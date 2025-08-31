30.08.2025, 13:53 18071
USAID находится в стадии закрытия - госсекретарь США
Процесс по ликвидации агентства, которое "давно сошло с рельсов", поручено соратнику Дональда Трампа Рубио Воуту
Вашингтон. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство США по международному развитию (USAID) официально находится в стадии закрытия, сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованный в соцсети X пост госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио.
С января мы сэкономили налогоплательщикам десятки миллиардов долларов. С небольшим набором ключевых программ, переданных в госдепартамент, USAID официально в режиме закрытия. Теперь Росс Воут возглавил процесс по ликвидации агентства, которое давно сошло с рельсов", - написал Рубио в соцсети.
По словам госсекретаря, президент США Дональд Трамп поддержал передачу руководства закрытием USAID соратнику Рубио Воуту.
Напомним, USAID обязали закрыть все представительства за рубежом к 30 сентября. Госсекретарь США распорядился упразднить весь международный штат агентства, передав контроль над программами помощи госдепартаменту.
В марте госдепартамент США официально уведомил о роспуске USAID. Госсекретарь Марко Рубио, назначенный Трампом исполняющим обязанности главы USAID, заявлял, что новая администрация собирается проверить агентство "сверху донизу", в том числе на соответствие программ американской внешней политике. По его словам, USAID тратило деньги "во вред" США.
Министр нацэкономики РК Серик Жумангарин сообщил, что в Казахстане проведут детальный анализ деятельности USAID. Ссылаясь на данные Минкультуры и информации, он рассказал, что в 2024-2025 годах программы USAID реализуются следующими отечественными неправительственными организациями и международными НПО: ОФ "Десента", ОО "Кадыр-касиет", представительство EURASIA FOUNDATION в Республике Казахстан, представительство Winrock International в Республике Казахстан, представительство Internews Network в Республике Казахстан, представительство American Bar Association в Республике Казахстан".
Депутат мажилиса Магеррам Магеррамов в депутатском запросе потребовал раскрыть подробности программ "помощи", оказываемой USAID и другими иностранными спонсорами. Он заявил, что официальные лица США, например, Илон Маск и президент Дональд Трамп назвали USAID преступной организацией, которой "управляют помешанные радикалы".
31.08.2025, 15:43 3571
В Беларуси стартует серия учений ОДКБ
В серии учений ОДКБ будут задействованы полигоны "Лосвидо" и "Лепельский"
Минск. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Витебской области в Белоруссии официально стартует серия учений в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, маневры продлятся до 6 сентября, сообщает РИА Новости.
В серии учений ОДКБ будут задействованы полигоны "Лосвидо" и "Лепельский". На воскресенье запланирована торжественная церемония открытия учений, которая пройдет в Витебске, а 6 сентября на полигоне "Лосвидо" состоятся итоговый розыгрыш практических действий в рамках учения "Взаимодействие-2025", его торжественное закрытие, парад войск, принимавших участие в учении, а также награждение лучших участников", - пишет издание.
Как заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, проводимое в начале сентября в Белоруссии совместное учение с Коллективными силами оперативного реагирования "Взаимодействие-2025" станет основным мероприятием оперативной и боевой подготовки в рамках организации, в интересах его обеспечения будут проведены специальные учения с силами и средствами разведки "Поиск-2025" и материально-технического обеспечения "Эшелон-2025".
30.08.2025, 17:32 15101
Зеленский подтвердил, что экс-спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия застрелили во Львове Дополнено
Парубия считают причастным к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года
Киев. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия застрелили во Львове, сообщает РИА Новости.
Ранее украинская полиция сообщила об убийстве "известного общественно-политического деятеля" во Львове в результате перестрелки. Позднее СМИ сообщили, что речь идет об экс-главе СНБО и экс-спикере Верховной рады Андрее Парубии, причастном к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.Об убийстве Парубия стало известно ранее днем. Его тело нашли во Львове. По информации "Страны.ua", его застрелил курьер службы доставки", - пишет сайт.
Момент убийства попал на видео.
На кадрах видно, как человек из сумки достает пистолет, но момент стрельбы не видно из-за дерева", - пишет источник.
Также сайт перечислил, чем известен Парубий.
- С ноября 2013-го по февраль 2014-го координировал Евромайдан. Выступал фактическим комендантом его палаточного лагеря и главой отрядов "Самообороны Майдана".
- Экс-начальник СБУ Александр Якименко заявлял, что по полиции и митингующим стреляли из здания филармонии, за которое отвечал Парубий.
- В феврале 2014-го был назначен на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, был одним из инициаторов создания Нацгвардии, в состав которой вошли отряды "Правого сектора".
- В марте 2014 года предлагал ввести визы для граждан России, а затем - ставить штамп в паспортах о выезде из страны.
Дополнено 30.08.2025, 18.34
Стали известны подробности убийства Парубия, а также появились версии причин произошедшего.
Как сообщает РБК, на месте убийства бывшего спикера Верховной рады Украины нашли семь гильз.
Убийство произошло в районе 12.10 по местному времени (совпадает с мск). Украинский журналист Виталий Глагола сообщает, что, по его данным, в Парубия стреляли восемь раз. Предполагаемый стрелок был одет как курьер службы доставки еды Glovo, передают УНИАН и другие украинские СМИ. Выстрелив в Парубия, нападавший убрал пистолет в сумку и уехал на электровелосипеде. Полиция перекрыла район, его ищут", - пишет источник.
Соратники политика по партии "Европейская солидарность", депутатом которой он был с 2019 года, считают, что убитый "хорошо знал, как устраивать майданы", что могло послужить причиной его устранения. Они полагают, что убийство может быть связано с ожиданиями политических потрясений в стране.
Некоторые соратники своей главной версией назвали "руку Кремля", напомнив, что Парубий принимал активное участие в событиях Евромайдана.
27.08.2025, 19:34 47976
Дональд Трамп пригрозил уголовным делом Джорджу Соросу и его сыну
Американский лидер призвал привлечь бизнесмена к ответственности за протесты в США
Вашингтон. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social пригрозил уголовным делом бизнесмену и филантропу Джорджу Соросу и его сыну.
Джордж Сорос и его сын, радикальный левак, должны быть обвинены по закону RICO за поддержку насильственных протестов по всей территории Соединенных Штатов Америки. Мы больше не позволим этим безумцам разрывать Америку на части. Сорос и его группа психопатов причинили огромный вред нашей стране! В том числе и его безумные друзья с Западного побережья. Будьте осторожны, мы следим за вами!" - написал американский лидер.
25.08.2025, 19:56 69696
Причиной крушения самолета Air India могла стать вода из туалета
Вода могла привести к короткому замыканию
Вашингтон. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Американский адвокат, эксперт по авиации Майк Эндрюс, представляющий интересы жертв катастрофы Air India на западе Индии, утверждает, что утечка воды может объяснить потерю мощности двигателей, сообщает Mirror.
Майк Эндрюс заявил, что капитан Сумит Сабхарвал и второй пилот Клайв Кундер были ошибочно обвинены в смертельной катастрофе. Согласно первоначальному отчету, Boeing 787 Dreamliner рухнул на землю рядом с аэропортом Ахмадабада вскоре после взлета из-за того, что Сабхарвал переключил переключатель подачи топлива.
Однако Эндрюс заявил, что нет достаточных доказательств, позволяющих предположить, что причиной катастрофы стала ошибка пилота. Вместо этого он заявил, что неисправность системы подачи питьевой воды в туалетах, о которой Федеральное управление гражданской авиации США сообщило за месяц до катастрофы 12 июня, могла привести к короткому замыканию в электропроводке и отключению двигателей.
Он сообщил, что четыре информатора предоставили важные сведения о "технических и инженерных" проблемах, которые могли стать причиной крушения. Он также заявил, что рассматривает возможность подачи иска к производителю Boeing в суды США о компенсации, которая может составить миллионы.
Напомним, самолет авиакомпании Air India разбился 12 июня в Индии сразу после взлета из аэропорта города Ахмедабада. На борту находились 242 человека, в том числе 12 членов экипажа. Среди пассажиров - граждане Индии, Великобритании, Португалии и Канады. 241 человек погиб в самолете и 33 - на месте крушения.
24.08.2025, 17:27 82156
Взрыв произошел в Центральном детском магазине в Москве
Количество пострадавших уточняется
Москва. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Взрыв газового баллона произошел в Центральном детском магазине на Лубянке в Москве, передает корреспондент агентства.
Как сообщает lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал "112", после взрыва начался пожар. На месте работают экстренные службы.
Инцидент также прокомментировали в Следственном комитете Российской Федерации.
Возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты столичного СК приступили к осмотру места происшествия. Предварительно установлено, что в результате происшествия есть погибший. Количество пострадавших уточняется", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в прошлом году шесть человек погибли с начала года из-за взрывов газа в Казахстане.
23.08.2025, 20:53 92201
Погибла застрявшая на пике Победы в Кыргызстане российская альпинистка Наталья Наговицина
Фото: natalina_1022/Instagram
Бишкек. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Российская альпинистка Наталья Наговицина, которая застряла на пике Победы в Кыргызстане, погибла, сообщает SHOT.
Ее тело смогут забрать с 7 тысяч метров, только когда погода позволит поднять вертолет на высоту. Также спасательная группа, которая должна была забрать тело итальянца, спасавшего россиянку, отозвана с высоты 4,5 тысячи метров.
Женщина 11 дней находилась при температуре -26 без еды и воды под скалой Птица. У нее была с собой только горелка, спальный мешок и рваная палатка.
Группа Наташи (она и 3 мужчин) поднялась на вершину, при спуске сорвался участник и утащил Наташу с последующим переломом ее ноги. Наташе поставили палатку на 7200, и обессиленные, замерзшие участники отправились вниз", - рассказал участник экспедиции Илья Храбров.
Наталья Наговицина погибла практически на той же высоте, где четыре года назад скончался ее муж. На пике Хан-Тенгри мужчину парализовало, и она оставалась с ним до последнего. А когда их пришли вызволять спасатели, смогли эвакуировать только женщину. Спасти супруга не удалось.
19.08.2025, 10:01 135451
О чем Трамп и Зеленский договорились в Вашингтоне
Фото: РБК
Вашингтон. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 18 августа президент Украины Владимир Зеленский и семь европейских лидеров встретились в Вашингтоне с Дональдом Трампом. Главной темой переговоров стало участие США в гарантиях безопасности Украины, сообщает РБК.
Вместе с Зеленским в Вашингтон приехали семь европейских лидеров - премьеры Британии и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, президенты Финляндии и Франции Александр Стубб и Эмманюэль Макрон, генсекретарь НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Итоги встречи с Зеленским и европейскими лидерами, которую Трамп назвал "очень хорошей", президент США подвел в Truth Social. Главный итог, по его словам, в том, что европейские страны будут обеспечивать гарантии безопасности Украины в координации с США. В конце переговоров Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину и "начал подготовку встречи" между ним и Владимиром Зеленским; место встречи предстоит определить. После того как эта встреча состоится, Трамп планирует трехсторонние переговоры с президентами России и Украины.
Опять же, это был очень хороший первый шаг к завершению войны, которая длится уже почти четыре года. Вице-президент Дж. Д. Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф координируют свои действия с Россией и Украиной", - подытожил президент США.
Российскую версию 40-минутного телефонного разговора Путина и Трампа изложил помощник президента Юрий Ушаков.
Президент США проинформировал своего коллегу о переговорах с Зеленским и европейскими лидерами; в разговоре Путин и Трамп высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями России и Украины (речь о встречах, которые с мая проходят в Стамбуле), сказал помощник президента.
В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон. То есть тех представителей, которые участвуют в упомянутых прямых переговорах", - сообщил Ушаков, не уточнив, идет ли речь о повышении до уровня президентов.
По словам Мерца, встречу президентов России и Украины планируется провести в ближайшие 2 недели.
Что Трамп сказал Зеленскому и европейским лидерам
По итогам переговоров в Белом доме пресс-конференция не запланирована, однако встречи, как двусторонние, так и с участием европейских лидеров, включали открытую часть, во время которой Трамп активно общался с прессой. Он неоднократно подчеркнул, что прекращение огня не является обязательным условием для начала мирных переговоров.
Мне нравится идея прекращения огня по одной причине - оно позволяет немедленно остановить гибель людей, а не через неделю или две. Но мы можем работать над мирным соглашением, даже пока боевые действия продолжаются, - заявил Трамп перед началом переговоров с Зеленским. - Им приходится воевать. Я бы хотел, чтобы они остановились, но с точки зрения стратегии это может поставить одну из сторон в невыгодное положение".
Ранее он установил 8 августа в качестве дедлайна для достижения перемирия, угрожая России санкциями в противном случае, но после переговоров с президентом Владимиром Путиным на Аляске его позиция смягчилась.
Ключевой темой переговоров стало предоставление Украине гарантий безопасности, аналогичных статье 5 Вашингтонского договора НАТО. Трамп отметил, что одним из главных прорывов саммита на Аляске стало согласие Путина с их необходимостью. При этом президент отказался публично раскрывать содержание подобных гарантий, включая возможное участие американских военных, подчеркнув лишь, что основное "бремя" ляжет на европейцев. "Они - первая линия обороны, потому что они там, это Европа. Но мы будем их поддерживать", - пояснил он.
Накануне встречи Трамп опубликовал пост, в котором исключал вступление Украины в НАТО, но на переговорах с Зеленским был менее категоричен, отметив, что этот вопрос лишь предстоит обсудить. При этом он напомнил, что "еще задолго до президента Путина" обсуждалось, что Киев никогда не войдет в Североатлантический альянс (по-видимому, имелась в виду договоренность о нерасширении НАТО на восток между США и СССР). Тем не менее Трамп пообещал предоставить Украине гарантии, которые предотвратят "любую дальнейшую агрессию против Украины", хотя и счел вероятность подобного сценария "сильно преувеличенной".
Еще одной темой переговоров стал возможный "обмен территориями" с учетом текущей линии фронта. Журналисты обратили внимание на стоявшую в кабинете карту боевых действий по состоянию на 17 августа, где были обозначены подконтрольные России территории Сумской (1%), Харьковской (4%), Днепропетровской (менее 1%) и Николаевской (1%) областей. Станут ли они предметом возможного обмена, американский президент не уточнил.
На многосторонней встрече с европейскими лидерами Трамп назвал переговоры с Зеленским успешными. Он также упомянул, что уже "не напрямую" переговорил с Путиным и планирует позвонить ему после завершения всех встреч.
Саммит на Аляске укрепил мою уверенность в том, что хотя это и сложно, мирное урегулирование достижимо, - сказал он. - Я думаю, президент Путин тоже хочет найти решение, и мы это увидим. В ближайшее время, через неделю или две, мы узнаем, сможем ли мы решить этот вопрос или это ужасное противостояние продолжится".
При этом он выразил уверенность, что трехсторонняя встреча с лидерами России и Украины - это вопрос времени и что Москва вскоре освободит 1 тыс. украинских военнопленных.
Позицию США Дональд Трамп, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф обозначили в интервью и заявлениях 17-18 августа. Она сводится к следующим пунктам:
возвращение Крыма Украине и ее вступление в НАТО исключены;
Вашингтон готов обсуждать гарантии безопасности Украины по типу статьи 5 Вашингтонского договора о НАТО (нападение на одно расценивается как нападение на всех);
США не будут вводить против России новые санкции, их введение будет означать, что переговоры провалились;
хотя Штаты давно настаивают на прекращении огня, они понимают, что перемирие может быстро развалиться, поэтому их приоритет и конечная цель - "реализуемое, проверяемое, долгосрочное" соглашение об урегулировании.
По словам Вашингтона, Россия на саммите в Анкоридже согласилась на уступки по пяти регионам (Москва эту информацию не комментировала), однако без Украины вопрос территорий обсуждаться не может.
Чего Зеленский и европейцы добились от Трампа
Накануне в Вашингтоне европейские лидеры встретились с Зеленским, чтобы скоординировать свои позиции перед началом переговоров с Трампом. Как сообщил офис президента Украины (ОПУ), лидеры приветствовали решение США участвовать в гарантиях безопасности Украины; исходя из этого один из ключевых вопросов - "совместное участие США и Европы в создании будущей архитектуры безопасности для Украины, а значит, и для всего европейского континента".
Свои позиции в минувшие дни европейские лидеры координировали неоднократно. В частности, 17 августа по итогам встречи "коалиции желающих" они приветствовали решение американской администрации подключиться к гарантиям безопасности, в обеспечении которых коалиция с ее многонациональными силами готова играть ведущую роль.
На открытой части трехсторонней встречи, которая прошла после беседы Трампа и Зеленского тет-а-тет, о гарантиях сказал каждый европейский лидер; собственно, как и о трехстороннем саммите Россия - США - Украина, на котором настаивает Киев и который продвигает Вашингтон.
Я хочу поблагодарить вас, президент США, дорогой Дональд, за то, что вы, как я уже говорил, фактически вывели из тупика ситуацию с президентом Путиным, начав этот диалог. По-моему, первый телефонный звонок был в феврале, - сказал Марк Рютте. - ... И то, что вы заявили о своей готовности участвовать в гарантиях безопасности, - это большой шаг. Это действительно прорыв, и он имеет решающее значение". С тем же посылом выступила Урсула фон дер Ляйен.
Фридрих Мерц сказал Трампу, что в минувшую пятницу на саммите в Анкоридже он "открыл путь к сложнейшим переговорам".
Мы все хотели бы видеть прекращение огня, самое позднее - уже на следующей встрече. Я не могу представить, что следующая встреча состоится без прекращения огня. Так что давайте работать над этим и попытаемся оказать давление на Россию. Потому что доверие к тем усилиям, которые мы предпринимаем сегодня, зависит как минимум от прекращения огня, - заявил канцлер ФРГ. - Поэтому я хотел бы подчеркнуть этот аспект и хотел бы видеть прекращение огня на следующей встрече, которая должна быть трехсторонней, где бы она ни состоялась".
Джорджа Мелони подчеркнула, что, если "мы хотим достичь мира и гарантировать справедливость, мы должны быть едины". По ее словам, гарантии безопасности - это предпосылка к миру, и она рада, что обсуждать их будут "по модели статьи 5". Эмманюэль Макрон сказал, что для трехсторонней встречи необходимо установить перемирие; а далее уже были бы возможны и четырехсторонние переговоры - с участием Европы.
И для того чтобы обеспечить прочный мир для Украины и всего континента, нам действительно нужны гарантии безопасности. Первое - это, безусловно, надежная украинская армия на долгие годы и десятилетия, а второе - наши собственные обязательства", - заявил президент Франции, подчеркнув, что "коалиция желающих" работает над этим.
Кир Стармер выразил уверенность в том, что с участием США и усилиями "коалиции" нынешняя встреча "могла бы стать историческим шагом в плане безопасности".
Мы можем добиться реального прогресса на пути к справедливому и долгосрочному результату. Конечно, это должно касаться Украины, и трехсторонняя встреча представляется разумным следующим шагом", - сказал британский премьер.
Последним выступал Александр Стубб. Он пояснил, что делает на этой встрече Финляндия.
Причина в том, что мы хоть и небольшая страна, но у нас протяженная граница с Россией, более 800 миль. И у нас, конечно же, есть свой исторический опыт взаимодействия с Россией, связанный со Второй мировой войной, Зимней войной и нынешней войной. Если взглянуть на ситуацию с другой стороны, то мы нашли решение в 1944 году. И я уверен, что мы сможем найти решение в 2025 году", - сказал президент Финляндии.
Опасения европейцев о том, что разговор Трампа и Зеленского вновь перерастет в конфликт, на этот раз не оправдались.
Я думаю, у нас был очень хороший разговор с президентом Трампом", - сказал на трехсторонней встрече президент Украины. "Очень хороший", - подтвердил глава Белого дома. "Это был лучший (разговор)… Вернее, простите, лучший случится в будущем", - продолжил Зеленский.
По его словам, с Трампом они обсудили две темы - гарантии безопасности и гуманитарные вопросы (в первую очередь обмен заключенными).
И, что очень важно, все деликатные вопросы, территориальные и так далее, мы обсудим на уровне лидеров во время трехсторонней встречи (вероятно, он имел в виду саммит в формате Россия - США - Украина. - РБК). И президент Трамп постарается организовать такую встречу (...) Украина будет рада вашему участию. Я буду там", - резюмировал Зеленский.
16.08.2025, 12:29 166086
Встреча Путина и Трампа на Аляске: о чем договорились президенты
Фото: kremlin.ru
Вашингтон. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели переговоры впервые за шесть лет. Встреча проходила на Аляске, передает корреспондент агентства.
Как сообщает РБК, главы государств провели встречу в формате "три на три": российскую сторону представили Владимир Путин, его помощник Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров. Американскую сторону - Дональд Трамп, спецпосланник Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Встреча в узком формате завершилась спустя 2 часа 45 минут.
Президенты России и США после переговоров выступили на пресс-конференции.
Наши переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, были весьма обстоятельными и полезными (...) Как известно, российско-американские встречи в верхах не проводились более четырех лет. Это большой срок. Минувший период был очень непростым для двусторонних отношений, и, скажем прямо, они скатились до самой низкой точки со времен холодной войны. И это не идет на пользу ни нашим странам, да и миру в целом. Очевидно, что рано или поздно нужно было выправлять ситуацию, переходить от конфронтации к диалогу, и в этом плане личная встреча глав двух государств реально назрела - конечно, с условием серьезной и кропотливой подготовки, и такая работа в целом была проделана", - выступил с речью Владимир Путин.
Он отметил, что "с президентом Трампом установились очень хорошие прямые контакты".
Говоря об украинском конфликте, Путин подчеркнул, что Россия "искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец".
Но при этом мы убеждены, что, чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены все первопричины кризиса, о которых говорили неоднократно, обеспечен учет всех законных озабоченностей России, восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности в Европе и в мире в целом", - сказал президент России.
Вместе с тем Владимир Путин согласился с высказыванием Трампа о том, что "должна быть обеспечена и безопасность Украины", отметив, что российская сторона "готова над этим работать".
Дональд Трамп в свою очередь назвал встречу "очень продуктивной". По его словам, были обсуждены многие вопросы и "некоторые из них были действительно существенными".
Мы не смогли найти полного понимания. К сожалению, пока сделки нет. Я буду созваниваться с представителями НАТО, я буду созваниваться и говорить с необходимыми лидерами, с президентом Зеленским, я проинформирую его о сегодняшней встрече", - выступил президент США.
В завершение пресс-конференции Владимир Путин предложил в следующий раз организовать встречу на высшем уровне в Москве. Трамп допустил, что может посетить Россию.
