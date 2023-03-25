На юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9

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Париж. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Гражданку Казахстана, приговоренную к 20 годам лишения свободы во Франции, признали невиновной.





Борьба за Софию Боднарчук продолжалась несколько лет, и огромную роль в ней сыграли наши дипломаты. Свою шокирующую историю София рассказала корреспондентам "Хабар 24", - сообщает телеканал .





Потрясшее Францию двойное убийство семейной пары произошло в 2016 году. Супруг Софии на глазах у нее и их двухлетней дочери застрелил собственных родителей.









После были длительные судебные процессы, в которых против казахстанки выступали шесть адвокатов, представлявших семью ее мужа. Софию поддержали соотечественники, а потом к делу подключилась звезда французских судов - самый известный уголовный защитник страны - мэтр Марсиаль", - сообщается в сюжете.





По словам женщины, в этой тяжелой ситуации ее очень поддержали казахстанские дипломаты.





Хочу очень сильно поблагодарить бывшего посла Жана Сержановича Галиева и юридического советника Рустема Умурзакова. На протяжении всех этих долгих лет они меня поддерживали, помогали, присутствовали на судах и также поддерживали моих родителей в Казахстане", - рассказывает Боднарчук.





София провела во французской тюрьме почти 5,5 года сначала в ожидании суда, а затем в статусе сообщницы мужа.





Девушка надеялась на объективность французского правосудия, но в процессе ее особо никто не слушал, хотя единственным доказательством вины были только обвинения мужа. Адвокат Марсиаль считает, что главная причина несправедливого приговора - это равнодушие окружающих.





Ее всегда считали, не сомневаясь, сообщницей в убийстве. Ее собственные показания не имели никакого веса, потому что благодаря некоторым лицам в суде Софию выставили легкомысленной иностранкой, приехавшей обобрать богатого француза", - рассказал адвокат женщины Эдуард Марсиаль.





Суд приговорил Софию к 20 годам тюрьмы, но в конечном итоге дело завершилось в ее пользу.





Теперь французское государство должно будет возместить нанесенный несправедливым приговором ущерб. Также женщине предстоит отстоять права на ребенка.