Раскрыты детали сделки по контролю США над Гренландией

Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Магнитная буря, начавшаяся на Земле после сильнейшей в 2026 году вспышки на Солнце, достигла уровня G4.7 и стремится к наивысшему показателю G5, - Магнитная буря, начавшаяся на Земле после сильнейшей в 2026 году вспышки на Солнце, достигла уровня G4.7 и стремится к наивысшему показателю G5, сообщает РИА Новости со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.





Магнитная буря усилилась до G4.7. Если характеристики солнечного ветра не изменятся, то выход на высший уровень G5 произойдет в течение одного-двух часов", - предупредили ученые.





Магнитная буря на Земле началась накануне вечером после того, как поток плазмы, вырвавшийся из Солнца после самой сильной в этом году вспышки, достиг планеты.





Первая в 2026 году вспышка максимального класса Х произошла в воскресенье. Ей присвоили балл Х1.95. В лаборатории сообщали, что поток солнечных протонов в окрестностях Земли достиг рекордных для последних 20 лет значений: в последний раз более высокие значения наблюдались 29 октября 2003 года перед крупнейшей в XXI веке магнитной бурей.





Вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигаторов, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.