической партии Китая и уволен с государственной службы за серьезные нарушения партийной дисциплины и законов. Суд установил, что в период с 2009 по 2024 год Чжунвэнь, используя свое положение, незаконно оказывал помощь бизнесу и утверждению различных проектов, получив выгоду в размере более 236 млн юаней (около 33 млн долларов)", - говорится в сообщении.
Как отмечает издание, Чжунвэнь признан виновным в совершении тяжкого преступления и приговорен к смертной казни. С учетом признания вины подсудимым и возвращения незаконно полученных доходов суд приговорил его к пожизненному заключению с испытательным сроком в два года. Сокращение срока заключения и условно-досрочное освобождение не предусмотрены.
Ранее бывшего министра сельского хозяйства Китая приговорили к смертной казни за взяточничество.
