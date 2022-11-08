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Вкладчикам финпирамиды в Алматы вернули 123 млн тенге

07.11.2022, 09:14 16541
Вкладчикам финпирамиды в Алматы вернули 123 млн тенге
Фото: Depositphotos
Алматы. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В результате проведенной работы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) вкладчикам финансовой пирамиды B2B Jewelry вернули 123 млн тенге. Всего свои средства обратно получили 197 человек.
 
Напомним, департаментом АФМ по городу Алматы окончено досудебное расследование по факту организации деятельности финансовой пирамиды под прикрытием сети ювелирных магазинов B2B Jewelry.        
 

Приговором суда организатор финансовой пирамиды признан виновным и ему назначено наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься финансовой деятельностью сроком на 5 лет", - проинформировали в АФМ.        

 
Отмечается, что в отношении остальных соучастников преступления досудебное производство находится на стадии окончания.

Ранее сообщалось, что казахстанцы вложили более 15 миллиардов тенге в финпирамиду.        
 

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Жителю Шымкента грозит уголовное наказание за массовую вырубку деревьев

08.11.2022, 14:40 1391
Жителю Шымкента грозит уголовное наказание за массовую вырубку деревьев
Шымкент. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Шымкента начала досудебное расследование по факту массовой вырубки деревьев, которая произошла между многоэтажными домами на улице Гагарина.
 
По данным vera.kz, расследование проводится по части 3 статьи 340 Уголовного кодекса РК (Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев).
 
Санкция третьей части этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 МРП либо общественные работы или арест до 50 суток.

Ущерб, нанесенный лесорубами, составил 4 млн тенге. Теперь инициатор массового сруба должен вместо каждого дерева посадить 10 штук.
 

Теперь согласно правилам защиты зеленых насаждений он должен будет заплатить штраф и обязан посадить деревья в 50-кратном размере, то есть вместо этих 129 деревьев он должен посадить 6 тысяч 450 деревьев. Эту посадку он должен сделать в радиусе 1 километра от места вырубки. Если в этом периметре не будет места, то мы укажем ему, где сажать", - сообщил руководитель отдела озеленения и развития лесного хозяйства Нурсултан Сейтжанов.

 
По словам Нурсултана Сейтжанова, о проделанной работе он будет сообщать письменно и с фотографиями.
 

Также он должен ухаживать за посадками три года, то есть поливать их, обрабатывать. Через три года актом приживаемости сдать в наше управление, если не приживутся, то посадить их по новой. Сделать он это должен в течение полугода после решения суда", - добавил он.

 

В Караганде аферист обманул граждан на 23 млн тенге

08.11.2022, 12:44 3386
Караганда. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Аферист, выдавая себя за бизнесмена, выманил у жителей Караганды 23 млн тенге. По данному факту полиция проводит досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество".
 
В полицию обратился 50-летний мужчина, который сообщил, что является директором ТОО и занимается реализацией бытовой и электронной техники. В мае он познакомился с неким гражданином, который представился руководителем оптовой фирмы, чья деятельность связана с поставками нужного товара. Причем бизнесмен пообещал доставить технику по очень выгодным ценам. Он вызвал у заявителя доверие, и последний передал ему около 10 млн тенге. Но обещанный товар так и не получил, сообщает Polisia.kz.
 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого - 30-летнего мужчину, который дал признательные показания.
 
Полицейские установили причастность злоумышленника еще к семи фактам мошенничества. В одном случае аферист под предлогом вложения денежных средств в бизнес выманил у 27-летнего мужчины 4 млн тенге. В другом - выдав себя за юриста, подозреваемый оказал 61-летней женщине "помощь" в оформлении наследства, присвоив 8,7 млн тенге.
 

В СКО суд оправдал членов ОПГ, обвиняемых в контрабанде автомобилей

08.11.2022, 10:23 5341
Петропавловск. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Апелляционной судебной коллегией по уголовным делам Северо-Казахстанского областного суда рассмотрено уголовное дело, которым ранее И., Т., Д. и К. признаны невиновными специализированным межрайонным судом по уголовным делам СКО в экономической контрабанде транспортных средств в составе транснациональной организованной группы, а также в легализации имущества, полученного преступным путем, в сбыте транспортных средств с заведомо поддельным государственным регистрационным знаком.
 
Сторона обвинения просила признать И., Т., Д., К. виновными в совершении преступлений, по которым они были преданы суду, и назначить наказание в виде лишения свободы с конфискацией имущества.
 
Апелляционная коллегия приняла решение оставить приговор суда без изменения. Ранее суд признал невиновными: И. - в создании и руководстве, Т., Д. и К. - в участии в деятельности транснациональной преступной группы, в экономической контрабанде и легализации имущества в связи с отсутствием в их деянии состава уголовных правонарушений; Д. и Т. - за недоказанностью их участия в сбыте транспортных средств с заведомо подложными государственными номерами.
 

Кроме того, коллегией установлено, что подавляющее большинство транспортных средств под видом запасных частей было завезено на ТОО "МегатроN" с заниженной таможенной стоимостью в целях возможного уклонения от уплаты налогов. Об этом проинформирован департамент экономических расследований по СКО частным постановлением", - сообщили в пресс-службе областного суда Северо-Казахстанской области.


Также сообщается, что подсудимые обвинялись в правонарушениях, предусмотренными статьями 385 и 287 УК РК (Сбыт и  использование поддельных документов, а также в незаконном хранении боеприпасов). Но, учитывая факты, что данные  преступления относятся к категории средней тяжести, а Д. совершил уголовный проступок, их первой судимости, наличия малолетних детей, положительных характеристик, суд назначил им наказание, не связанное с лишением свободы.

На основании положений закона Республики Казахстан "Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан" подсудимые освобождены от назначенного наказания.
 
По изъятым у физических лиц транспортным средствам принято решение об их возврате.
 
Также коллегией разрешена судьба отдельных вещественных доказательств по делу - транспортных средств, не разрешенных судом первой инстанции, добавили в суде.
 

Мошенники, представляясь работниками КСК, обворовывали пенсионеров в Алматы

07.11.2022, 19:55 13926
Мошенники, представляясь работниками КСК, обворовывали пенсионеров в Алматы
Фото: Polisia.kz
Алматы. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - К пожилым людям в квартиры злоумышленники проникали, представляясь работниками КСК. Пока женщина отвлекала стариков, ее соучастник совершал кражи, сообщает Polisia.kz.
 
Как правило, "незваных гостей" интересовали сбережения пенсионеров, отложенные на черный день, и украшения. На саму кражу, как установлено, уходило немного времени.
 
В результате оперативных мероприятий подозреваемые задержаны: гражданин Ж., 1988 года рождения, и гражданка Х., 1991 года рождения. Оба ранее были судимы за кражу чужого имущество и разбойное нападение.
 
В настоящее время работают над установлением других возможных эпизодов. Подозреваемые арестованы.

 

Житель Акмолинской области перевозил в своем авто чужое ружье и патроны

07.11.2022, 19:38 14611
Житель Акмолинской области перевозил в своем авто чужое ружье и патроны
Фото: Polisia.kz
Кокшетау. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 6 ноября в рамках ОПМ "Браконьер" сотрудники батальона патрульной полиции УМПС ДП Акмолинской области Саян Бекентаев и Дулат Болатов вблизи села Кенетколь Зерендинского района остановили автомобиль LADA Granta, водитель которого передвигался по полю, используя фара-искатель, сообщает Polisia.kz.
 
За рулем автомашины находился 40-летний житель Кокшетау, кроме водителя в салоне находились трое пассажиров в нетрезвом состоянии. В ходе осмотра на заднем сиденье полицейские обнаружили гладкоствольное двуствольное ружье марки ИЖ-58 в расчехленном виде, 64 патрона и нож в чехле. Их, по показаниям водителя, он обнаружил накануне на одной из свалок региона.
 
По данному факту составлен административный протокол по статье 482, часть 1, КоАП РК "Незаконное приобретение, хранение, ношение и перевозка оружия". Оружие изъято, по нему назначена экспертиза. Проводится проверка.

Напомним, в Казахстане на сегодня обнаружено и изъято 3634 единицы оружия и свыше 55 тысяч боеприпасов, похищенных в ходе январских беспорядков.
 

Свыше 150 правонарушителей задержали на Каспии пограничники Казахстана и России

07.11.2022, 16:45 17046
Свыше 150 правонарушителей задержали на Каспии пограничники Казахстана и России
Фото: inaktau.kz
Актау. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Пограничной службой КНБ Республики Казахстан совместно с Пограничной службой ФСБ России в апреле и октябре 2022 году проведены оперативно-профилактические мероприятия, направленные на пресечение браконьерской деятельности и сохранение биологического разнообразия в акватории Каспийского моря, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности РК.
 

В ходе ОПМ в морском пространстве задержано 153 правонарушителя (пограничного режима - 79, режима территориальных и внутренних вод - 71, режима государственной границы - 3) на 68 плавательных средствах. Изъято около 400 километров сетей браконьерского лова и более 17 тысяч крючковых снастей", - проинформировали в ведомстве.

 
В естественную среду обитания возвращено 946 экземпляров рыб осетровых пород, 5321 экземпляр рыб частиковых пород, а также 54 тюленя.
 

По результатам мероприятия предотвращен ущерб в размере 1,82 млрд тенге. К нарушителям законодательства РК применены меры в виде штрафов на сумму более 3,3 млн тенге", - добавили в пресс-службе.

 

Январские беспорядки: разыскивается свыше 2 тысяч единиц похищенного оружия

07.11.2022, 16:02 18271
Январские беспорядки: разыскивается свыше 2 тысяч единиц похищенного оружия
Фото: Depositphotos
Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане на сегодня обнаружено и изъято 3634 единицы оружия и свыше 55 тысяч боеприпасов, сообщил на брифинге в Генпрокуратуре заместитель начальника службы уголовного преследования Елдос Килымжанов.

В их числе 934 единицы оружия (табельное - 512 и гражданское - 415), похищенного во время январских событий.

Только за последний месяц из незаконного оборота дополнительно изъято 645 единиц оружия, у большинства из которых сбиты номера. По результатам их криминалистических исследований установлено 20 единиц, относящихся к похищенным во время январских событий", - отметил Килымжанов.


Так, в конце октября в Алматы сотрудниками полиции установлены и задержаны шестеро подозреваемых, участвовавших в ограблении оружейных магазинов во время январских событий. Часть оружия злоумышленники успели продать, другую часть спрятали.
Тайники были умышленно оборудованы в безлюдных местах в разных частях города. Кроме оружия также обнаружены оптические прицелы и другой охотничий инвентарь.

В сентябре в Таразе между недостроенными зданиями в 2 мешках обнаружены и изъяты 8 единиц огнестрельного оружия ("Вепрь-223", ТОЗ-97, ТОЗ-34Р, "Вепрь-КМ", "Сайга", "Байкал"), два автомата Калашникова, похищенные из департамента полиции, 1 магазин и 240 патронов к ним, а также 50 патронов 12-го калибра. Еще один схрон полицейские нашли на берегу реки Талас. в нем были обнаружены два револьверных гранатомета и нарезной карабин «Сайга», ранее похищенные со склада департамента полиции.

Буквально на днях (3 ноября) в городе Алматы на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Онгарсыновой обнаружена сумка, в которой находились автомат Калашникова с магазином к нему, охотничье ружье «Байкал» 12-го калибра, похищенные во время январских событий, обрез охотничьего ружья, светошумовая граната, пневматический пистолет, бронежилет, палка резиновая, а также 58 единиц патронов различного калибра", - рассказал Килымжанов.


Он добавил, что многие граждане добровольно сдают оружие. На сегодня его количество составило более 1,5 тысячи единиц.

Неустановленным остается местонахождение 2026 единиц похищенного во время январских событий оружия (1257 ед. гражданского, 621 ед. табельного, 155 ед. травматических, газовых и сигнальных пистолетов). Работа по их обнаружению продолжается", - резюмировал Килымжанов.


 

Два уголовных дела возбуждено против восьми сотрудников полиции за использование пыток

07.11.2022, 15:56 18701
Два уголовных дела возбуждено против восьми сотрудников полиции за использование пыток
Фото: Рolisia.kz
Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Восемь сотрудников полиции находятся под следствием по факту применения недозволенных методов следствия в городах Талдыкоргане и Алматы, сообщил на брифинге в Генпрокуратуре заместитель начальника службы уголовного преследования Елдос Килымжанов.
 

Всего подозреваемыми признаны 29 сотрудников правоохранительных и специальных органов, из них 8 - в суде, 20 - на стадии ознакомления с материалами дела и 1 - под следствием", - сообщил спикер.


Килымжанов также напомнил, что на сегодня завершено расследование уголовного дела о государственной измене, насильственном захвате власти, превышении власти и должностных полномочий со стороны бывшего председателя КНБ Карима Масимова и его заместителей. Генпрокуратура утвердила обвинительный акт и направила дело для рассмотрения в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны.
 

По делам в отношении экс-руководителей департаментов КНБ города Алматы, Алматинской области, Кызылординской областей и бывших руководителей департамента полиции Алматинской области и линейного отдела полиции аэропорта города Алматы идет процедура ознакомления с материалами досудебного расследования", - сообщил Килымжанов.

 
Также, по его словам, в настоящее время в суде рассматривается уголовное дело по обвинению бывшего министра обороны Мурата Бектанова.
 

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